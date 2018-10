L’anticipo del venerdì sera premia il Torino di Walter Mazzarri. La squadra granata batte il Frosinone per 3-2 davanti al folto pubblico dell’Olimpico Grande Torino e conquista tre punti che le consentono di scalare diverse posizioni in classifica, portandosi a quota 12 punti (al pari di Genoa e Lazio) in piena zona Europa League.

La compagine ciociara, invece, ottiene la settima sconfitta stagionale e resta al penultimo posto della graduatoria con un solo punto all’attivo.

La partita si sblocca al 20′ con un bel gol di Tomas Rincon, uno dei migliori in campo. Ad inizio ripresa è Daniele Baselli a firmare la rete del 2-0: pratica che sembrava chiusa definitivamente, ma così non è stato perché il Torino ha mollato la presa ed il Frosinone è immediatamente tornato nel match. Nel giro di sei minuti arrivano i gol di Edoardo Goldaniga e Camillo Ciano a fissare il punteggio sul 2-2; a decidere l’incontro in favore dei padroni di casa è una magia di Alejandro Berenguer al minuto 71, con Marco Sportiello che nulla ha potuto sulla conclusione perfetta da parte del giocatore spagnolo.

Torino-Frosinone 3-2 (20′ Rincon (T), 46′ Baselli (T), 58′ Goldaniga (F), 64′ Ciano (F), 71′ Berenguer (T))

Ottava giornata Serie A TIM 2018/19, Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

SECONDO TEMPO

90+4′ – FISCHIO FINALE! L’anticipo del venerdì vede il Torino prevalere sul Frosinone per 3-2.

90+3′ – Torino ad un passo dal gol. Simone Zaza calcia col sinistro, Sportiello riesce a deviare in calcio d’angolo in modo piuttosto fortuito.

90+1′ – Fallo di Zaza, calcio di punizione per il Frosinone.

90′ – Concessi quattro minuti di recupero.

88′ – Contropiede del Frosinone: Chibsah allarga sulla destra per Stipe Perica che calcia di prima intenzione, conclusione debole da parte dell’ex Udinese.

86′ – Sostituzione nel Torino: entra Soriano al posto di Meité.

84′ – Cambio nel Frosinone: dentro Soddimo, fuori Krajnc.

83′ – Pazzesca opportunità per il Frosinone! Vloet riparte in velocità e, arrivato sul fondo, mette il pallone a centro area per Stipe Perica, il quale non riesce a calciare da ottima posizione a causa dell’intervento difensivo di Berenguer.

80′ – Ammonito Meité.

79′ – Nel Torino entra Lukic al posto di Baselli, autore del secondo gol granata.

78′ – Doppio cambio nel Frosinone: dentro Perica per Ciofani, in campo anche Vloet per Campbell.

77′ – Che chance per il Torino! Ottimo cross di Berenguer, sponda al volo di Parigini per N’Koulou che, da due passi, colpisce la traversa.

75′ – Andrea Belotti viene atterrato da Edoardo Goldaniga al limite dell’area di rigore, calcio di punizione in favore del Torino.

71′ – GOOOOOOOL! TORINO IN VANTAGGIO! Una magia di Alejandro Berenguer riporta avanti la squadra di Mazzarri: destro potentissimo sotto incrocio dei pali, gol fantastico da parte del giocatore spagnolo.

69′ – Armando Izzo viene ammonito per essersi tolto la maglia. Comportamento antisportivo; nonostante il gol sia stato annullato, il cartellino giallo resta.

68′ – Belotti gioca di sponda per Izzo che insacca il pallone alle spalle di Sportiello. Il difensore granata esulta ma il gol viene annullato dal sig. Pezzuto: fuorigioco!

65′ – Primo cambio nel Torino: entra Parigini al posto di Aina.

64′ – GOOOOOL! CLAMOROSO PAREGGIO DEL FROSINONE! Gli ospiti trovano la rete del 2-2 con Camillo Ciano: gran cross dalla destra da parte di Campbell, il numero 28 gialloblu stacca di testa, completamente dimenticato dai difensori granata, e trafigge Sirigu.

60′ – Cartellino giallo per Krajnc.

59′ – Il sig. Pezzuto, dopo aver dialogato a lungo col VAR Giacomelli, conferma il gol del Frosinone. Salvatore Sirigu continua a protestare e viene ammonito.

58′ – GOL DEL FROSINONE! Ottimo corner battuto da Camillo Ciano, Daniel Ciofani gioca di sponda per Edoardo Goldaniga che, da pochi passi, insacca in rete alle spalle di Sirigu. Proteste granata per un presunto fallo ai danni di Sirigu, in corso il colloquio tra il sig. Pezzuto e il VAR Giacomelli.

55′ – Chance per il Frosinone: traversone perfetto di Ciano a favorire il colpo di testa di Goldaniga che però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

53′ – Ammonito Hallfredsson.

51′ – Cross di Berenguer, il pallone sorvola la traversa e poi si spegne sul fondo.

50′ – Occasione Torino! Bella conclusione mancina dalla distanza per Meité, Marco Sportiello compie un’ottima parata e salva il Frosinone dal possibile 0-3.

48′ – Cross svirgolato da parte di Molinaro che spedisce il pallone sul fondo. Prestazione negativa da parte dell’ex calciatore del Torino, ora in forza al Frosinone.

46′ – GOOOOOL! RADDOPPIO TORINO! Avvio sprint per la compagine granata che trova la rete del 2-0 con Daniele Baselli, abile ad insaccare il pallone in rete dopo la respinta di Sportiello sul destro a distanza ravvicinata di Zaza.

46′ – È INIZIATA LA RIPRESA DI TORINO-FROSINONE!

