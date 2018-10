LIVE Ripescaggi Serie B, convocata Assemblea della Lega B. Lo Monaco:”Perso solo tempo”

10.40, Ripescaggi Serie B: parla Lo Monaco. L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è ancora deluso dopo la sentenza del Tar Lazio: “Hanno allungato i tempi in maniera esagerata – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport – per farci arrivare a questo stato di cose. La B doveva essere nostra ma non oggi, già tre mesi fa, non capisco perchè s’è perso tanto tempo. Magari va a finire con con una sentenza finale di natura risarcitoria. Ci è stato perpetrato un danno enorme sotto ogni punto di vista: da quello organizzativo a quello tecnico, senza pensare a quello che è stato il danno per i tifosi, il rallentamento della campagna abbonamenti che dopo che ci tolsero la B accusò un calo vistoso come incassi”.

9.00, Ripescaggi Serie B: giornata decisiva? La Serie B e La Serie C potrebbe cambiare faccia nella giornata odierna. E’ in programma un’assemblea della Lega B per cercare di trovare una soluzione al caos creato dalla clamorosa decisione del Tar Lazio di accogliere i ricorsi di Ternana, Novara e Pro Vercelli. Questa la prima grande grana per il neo-eletto presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Ripescaggi Serie B, la cronaca di mercoledì 24 ottobre

20.55, Ripescaggi Serie B: parla Giorgetti. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, a GianlucaDiMarzio.com ha commentato l’attuale situazione del calcio italiano dopo la sentenza del TAR che ha riportato la Serie B a 22: “Arrivati a questo punto, la FIGC deve rapidamente decidere il format della Serie B con un provvedimento di autotutela, chiedendo al Collegio di Garanzia la graduatoria delle squadre che debbono essere ripescate. Ho letto velocemente le motivazioni della sentenza del TAR di questa mattina con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti del Commissario Straordinario, mi sembra che vi sia materiale sufficiente per dire che i ripescaggi debbano esserci e che ci si debba attenere a quanto statuito dal TAR stesso”.

20.00, Ripescaggi Serie B: la FIGC non farà ricorso. Attraverso il proprio account Twitter Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24, ha fatto il punto sul caso legato al format della Serie B dopo la sentenza del TAR del Lazio che ha invalidato la riforma a 19 squadre. “Secondo quanto appreso – scrive Capuano- la FIGC non farà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che ha cancellato le delibere sul format SerieB a 19. Nelle prossime ore il provvedimento per dare corso a quanto prescritto dal giudice cercando una soluzione sostenibile”.

19.40, Ripescaggi Serie B: parla Cellino. Sono giunte le dichiarazioni di Massimo Cellino, presidente del Brescia:“Sono meravigliato, allibito. Dopo un’estate travagliata tra giudici e ricorsi siamo ancora qui a discutere di questo argomento. Le uniche vittime sono le squadre di Serie B che hanno seguito le regole. Chi ha rispettato gli impegni, le tempistiche, chi ha osservato rigorosamente le leggi del nostro ordinamento: ecco chi è davvero penalizzato. E’ da oltre 5 mesi che stiamo ammattendo tra incroci di sentenze ed incertezze che minano solo la serietà e la stabilità del Sistema”.

18.05, Ripescaggi Serie B: riunione in FIGC. È attualmente in corso la riunione d’urgenza convocata dal neo presidente federale Gabriele Gravina con i legali della stessa FIGC. In serata è previsto un comunicato chiarificatore su cosa avverrà a Serie B e Serie C dopo la decisione del TAR del Lazio di questa mattina. Da capire se la Federcalcio stilerà anche una classifica dei ripescaggio o lascerà che a farlo sia il Collegio di Garanzia del Coni.



17.45, Ripescaggi Serie B: convocata assemblea di Lega B. In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata, in via d’urgenza stante l’eccezionalità della situazione determinatasi, per Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 8.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Giovedì 25 ottobre 2018, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri;

2. Valutazioni e determinazioni in merito al provvedimento reso dal TAR del Lazio in data 24

ottobre 2018.

16.50, Ripescaggi Serie B: le parole di Ghirelli. Il segretario generale della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a TuttoMercatoWeb.com della sentenza del TAR: “Sentenza? L’unica cosa che mi viene in mente di dire è che se avessero seguito quello che avevamo detto noi lo scorso 10 agosto non ci sarebbe stato questo disastro. Mi auguro che si possa sapere qualcosa già entro la serata di oggi, così come mi auguro che qualcuno abbia il coraggio di chiedere scusa per tutto quello che è stato combinato”.

