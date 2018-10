Savoia-Taranto 0-1 (Video Gol Highlights Serie D), ionici corsari al Giraud con una rete di Salatino

Serie D, Savoia-Taranto 0-1. Gli ionici piegano gli oplontini grazie ad una rete di Salatino al 27′ e conquistano così la vetta della classifica del Girone H.

Tabellino Savoia-Taranto 0-1

RETI: 27’ Salatino (TA)

SAVOIA (4-3-3): Savini; Nives (dal 92’ Del Prete), Esposito, Poziello (dall’80’ Ruci), Guastamacchia; Alvino, D’Ancora, Moretta (dal 54’ Rekik); Del Sorbo, Tedesco, Felici (dal 54’ Pisani). A disposizione: Buono, Stellato, D’Angeli, Marino, Rossi. All. Luigi Squillante

TARANTO (4-2-3-1): Pellegrino; Pelliccia (dal 67’ Guadagno), Bova, Lanzolla, Carullo; Manzo, Marsili; Di Senso (dal 67’ Massimo), D’Agostino (dal 75’ Diakitè – dall’85’ Miale), Salatino (dal 57’ Ferrara); Favetta. A disposizione: Cavalli, Gori, Ancora, Miale, Oggiano. All. Luigi Panarelli

ARBITRO: Sig. Francesco Croce di Novara; ASSISTENTI: Sig. Stefano Franco di Padova – Sig. Francesco Rinaldi di Policoro

AMMONITI: Carullo (TA), D’Ancora (SA), Pellegrino (TA), Del Sorbo (SA), Tedesco (SA), Guadagno (TA)

RECUPERO: 2 minuti primo tempo, 6’ secondo tempo

CALCI D’ANGOLO: 7-1 per il Savoia

Note: 3000 spettatori circa di cui 250 provenienti da Taranto

Savoia-Taranto, il racconto del match

95′ – L’arbitro Croce fischia la fine del match: Savoia-Taranto termina con il risultato di 0-1 in virtù della rete siglata da Salatino

95′ – Ammonito Guadagno per comportamento antisportivo

95′ – Allontanato un dirigente dalla panchina del Savoia

91′ – SOSTITUZIONE SAVOIA! Entra Del Prete, fuori Nives

91′ – Ammonito Tedesco per comportamento antisportivo

90′ – L’arbitro Croce concede cinque minuti di recupero

88′ – OCCASIONE SAVOIA! Cross di Alvino, Tedesco di testa sfuma la palla del pareggio, spedendo la palla a lato

85′ – SOSTITUZIONE TARANTO! Entra Diale per Diakite

80′ – TERZO CAMBIO SAVOIA! Dentro Ruci fuori Poziello

79′ – OCCASIONE SAVOIA! Miracolo di Rekik che calcia un tiro che rimbalza davanti a Pellegrino, bravo a deviare in angolo

74′ – SOSTITUZIONE TARANTO! Fuori D’Agostino, dentro Diakite

66′ – DOPPIO CAMBIO TARANTO! Dentro Guadagno e Massimo, fuori Pelliccia e Di Senso

60′ – Ammonito Del Sorbo per fallo su Lanzolla

59′ – OCCASIONE SAVOIA! Del Sorbo cerca la porta, salvataggio provvidenziale di Bova di testa

56′ – PRIMO CAMBIO TARANTO! Entra Ferrara al posto di Salatino

55′ – Calcio piuttosto evidente di Pisani ai danni di Lanzolla, l’arbitro Croce sanziona solamente con un calcio di punizione

53′ – DOPPIO CAMBIO SAVOIA! Dentro Rekik, fuori Moretta; dentro Pisani, fuori Felici

49′ – Tiro-cross di Tedesco, Pellegrino controlla la traiettoria che si perde sul fondo

48′ – Il Savoia è entrato in campo più deciso, il Taranto sembra accontentarsi del vantaggio finora accumulato

45′ – L’arbitro Croce fischia l’inizio del secondo tempo di Savoia-Taranto

16.06: Squadre in campo, tra poco comincia la seconda frazione di gioco di Savoia-Taranto

47′ – Finisce il primo tempo al Giroud, Savoia-Taranto 0-1, decide per il momento la rete di Salatino

45′ – L’arbitro Croce concede due minuti di recupero

43′ – Gioco fermo, Di Senso è a terra: intervengono i sanitari del Taranto

40′ – Possesso palla del Taranto, che schiaccia il Savoia nella propria metà campo

