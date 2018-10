Juventus-Genoa 1-1 (Video Gol Highlights), Bessa risponde a Cristiano Ronaldo. Primo pareggio per i bianconeri

Serie A, Juventus-Genoa 1-1 nell’incontro valido per la nona giornata di scena questa sera 20 ottobre alle ore 18.00. Bianconeri in vantaggio con Cristiano Ronaldo, rossoblu che pareggiano nel secondo tempo con la rete di Bessa.

Tabellino Juventus-Genoa 1-1



Formazione Juventus (4-3-3): Szczesny, Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (71′ Dybala); Cuadrado (59′ Douglas Costa), Mandzukic (81′ Bernardeschi), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Barzagli, Kean, Emre Can, Rugani. Allenatore: Massimiliano Allegri

Formazione Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira (79′ Gunter), Romulo, Sandro, Bessa (82′ Hiljemark), Lazovic; Kouamé (84′ Pandev), Piatek. A disposizione: Marchetti, Mazzitelli, Lisandro Lopez, Rolon, Lakicevic, Zukanovic, Omeonga, Medeiros, Lapadula. Allenatore: Ivan Juric

Reti: 18′ Cristiano Ronaldo, 68′ Bessa (Gen)

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1

Note: Ammoniti Romero, Benatia, Criscito, Pandev. Recupero: 1′ p.t., 4′ s.t.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-GENOA 1-1

Gol di Cristiano Ronaldo

1-0 Cristiano Ronaldo gol del goat #juveGENoa pic.twitter.com/BsFxjN9qBA — Topolino Gol (@GolTopolino) 20 ottobre 2018

Gol di Bessa

Risultato Juventus-Genoa, il racconto del match

20.09: Ecco le statistiche al termine del match di Juventus-Genoa

Possesso palla: Juventus 60% – Genoa 40%

Juventus 60% – Genoa 40% Tiri in porta: Juventus 3 – Genoa 2

Juventus 3 – Genoa 2 Tiri fuori: Juventus 10 – Genoa 5

Juventus 10 – Genoa 5 Calci di punzione: Juventus 19 – Genoa 11

Juventus 19 – Genoa 11 Calci d’angolo: Juventus 8 – Genoa 2

Juventus 8 – Genoa 2 Fuorigioco: Juventus 1 – Genoa 2

Juventus 1 – Genoa 2 Rimesse laterali: Juventus 20 – Genoa 23

Juventus 20 – Genoa 23 Parate: Juventus 1 – Genoa 3

Juventus 1 – Genoa 3 Rinvii dal fondo: Juventus 7 – Genoa 18

Juventus 7 – Genoa 18 Falli commessi: Juventus 10 – Genoa 17

94′ – L’arbitro La Penna fischia la fine del match: all’Allianz Stadium Juventus-Genoa termina con il risultato di 1-1. Bessa al 68′ risponde alla rete di Cristiano Ronaldo al 18′. Primo pareggio stagionale per i bianconeri che si fermano dopo una striscia di otto vittorie consecutive

93′ – La Juventus protesta per una spinta ai danni di Dybala non sanzionata dall’arbitro La Penna

92′ – La Juventus non trova gli spunti per riprendere la partita, il Genoa rischia poco o nulla

90′ – L’arbitro La Penna concede quattro minuti di recupero

89′ – Ammonito Pandev per aver impedito la battuta del calcio di punizione in favore della Juventus

86′ – Dagli sviluppi del corner seguente, Dybala dal limite dell’area calcia di potenza: palla a lato

86′ – Dalla sinistra Douglas Costa crossa al centro, Sandro anticipa Cristiano Ronaldo pronto a rendersi pericoloso

84′ – ULTIMO CAMBIO GENOA! Fuori Kouame, dentro Pandev

84′ – Cross di Cancelo per Alex Sandro, palla irraggiungibile

82′ – SECONDO CAMBIO GENOA! Esce Bessa, autore del gol del pareggio, entra Hiljemark

81′ – Calcio d’angolo battuto da Pjanic, Radu respinge con i pugni

81′ – ULTIMO CAMBIO JUVENTUS! Fuori Mandzukic, dentro Bernardeschi

78′ – OCCASIONE JUVENTUS! Punizione di Pjanic dalla destra, palla in area per Mandzukic che in posizione defilata colpisce di testa, ma Radu devia in angolo