15.45, Ripescaggi Serie B: si attendono le decisioni della FIGC. Dopo la decisione del TAR del Lazio la Lega B resta in attesa delle decisioni che la FIGC vorrà adottare in merito al format della serie cadetta che dovrebbe tornare a 22 con il ripescaggio/riammissione di tre squadre. In serata è atteso un comunicato, probabilmente congiunto, che metterà fine al caos che dall’estate stanno vivendo la seconda e terza serie del calcio italiano.



15.00, Ripescaggi Serie B: scende in campo Gravina. Nel pomeriggio il presidente Federale Gravina terrà una riunione con i legali della Federcalcio per capire cosa fare dopo la decisione del TAR. Una riunione d’urgenza da cui dovrebbe, salvo clamorosi colpi di scena, arrivare la parola fine a una situazione ormai oltre i limiti dell’assurdo.

14.40, Ripescaggi Serie B: lo scenario. Con il possibile ritorno a 22 del format della Serie B bisognerà decidere chi fra le cinque contendenti (Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena e Ternana) sarà ripescata in cadetteria e chi invece sarà esclusa. Per questo Franco Frattini potrebbe riunire in tempi brevi il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per stabilire i criteri di ripescaggio e stilare la classifica con le prime tre che dovrebbero accedere alla Serie B e le altre due che resterebbero in Serie C. Resta però in sospeso la questione relativa alla Virtus Entella che ancora attende che il TAR del Lazio si esprima in merito alla sua riammissione in Serie B. Se questo dovesse accadere i posti per le cinque di cui sopra sarebbero solo due. (Tuttomercatoweb.com)



14.25: Ripescaggi Serie B, oggi non si gioca. Le gare di Serie C in programma quest’oggi (erano in agenda alcuni recuperi) non si giocheranno. Non scenderà in campo la Ternana, così come il Novara e tutte le altre squadre. A deciderlo è la Lega di Serie C che a breve diramerà un comunicato ufficiale sulla vicenda. Preso atto delle ordinanze emesse in data odierna dal TAR LAZIO Sezione prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., TERNANA CALCIO S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A., la Lega Pro rinvia a data da destinarsi le seguenti gare:

PONTEDERA – NOVARA

PRO PIACENZA – ROBUR SIENA

PRO VERCELLI – PIACENZA

TERNANA-RIMINI

13.25: Ripescaggi Serie B, la Ternana non gioca. Lunga conferenza quella indetta dal presidente della Ternana, Stefano Ranucci. Queste le sue parole dopo la sentenza del TAR arrivata pochi minuti fa: “Tutte le richieste nostre sono state accolte, in primis quella dei poteri del commissario. Questa ordinanza ci ripaga dei sacrifici degli ultimi mesi. Intanto abbiamo chiesto sospensione di oggi. Penso che non si giocherà. Non è stata fatta una sentenza in forma breve, ma credo che all’interno di questa ordinanza sia talmente chiaro quello che dovrà essere fatto. Abbiamo inviato istanza a Lega Pro per la sospensione delle partite della Ternana in C. Di tempo ne abbiamo perso fin troppo. Conosciamo il presidente Gravina come una persona capace e con una grande capacità di risolvere i problemi. Sicuramente farà in modo di comunicare il tutto in tempi brevi”. Si prospetta una lunga giornata per i ripescaggi Serie B.

Ripescaggi Serie B, la Ternana non gioca stasera? Un nuovo colpo di scena: il Tar ha accolto le eccezioni di Ternana, Novara e Pro Vercelli, riguardo al format relativo alla Serie B a 22 squadre e dunque relativo ai ripescaggi. Il Tar però ha fissato l’udienza al 26 marzo. Nel frattempo però la Figc del neo-eletto presidente Gravina potrebbe prendere una posizione in merito alla vicenda. Le società in questione stanno valutando se scendere in campo o meno quest’oggi (in giornata infatti sono previsti alcuni recuperi). La Ternana, impegnata questa sera contro il Rimini, potrebbe non scendere in campo

Ripescaggi Serie B, il Tar riapre tutto?

Ripescaggi Serie B, il Tar Lazio riapre la contesa. Siamo in pieno autunno, ma gli strascichi della bollente estate del calcio italiano continuano. Oggi è arrivata una clamorosa sentenza da parte del TAR, che ha accolto il ricorso della Ternana contro il cambio di format da 22 a 19 squadre. In adesione del ricorso del club umbro al Tar sono andati a giudizio anche Siena, Novara e Pro Vercelli. Questo il comunicato: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati ai fini del riesame degli stessi nei sensi di cui in motivazione; Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 26 marzo 2019; Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati: N. 11188/2018 REG.RIC. Germana Panzironi, Presidente Anna Maria Verlengia, Consigliere Francesca Petrucciani”.