LIVE Italia-Serbia, diretta finale Mondiali Pallavolo femminile 2018: inizio ore 12.40

DIRETTA ITALIA-SERBIA FINALE MONDIALI PALLAVOLO FEMMINILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

ITALIA-SERBIA, ore 12.40

Finale dei Mondiali Pallavolo femminile 2018 (Giappone), Yokohama Arena

Italia-Serbia: le ragazze di Mazzanti cercano il 2° titolo mondiale, 16 anni dopo

Le azzurre, guidate da coach Davide Mazzanti, hanno raggiunto l’atto finale grazie alla vittoria contro la Cina al tie-break, dopo che hanno collezionato una striscia di dieci vittorie consecutive, cinque nella prima fase, quattro nella seconda ed una nella Final Six dei Mondiali Pallavolo femminile 2018. Il 20 ottobre, alle ore 12.40 italiane (19.40 in Giappone), andrà in scena Italia-Serbia alla Yokohama Arena, finale per il primo e secondo posto, dopo che le serbe hanno avuto la meglio per 3-1 nel secondo incontro delle Final Six e si scontreranno nuovamente le due migliori giocatrici di questa rassegna, ossia gli opposti Paola Egonu e Tijana Bošković.

Italia-Serbia si è giocata per quattro volte a livello ufficiale negli ultimi quattro anni (prima di questi Mondiali): nel World Grand Prix Women 2016 le azzurre ebbe la meglio per 3-1, ma poi è arrivato il riscatto delle serbe durante i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, in tre set. Nel 2017 altra sconfitta per le azzurre nel Gran Prix (3-1), mentre nella neonata Nations League Women del 2018 sono tornate a sorridere, con la vittoria ottenuta al tie-break.

Italia-Serbia, Mondiali Pallavolo femminile 2018: dove seguire l’evento

Italia-Serbia, partita valida per i Mondiali Pallavolo femminile 2018, sarà visibile in diretta esclusiva su Rai 2, canale 2 (in definizione standard) e 502 (in alta definizione) del digitale terrestre. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming tramite il servizio di RaiPlay.