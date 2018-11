LIVE Cesena-Recanatese, diretta e risultato in tempo reale: romagnoli privi di un big

Cesena-Recanatese, la presentazione del match

Si gioca oggi all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi alle 14:30 Cesena-Recanatese, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie D Girone F. Naturalmente il Cesena è la nobile decaduta di questo girone: i bianconeri arrivano dal fallimento societario dopo la salvezza conquistata sul campo nella passata stagione in Serie B. Ora però vogliono prontamente tornare nel mondo del professionismo, e sino ad ora hanno totalizzato in classifica 22 punti, frutto di 7 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Si trovano al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Matelica. La Recanatese,probabilmente non ha ancora saputo esprimere tutto il proprio potenziale. Società ed organico sono ambiziosi, e la classifica dice che i leopardiani si trovano all’ottavo posto con 14 punti,frutto di 3 vittorie,5 pareggi ed una sconfitta. In Cesena-Recanatese si affrontano le due migliori difese del torneo con rispettivamente 4 e 5 reti incassate.

Cesena-Recanatese, i convocati

Fra i romagnoli c’è un’assenza importante quella del centrocampista ex Sassuolo Davide Biondini alle prese con una lesione del gemello laterale del polpaccio sinistro.. Al suo posto giocherà Gori. Ecco i convocati del Cesena: Agliardi, Sarini, Benassi, Bisoli, Ciofi, Cola, Noce, Poggi,Stikas, Valeri, Campagna, Capellini,Gori, De Feudis, Pastorell, Tola, Alessandro, Andreoli, Ricciardo, Casadei, Tortori.

Questi sono invece i convocati per i marchigiani: Borrelli, Candidi, Colonna, Dodi, Gambacorta, Giaccaglia,Gigli, Lunardini, Marchetti,Mataloni, Monti, Nodari, Olivieri, Palmieri, Papa, Pera, Pangerelli, Raparo Rialdi, Rutjens, Sivilla, Sopranzetti Sprecace, Tavoni.