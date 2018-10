Monopoli-Virtus Francavilla 2-1 (Video Gol Highlights), la doppietta di Mendicino stende i biancoazzurri

Coppa Italia Serie C, Monopoli-Virtus Francavilla 2-1: il derby pugliese del Vito Simone Veneziani termina con il successo della compagine di casa, in virtù della doppietta siglata da Mendicino al 61′ su rigore e al 63′, di Caporale la rete della bandiera. I biancoverdi di mister Giuseppe Scienza accedono agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, eliminati invece i biancoazzurri del tecnico Nunzio Zavettieri.

Tabellino Monopoli-Virtus Francavilla 2-1

MONOPOLI (3-5-2): Saloni; Gatti, De Franco, Rota; Bei (61′ Ferrara), Paolucci, Maimone, Pierfederici (71′ Antonacci), Scoppa; Mavretic (61′ Mangni), Mendicino (80′ Caruso). Allenatore: Giuseppe Scienza

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Tarolli; Cason, Mengoni, Sirri; Lugo, Vrdoljak (73′ Sarao), Mastropietro (66′ Albertini), Folorushno; Partipilo (71′ Marino); Sparacello, Vukmanic (66′ Caporale). Allenatore: Nunzio Zavettieri

ARBITRO: Mario Saia della sezione di Palermo – ASSISTENTI: Francesco Cortese della sezione di Palermo e Lorenzo Poma della sezione di Trapani

MARCATORI: 63′ rig. e 65′ Mendicino, 94′ Caporale (V)

NOTE: Ammoniti Mendicino (M), Partipilo (V), Vrdoljak (V), De Franco (M), Espulsi Cason per somma di ammonizioni, Paolucci (M) e Mengoni (V) per condotta gravemente antisportiva.

RECUPERO: 2′ p.t., 4′ s.t.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1 | COPPA ITALIA SERIE C

Monopoli-Virtus Francavilla, il racconto del match

94′ – L’arbitro Saia fischia la fine del match: Monopoli-Virtus Francavilla termina con il risultato di 2-1 in virtù della doppietta siglata da Mendicino al 61′ su rigore e al 63′, di Caporale la rete della bandiera. I biancoverdi di mister Giuseppe Scienza accedono agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, eliminati invece i biancoazzurri del tecnico Nunzio Zavettieri.

94′ – GOL VIRTUS FRANCAVILLA! Caporale accorcia le distanze

90′ – L’arbitro Saia concede quattro minuti di recupero

87′ – Espulsi Paolucci e Mengoni per comportamento gravemente antisportivo

85′ – Mangni per Carone, la conclusione del calciatore biancoverde viene respinta da Tarolli

82′ – Tentativo di Paolucci su punizione, Tarolli si rifugia in corner

80′ – QUARTO CAMBIO MONOPOLI! Fuori Mendicino, dentro Caruso

79′ – OCCASIONE MONOPOLI! Mangni sfiora il tris calciando di poco a lato

73′ – DOPPIO CAMBIO VIRTUS FRANCAVILLA! Escono Vrdoljak e Partipilo, entrano Sarao e Marino

71′ – TERZA SOSTITUZIONE MONOPOLI! Fuori Pierfederici, dentro Antonacci

69′ – Conclusione di Mangni, palla di poco a lato alla sinistra di Tarolli

66′ – DOPPIO CAMBIO VIRTUS FRANCAVILLA! Escono Vukmanic e Mastropietro, entrano Caporale e Albertini

65′ – RADDOPPIO MONOPOLI! Nuovamente Mendicino porta i suoi compagni sul 2-0

63′ – GOL MONOPOLI! Dagli undici metri si presenta Mendicino che insacca alle spalle di Tarolli

62′ – Espulso Cason per doppia ammonizione in occasione del fallo su Paolucci

62′ – RIGORE MONOPOLI! Passaggio filtrante di di Mangni per Paolucci che viene atterrato. Saia non ha dubbi e concede il penalty

61′ – DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI! Escono Bei e Mavretic, entrano Ferrara e Mangni

57′ – Punizione dalla sinistra, Sirri di testa: blocca Saloni

46′ – L’arbitro Saia fischia l’inizio del secondo tempo di Monopoli-Virtus Francavilla



47′ – Monopoli-Virtus Francavilla vanno all’intervallo con il risultato di 0-0

45′ – L’arbitro Saia concede due minuti di recupero

43′ – Ammonito De Franco

42′ – Ammonito anche Vrdoljak

40′ – Ammonito Partipilo

35′ – Maimone impegna Tarolli al duplice intervento

30′ – Conclusione di Mavretic, Tarolli senza problemi fa sua la sfera

22′ Ammonito anche Cason per intervento falloso

19′ – OCCASIONE MONOPOLI! Pierfederici entrato in area di rigore spedisce la palla a lato

18′ – Ammonito Mendicino per il Monopoli. È il primo cartellino del match

14′ – Stacco di testa di Folorunsho, Saloni si rifugia in corner

1′ – L’arbitro Saia fischia l’inizio di Monopoli-Virtus Francavilla



20.28: Padroni di casa con casacca biancoverde, pantaloncini e calzettoni verdi. Completo interamente bianco per gli ospiti, casacche con righe celesti

20.28: Squadre in campo, tra qualche istante inizia Monopoli-Virtus Francavilla

20.08: Ecco le formazioni ufficiali di Monopoli-Virtus Francavilla

17.00: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Monopoli-Virtus Francavilla, sfida valida per il secondo turno della fase finale di Coppa Italia Serie C. In palio la qualificazione agli ottavi di finale della competizione tricolore

Monopoli-Virtus Francavilla, presentazione del match e probabili formazioni

Allo stadio Vito Simone Veneziani di scena il derby pugliese Monopoli-Virtus Francavilla valida per il Secondo Turno della Fase Finale di Coppa Italia Serie C, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30.

I biancoverdi del tecnico Giuseppe Scienza hanno conquistato l’accesso alla fase finale della competizione tricolore della terza serie in virtù della partecipazione alla Tim Cup, nella quale hanno battuto all’esordio il Piacenza per 5-3 al termine dei calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1-1, ma hanno subito la sconfitta di misura nella seconda gara contro il Cittadella per 1-0.

Analogo percorso per la Virtus Francavilla, che venne sin da subito eliminata dalla FeralpiSalò in virtù del successo per 2-0 rifilato alla compagine pugliese.

Entrambe avranno la ghiotta chance di conquistare l’accesso agli ottavi di finale, per proseguire così il discorso in Coppa Italia Serie C che mette in palio la qualificazione diretta alla Finale dei Play-off per la promozione nel campionato cadetto.

A dirigere l’incontro Monopoli-Virtus Francavilla è stato designato il signor Mario Saia della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortese della sezione di Palermo e Lorenzo Poma della sezione di Trapani.

Probabili formazioni Monopoli-Virtus Francavilla, Secondo Turno Fase Finale Coppa Italia Serie C – martedì 30 ottobre 2018 ore 20.30

Probabile formazione Monopoli (3-5-2): Saloni; Gatti, De Franco, Ferrara; Bei, Paolucci, Maimone, Pierfederici, Mercadante; Mavretic, Mendicino. Allenatore: Giuseppe Scienza

Probabile formazione Virtus Francavilla (3-4-1-2): Turrin; Cason, Marino, Sirri; Albertini, Lugo, Monaco, Camporeale; Partipilo; Sparacello, Anastasi. Allenatore: Nunzio Zavettieri