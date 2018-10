LIVE Udinese-Juventus, diretta e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

DIRETTA UDINESE-JUVENTUS CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Questa sera, alle ore 18:00, allo stadio Friuli andrà in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Ad affrontarsi saranno due formazioni che stanno attraversando un momento di forma opposto. La squadra allenata da Velasquez, infatti, dopo aver conquistato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta nelle prime 5 partite di campionato, ha perso le ultime due sfide di campionato contro Lazio e Bologna. Attualmente, dunque, l’Udinese occupa la quattordicesima posizione con 8 punti all’attivo. La Juventus, al contrario, nelle prime sette giornate di campionato ha conquistato 7 vittorie consecutive. I bianconeri, al momento, sono primi a punteggio pieno -21- con un vantaggio di 6 punti sul Napoli, sconfitto settimana scorsa all’Allianz Stadium. Questa sera, Udinese e Juventus si incontreranno per la 91esima volta. Nelle precedenti 90 partite, i bianconeri hanno prevalso in ben 59 occasioni, contro le 12 dei friulani. I pareggi, invece, sono stati 19. Al Friuli, poi, la storia non cambia. Infatti, la Juventus in 45 gare ha ottenuto 26 vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo successo dell’Udinese contro i bianconeri risale al 2015, quando la squadra allora allenata da Colantuono espugnò l’Allianz Stadium grazie alla rete di Thereau. Per rintracciare l’ultima vittoria in casa, invece, bisogna andare ancora più indietro nel tempo, esattamente al 2010 (3-1 firmato da Sanchez, Pepe e Di Natale).

Probabili formazioni Udinese-Juventus

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez

Indisponibili: Badu, Balic, Ingelsson

Squalificati: nessuno

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Khedira, Spinazzola, Rugani

Squalificati: Douglas Costa

Arbitro: Abisso. Assistenti: Posato e Mondin. Quanto uomo Minelli. Al Var agirà La penna, coadiuvato da Tegoni