78′ – PRIMO CAMBIO GENOA! Fuori Pedro Pereira, dentro Gunter

76′ – OCCASIONE JUVENTUS! Cancelo dalla destra per Alex Sandro, lo scarico per Dybala che calcia: la sua conclusione a giro termina a lato

74′ – Pjanic dal limite dell’area calcia di poco a lato

71′ – Dagli sviluppi del calcio di punizione, Pjanic in area per Cristiano Ronaldo che anticipa Radu in uscita: sfera che termina a lato

71′ – SECONDO CAMBIO JUVENTUS! Dybala entra al posto di Matuidi

70′ – Ammonito Criscito per intervento falloso su Douglas Costa. Punizione in favore della Juventus

69′ – OCCASIONE JUVENTUS! Cross di Alex Sandro, stacco di testa di Cristiano Ronaldo: palla di poco a lato

68′ – GOL GENOA! Kouame nei pressi della lunetta del calcio d’angolo serve con precisione Bessa che di testa insacca alle spalle di Szczesny

65′ – La Juventus ora prova a fare la partita, Genoa schiacciato nella propria metà campo

61′ – La Juventus sembra accontentarsi dell’1-0, sale il Genoa che si sta rendendo più pericoloso in questa seconda frazione di gioco

58′ – PRIMO CAMBIO JUVENTUS! Esce Cuadrado, entra Douglas Costa

56′ – OCCASIONE GENOA! Stacco di testa di Piatek dagli sviluppi di un corner, palla a lato

52′ – OCCASIONE GENOA! Traversone dalla destra, Benatia libera l’area, il pallone arriva sui piedi di Piatek che calcia: Szczesny si salva in angolo

51′ – Cristiano Ronaldo serve al limite dell’area Pjanic: il bosniaco prova a chiudere la triangolazione con il portoghese, sfera leggermente lunga che si perde sul fondo

49′ – Mandzukic dalla sinistra, per Alex Sandro che appoggia per Cristiano Ronaldo, la sua conclusione ribattuta

46′ – Dagli sviluppi del corner, Pjanic in area per lo stacco di testa di Benatia, palla a lato

46′ – Alex Sandro dalla sinistra crossa al centro, Mandzukic tenta la deviazione ma la palla viene deviata in angolo da Lazovic

46′ – L’arbitro La Penna fischia l’inizio del secondo tempo di Juventus-Genoa. I rossoblu si incaricano della battuta

19.03: Squadre in campo, tra poco inizia il secondo tempo di Juventus-Genoa

18.54: Ecco le statistiche al termine del primo tempo di Juventus-Genoa

Possesso palla: Juventus 52% – Genoa 48%

Juventus 52% – Genoa 48% Tiri in porta: Juventus 3 – Genoa 0

Juventus 3 – Genoa 0 Tiri fuori: Juventus 3 – Genoa 3

Juventus 3 – Genoa 3 Calci di punzione: Juventus 9 – Genoa 6

Juventus 9 – Genoa 6 Calci d’angolo: Juventus 2 – Genoa 0

Juventus 2 – Genoa 0 Fuorigioco: Juventus 0 – Genoa 2

Juventus 0 – Genoa 2 Rimesse laterali: Juventus 9 – Genoa 12

Juventus 9 – Genoa 12 Parate: Juventus 0 – Genoa 2

Juventus 0 – Genoa 2 Rinvii dal fondo: Juventus 4 – Genoa 4

Juventus 4 – Genoa 4 Falli commessi: Juventus 5 – Genoa 7

46′ – L’arbitro La Penna fischia la fine del primo tempo: Juventus-Genoa vanno all’intervallo con il risultato di 1-0. Decide per il momento il match una rete di Cristiano Ronaldo al 18′, che sfrutta un pasticcio tra Piatek e Radu ed insacca.

