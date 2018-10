Il Motomondiale fa tappa in Giappone per il Gran Premio di Motegi: continua la sfida tra Dovizioso e Marquez, Lorenzo costretto al forfait dopo l’incidente di due settimane fa.

Manca sempre meno alla fine del mondiale 2018 di MotoGp e Marquez, durante questo week-end, può chiudere i conti iridati e portarsi a casa il 7 titolo mondiale a discapito di Andrea Dovizioso che ha vissuto una stagione di alti e bassi. Il week-end giapponese, però, inizia meglio per il pilota Italiano che si mette davanti a tutti con 1’45”358 mettendosi dietro Crutchlow e Zarco staccati di 1 decimo dalla migliore prestazione. Il pilota della Honda ferma il cronometro in 1’45”498 non lontano da Dovizioso ma senza correre alcun rischio in queste prime prove libere. Vinales si piazza al quinto posto in 1’45”640 confermando la piccola crescita negli ultimi Gp della Yamaha mentre Rossi non piazza un buon tempo e si accontenta della nona posizione staccato di un secondo dal suo connazionale .

Dove vedere le qualifiche del Gp di Motegi. Le qualifiche di domani mattina si prospettano ricche di emozioni con la lotta per il titolo tra Marquez e Dovizioso che si fa sempre più intensa. L’evento si potrà seguire su Sky MotoGp Hd ( Canale 208) a partire dalle ore 7.10. Tv8 trasmetterà l’evento in differita a partire dalle ore 14.10 sui propri canali