PRIMO TEMPO

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi, Torino-Frosinone 1-0.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Sinistro di Ciano dalla distanza, conclusione deviata in fallo laterale da N’Koulou.

40′ – Gioco fermo: è rimasto a terra Campbell, colpito involontariamente alla testa da N’Koulou.

38′ – Ciofani-Ciano, buona combinazione tra i due giocatori del Frosinone ma non è positiva la conclusione dell’ex calciatore del Cesena che calcia addosso a Sirigu.

36′ – Si fanno sentire i circa 200 tifosi arrivati da Frosinone. I sostenitori ciociari provano a spingere la propria squadra del cuore verso una rimonta che, al momento, sembra davvero complicata.

34′ – Aina semina il panico sulla trequarti avversaria, entra in area di rigore e cade a terra: non c’è alcun contatto con i giocatori del Frosinone, il gioco prosegue regolarmente.

32′ – Cross mal calibrato da parte di Meité, palla in fallo laterale.

31′ – Torino momentaneamente a quota 12 punti in classifica al pari di Lazio e Genoa; Frosinone fermo a 1, al penultimo posto davanti al Chievo.

26′ – Il Frosinone si affaccia per la prima volta dalle parti di Sirigu: cross di Molinaro a cercare il colpo di testa di Zampano, ottimo apporto difensivo di Baselli che anticipa l’avversario e mette il pallone in corner.

25′ – Belotti sbaglia il passaggio corto per Zaza, Chibsah recupera la sfera al limite dell’area di rigore e prova a far ripartire il Frosinone.

20′ – GOOOOOOL! TORINO IN VANTAGGIO! Tomas Rincon sblocca la partita con un gran destro dalla distanza, nulla da fare per Sportiello. Perfetta la sponda di Zaza per la conclusione imprendibile del giocatore venezuelano, di gran lunga il migliore in campo in questa prima fase di gioco.

18′ – Baselli cerca Berenguer con un lancio in profondità, Zampano si inserisce nella linea di passaggio e recupera il pallone.

16′ – Ottima chiusura di Rincon su Chibsah che provava a ripartire in contropiede dopo un calcio di punizione battuto molto male da Berenguer.

13′ – Intervento falloso di Goldaniga ai danni di Zaza, punizione per il Torino.

11′ – Ammonito Ciano.

10′ – Ottima intesa tra Zaza e Belotti: il numero 9 granata va alla conclusione col destro, palla sul fondo. Due azioni da gol per il Torino nel giro di pochi secondi.

10′ – Disimpegno errato da parte di Molinaro, Simone Zaza recupera il pallone nei pressi del vertice sinistro dell’area di rigore e prova a calciare senza pensarci due volte: nessun problema per Marco Sportiello.

7′ – Gioco fermo. Rincon è sanguinante dopo un contrasto con Chibsah: Pezzuto ferma tutto per permettere i soccorsi al giocatore venezuelano.

6′ – Occasione Torino! Andrea Belotti calcia ad incrociare col destro, palla sul palo: chance da gol per l’attaccante granata.

5′ – Lancio lungo di Aina per Belotti che stoppa il pallone col petto ma non riesce a controllarlo a dovere, il Frosinone torna in possesso della sfera.

2′ – Cross di Aina, Zampano anticipa Berenguer e mette il pallone in fallo laterale.

1′ – È COMINCIATA TORINO-FROSINONE!

20.29 – Squadre in campo! Manca davvero poco all’inizio del match.

20.22 – Poco meno di dieci minuti al fischio d’inizio dell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Restate con noi per non perdervi nulla in merito all’incontro tra Torino e Frosinone.

20.05 – Sarà il sig. Ivano Pezzuto, appartenente alla sezione di Lecce, a dirigere Torino-Frosinone, coadiuvato dagli assistenti Paganessi–Villa e dal quarto uomo Marinelli. Al VAR Giacomelli e Di Iorio.

19.50 – FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Berenguer, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Zaza, Belotti.

19.50 – FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell.

19.45 – Amici di SuperNews, un saluto da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Frosinone. Tra poco vi daremo conto delle formazioni ufficiali.

L’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì tra Torino e Frosinone, in campo allo Stadio Olimpico alle ore 20.30. I granata, reduci da due risultati utili consecutivi, cercano una vittoria che li porterebbe, momentaneamente, in zona Europa League; dall’altra parte, i ciociari vanno ancora a caccia del primo successo stagionale (un pareggio e ben sei sconfitte, con 18 gol subiti, nelle prime sette uscite ufficiali).

QUI TORINO – E’ vietato sbagliare, specialmente questa sera contro una delle peggiori squadre del campionato. Il Torino, e il suo tecnico Walter Mazzarri, sanno che è obbligatorio vincere contro il Frosinone: la recente vittoria sul Chievo, con gol decisivo firmato da Simone Zaza, ha ridato fiducia a tutto lo spogliatoio, in particolare ad Andrea Belotti che cerca il riscatto dopo una prima parte di stagione non all’altezza delle aspettative.

QUI FROSINONE – Cambiare rotta è difficile, ma non impossibile. E il Frosinone lo sa: vincere questa sera per provare a rimanere agganciati alla zona salvezza, è questo l’obiettivo della compagine ciociara che in stagione ha ottenuto appena un punto (0-0 interno col Bologna alla seconda giornata) ed è al penultimo posto in classifica, davanti solo al Chievo che, a causa della penalizzazione di 3 punti, è a quota -1.

Saranno Ciano e Ciofani a comporre il tandem offensivo, mentre a difendere i pali della porta frusinate sarà Marco Sportiello, il portiere più “bucato” in questo inizio di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-FROSINONE

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Berenguer, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Zaza, Belotti.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Soddimo; Ciano, Ciofani.