45′ – L’arbitro La Penna concede un minuto di recupero



43′ – Pedro Pereira mette in difficoltà Alex Sandro, entra in area ma viene chiuso: la palla arriva a Romulo che dal limite dell’area spara alto

40′ – Romulo dalla destra per Kouame, traversone troppo lungo per l’ivoriano

40′ – La Juventus gestisce senza correre rischi il vantaggio

34′ – Dalla sinistra Cristiano Ronaldo si accentra e calcia, palla deviata in angolo dalla difesa rossoblu

30′ – Ammonito Benatia per intervento falloso su Piatek

29′ – Cancelo dalla destra crossa in area, la difesa rossoblu respinge

27′ – Dalla destra Cuadrado per Cancelo che crossa in area, la palla sbatte su Mandzukic che involontariamente la spedisce sul fondo

22′ – OCCASIONE JUVENTUS! Dalla destra il solito Cuadrado serve rasoterra Cristiano Ronaldo che di prima impegna Radu all’intervento a terra

21′ – Pjanic sembra in grado di proseguire, rientra in campo senza problemi

20′ – Pjanic a terra, problema al ginocchio per il bosniaco

18′ – GOL JUVENTUS! Cancelo dalla sinistra entra in area e lancia la sfera al centro, pasticcio Radu-Piatek, ne approfitta Cristiano Ronaldo che insacca a porta sguarnita

17′ – Cristiano Ronaldo semina il panico nell’area di rigore avversaria, Criscito concede il corner ai bianconeri

13′ – OCCASIONE JUVENTUS! Cuadrado dalla destra serve Ronaldo in area, la sua zampata termina sul palo: subito dopo Romero involontariamente serve nuovamente il portoghese che spara alto

13′ – I calciatori del Genoa protestano con La Penna per un fallo di Benatia su Piatek non fischiato dal direttore di gara capitolino

12′ – Cuadrado al centro per Matuidi, che di testa non riesce a toccare la sfera, perdendosi sul fondo

10′ – OCCASIONE JUVENTUS! Bonucci per Cuadrado, che serve Pjanic: il bosniaco scorge per vie centrali Cristiano Ronaldo passandogli la palla. Il tiro del portoghese è respinto da Radu

9′ – Ammonito Romero per intervento falloso ai danni di Cristiano Ronaldo

8′ – Cuadrado crossa al centro, Radu respinge con il pugno

7′ – Piatek dalla distanza calcia, Benatia respinge con il corpo

3′ – Tiro di Cuadrado respinto, successivamente ci prova anche Cristiano Ronaldo senza fortuna

1′ – Juventus si incarica della battuta. Completino composto da casacca bianconera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi. Classico completino rossoblu per il Genoa, pantaloncini e calzettoni blu

1′ – L’arbitro La Penna fischia l’inizio del match Juventus-Genoa

17.59: Squadre in campo, tra poco inizia Juventus-Genoa



17.23: Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa

12.00: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta live testuale di Juventus-Genoa

Juventus-Genoa, presentazione del match e probabili formazioni

All’Allianz Stadium di Torino di scena con fischio di inizio previsto per le ore 18.00 l’incontro Juventus-Genoa, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A: si affrontano i bianconeri del tecnico Massimiliano Allegri, che proveranno a proseguire la marcia inarrestabile verso l’ottavo scudetto consecutivo, e i rossoblu del neo tecnico Ivan Juric, chiamato a risollevare le sorti del Grifone dopo un avvio tra alti e bassi.

La Juventus è reduce dal successo esterno contro l’Udinese del turno disputato prima della sosta in vista della Uefa Nations League: nell’occasione Bentancur e Cristiano Ronaldo archiviarono senza grossi problemi la pratica friulana, conquistando altre tre punti preziosi in ottica tricolore.

Il Genoa invece proviene da una cocente sconfitta interna contro il Parma, che si impose al Ferraris con il risultato di 1-3, in virtù delle reti di Rigoni, Siligardi e Ceravolo, che rimontarono il vantaggio iniziale siglato dal gioiellino rossoblu Piatek.

A dirigere l’incontro è stato designato il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alfonso Marrazzo della sezione di Frosinone e Matteo Bottegoni della sezione di Terni. Al Var invece ci sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, supportato dall’assistente Alessio Tolfo della sezione di Pordenone. Quarto ufficiale invece sarà Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

Probabili formazioni Juventus-Genoa, Nona giornata Serie A – sabato 20 ottobre 2018 ore 18.00