36′ – Ammonito Pellegrino per perdita di tempo

35′ – OCCASIONE SAVOIA! Sugli sviluppi di un corner, Del Sorbo di testa manda la palla di poco alta sopra la traversa

32′ – Alvino crossa al centro, Pellegrino anticipa tutti e fa sua la sfera

27′ – GOL TARANTO! Salatino insacca su cross di Carullo, sfruttando un errore di valutazione della difesa oplontina

18′ – OCCASIONE TARANTO! Tiro a giro dal limite dell’area di D’Agostino, palla di poco alta

15′ – Ammonito D’Ancora per intervento falloso

14′ – Punizione da posizione invitante per il Savoia: si incarica della battuta Felici che spara sulla barriera

12′ – Il Savoia protesta per un penalty negato per un presunto tocco di mano di Pelliccia in area di rigore, Croce lascia proseguire

3′ – Ammonito Carullo per simulazione

2′ – Intervento errato di Savini, che in uscita non riesce a bloccare la sfera, perdendola. Per fortuna la difesa oplontina non corre alcun rischio

1′ – L’arbitro Croce fischia l’inizio di Savoia–Taranto

15.02: Squadre in campo, tra poco inizia Savoia-Taranto. Oplontini con il classico completo bianco, ionici invece con la casacca rossoblu, pantaloncini e calzettoni blu

14.57: Ecco le formazioni ufficiali di Savoia-Taranto:

Savoia: Savini, Nives, Esposito, Moretta, Guastamacchia, Poziello, Alvino, D’Ancora, Del Sorbo, Tedesco, Felici. A disposizione: Buono, Stellato, D’Angeli, Marino, Ruci, Rekik, Pisani, Del Prete, Rossi. Allenatore: Luigi Squillante

Taranto: Pellegrino, Carullo, Manzo, D’Agostino, Marsili, Pelliccia, Lanzolla, Di Senso, Salatino, Bova, Favetta. A disposizione: Cavalli, Guadagno, Gori, Diakite, Ancora, Massimo, Miale, Ferrara, Oggiano. Allenatore: Luigi Panarelli

Savoia-Taranto, presentazione del match e probabili formazioni

In campo per la sesta giornata del campionato di Serie D girone H la sfida Savoia-Taranto, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00.

Gli oplontini del tecnico Luigi Squillante, dopo il pareggio dell’ultimo turno con il risultato di 2-2 nella trasferta di Bitonto, ospitano la compagine ionica, terza forza del raggruppamento, guidata dall’allenatore Luigi Panarelli, squadra di sicuro costruita per ambire alla promozione diretta in Serie C, ed è la squadra del girone, insieme al Bitonto, ad essere ancora imbattuta in questo campionato.

Il tecnico Squillante è costretto a rinunciare agli squalificati Gatto e Cacace: contro il Taranto il trainer potrebbe proporre il 4-3-3, con Savini tra i pali, Poziello e Guastamacchia centrali di difesa, con Nives terzino destro ed Esposito terzino sinistro. A centrocampo dubbio D’Ancora, anche se sembra essere preferito Franzese, che insieme a Ruçi agirà sulla mediana, Alvino e Rekik saranno gli esterni. In attacco spazio al tandem Tedesco-Del Sorbo.

L’allenatore degli ionici Panarelli invece sembra essere intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha battuto il Nola a domicilio: l’unico cambio possibile potrebbe essere il ritorno di Miale, che guiderà la linea centrale difensiva dopo lo stop di una settimana fa contro i partenopei. Pellegrino difenderà i pali della compagine pugliese, mentre in avanti Di Senso, D’Agostino e Squerzanti agiranno alle spalle dell’unica punta Favetta.

A dirigere l’incontro Savoia-Taranto è stato designato il fischietto piemontese di Francesco Croce della sezione di Novara, che sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco della sezione di Padova e Francesco Rinaldi della sezione di Policoro.

Probabili formazioni Savoia-Taranto, Sesta giornata Serie D Girone H – domenica 21 ottobre 2018 ore 15.00

Probabile formazione Savoia (4-4-2): Savini; Nives, Poziello, Guastamacchia, Esposito; Alvino, Ruçi, Franzese, Rekik; Tedesco, Del Sorbo. Allenatore: Luigi Squillante

Probabile formazione Taranto (4-2-3-1): Pellegrino ; Pelliccia, Lanzolla, Miale, Carullo; Manzo, Marsili; Di Senso, D’Agostino, Squerzanti; Favetta. All.: Luigi Panarelli