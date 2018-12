LIVE Avellino-Latina diretta risultato in tempo reale Serie D: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI AVELLINO-LATINA

Avellino-Latina, match chiave per i lupi. 19.a giornata del Girone G del campionato di Serie D 2018/2019. Alle ore 16.30, allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, in campo i bianco-verdi padroni di casa e il Latina. I lupi hanno 33 punti in classifica e devono cercare di rispondere al Lanusei (41 punti), che ieri ha fatto il suo dovere battendo 1-0 la Lupa Roma. Il Latina di punti ne ha 25 e si trova nella pancia della classifica. L‘Avellino arriva al match di oggi dopo la vittoria nel recupero contro il Budoni, ma deve fare i conti con numerose assenze. Nell’ultimo turno di campionato disputato il Latina è stato battuto a domicilio dall’Anagni. I pontini hanno il quarto miglior rendimento esterno del campionato, con 15 punti conquistati.

Avellino-Latina, la probabile formazione bianco-verde

Avellino-Latina, le scelte di Bucaro per il match di oggi. 4-3-3 confermato per i lupi. Tra i pali si rivedrà Lagomarsini, con il tecnico bianco-verde che opterà per l’esperienza del portiere “over”, considerata anche l’assenza di Pizzella. In difesa Patrignani e Parisi prenderanno possesso delle corsie esterne. Al centro vista l’assenza del capitano Morero, ecco che si va a comporre la coppia composta da Dionisi e Dondoni. A centrocampo l’unico confermato rispetto alla vittoriosa trasferta con il Budoni è Di Paolantonio. Il centrocampista sarà affiancato da Gerbaudo ed il rientrante Buono, che verrà riproposto dal primo minuto. In avanti si va verso l’esclusione di De Vena, al quale potrebbe essere concesso un turno di riposo. Il terminale offensivo potrebbe essere Sforzini, con Da Dalt e Carbonelli che dovrebbero tornare subito utili in vista della sfida ai pontini. Arbitrerà il match il signor Mattia Caldera della sezione di Como.