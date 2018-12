Bari-Roccella 2-2 (Video Gol Dazn): Colaianni e Amelio rispondono a Floriano e Simeri

Serie D, Bari-Roccella 2-2: allo stadio San Nicola i galletti impattano contro la compagine calabrese. Le reti in apertura di Floriano e Simeri su rigore vengono pareggiate da Colaianni e Amelio: la Turris guadagna due punti e si porta a -9 sui pugliesi

Tabellino Bari-Roccella 2-2

BARI: Marfella, Bianchi, Di Cesare, Mattera, Nannini, Hamlili (92′ Iadaresta), Bolzoni, Floriano (69′ Feola), Neglia (84′ Cacioli), Piovanello (58′ Langella), Simeri. A disposizione: Siaoulys, D’Ignazio, Cacioli,Brienza, Iadaresta, Aloisi, Langella, Pozzebon. Allenatore: Cornacchini

ROCCELLA: Scuffia, Zukic, Colaianni, Amelio, Strumbo, Asselti (77′ Riitano), Diop (79′ Osei), Ngom (69′ Tassone), Pizzutelli, Faella (85′ Akonedo), Kargbo. A disposizione: Commisso, Filippone, Braglia, Deluca, Scrivo. Allenatore: Passiatore

ARBITRO: Costanza della sezione di Agrigento (Cordella-Battista)

MARCATORI: 41′ Floriano, 45′ rig. Simeri, 55′ Colaianni (R), 90′ Amelio

NOTE: Ammonito Ngom (R), Hamlili (B), Feola (B), Akonedo (R)

RECUPERO: 0′ p.t., 6′ s.t.

Bari-Roccella, il racconto del match

96′ – Termina il match: Bari-Roccella 2-2

92′ – Ammonito Akonedo per fallo su Di Cesare

92′ – QUARTO CAMBIO BARI! Iadaresta rileva Hamlili

90′ – PAREGGIO ROCCELLA! Conclusione di Amelio che beffa Marfella

90′ – L’arbitro concede sei minuti di recupero

85′ – QUARTO CAMBIO ROCCELLA! Entra Akonedo per Faella

84′ – TERZA SOSTITUZIONE BARI! Entra Cacioli per Neglia

83′ – Pallonetto di Neglia, che approfitta di un’uscita non proprio impeccabile di Scuffia: sulla linea Amelio sventa la minaccia

79′ – TERZA SOSTITUZIONE ROCCELLA! Entra Osei al posto di Diop

75′ – SECONDO CAMBIO ROCCELLA! Entra Riitano al posto di Asselti

70′ – Ammonito Feola per intervento falloso ai danni di Kargbo



69′ – SECONDO CAMBIO BARI! Entra Feola per Floriano



69′ – PRIMA SOSTITUZIONE ROCCELLA! Entra Tassone al posto di Ngom

69′ – Cross di Langella per Simeri che di testa spedisce la palla alta

65′ – Girata di Simeri, conclusione debole che termina tra le braccia di Scuffia



64′ – Conclusione di Kargbo, palla sul fondo

58′ – PRIMA SOSTITUZIONE BARI! Entra Piovanello per Langella

58′ – Ammonito Hamlili per intervento falloso

57′ – Conclusione di Floriano, Scuffia devia in corner

55′ – RETE ROCCELLA! Punizione battuta da Pizzutella, palla per Colaianni che gira in rete e batte Marfella

46′ – L’arbitro Costanza fischia l’inizio del secondo tempo

45′ – Termina il primo tempo: Bari-Roccella 2-0

45′ – RADDOPPIO BARI! Dagli undici metri Simeri non sbaglia

44′ – RIGORE BARI! Sugli sviluppi di un corner, Asselti colpisce la palla con la mano: Costanza non ha dubbi e decreta il penalty

41′ – RETE BARI! Cross dalla destra di Neglia, palla che arriva a Simeri che cicca con la sfera; il pallone giunge poi a Floriano che a due passi trafigge Scuffia

29′ – Gran botta dalla distanza di Floriano, palla a lato

19′ – Su punizione Floriano spedisce la palla di poco a lato alla destra di Scuffia



18′ – Ammonito Ngom per fallo su Floriano

16′ – Su punizione di prova Pizzutelli, palla alta sopra la traversa della porta difesa da Marfella



14′ – Sugli sviluppi di un corner, Bianchi schiaccia di testa: palla fuori

13′ – Gran botta di Hamlili dal limite dell’area, Scuffia respinge come può

4′ – Conclusione di Floriano, palla tra le braccia di Scuffia



1′ – L’arbitro Costanza fischia l’inizio di Bari-Roccella

Bari-Roccella, la presentazione del match

L’ultimo atto del girone di andata, che coincide con l’ultima gara del 2018, si disputa allo stadio San Nicola: si tratta del match Bari-Roccella, in programma questo pomeriggio nell’impianto del capoluogo pugliese con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

I galletti di mister Giovanni Cornacchini avranno la ghiotta chance di chiudere il girone di andata da squadra imbattuta: nelle sedici gare fin qui disputate i biancorossi hanno realizzato la bellezza di tredici vittorie e tre pareggi, senza mai perdere. La miglior difesa in assoluto con appena cinque reti subite e al contempo il miglior attacco del girone con trentacinque marcature. Una vera e propria corazzata che già da tempo si è involata verso la promozione diretta in Serie C, staccando di ben undici lunghezze la Turris, assiepata al secondo posto con 31 punti.

Di fronte il Roccella, compagine calabrese guidata dal tecnico Francesco Passiatore, da poco più di un mese neo trainer degli amaranto, avendo rilevato lo scorso mese di novembre l’ex allenatore Domenico Giampà. Attualmente la squadra della cittadina che si affaccia sullo Ionio occupa la quattordicesima posizione con appena 20 punti conquistati, frutto di cinque vittorie, altrettanti pareggi e sei sconfitte. Nelle ultime cinque gare, sono arrivate due sconfitte esterne contro Sancataldese per 3-1 e Troina per 1-0, due successi interni contro Cittanovese per 4-1 e Rotonda per 1-0, ed un pareggio contro il Messina per 0-0.

Sfida sulla carta proibitiva ma certamente non impossibile, considerando le ultime prestazioni del Bari a dir poco opache, con riferimento ai successi sofferti contro Rotonda e Troina.

A dirigere l’incontro Bari-Roccella è stato designato il signor Antonio Costanza della sezione di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Daniele Cordella e Leonardo Battista entrambi della sezione di Pesaro.

Probabili formazioni Bari-Roccella

In vista dell’incontro Bari-Roccella, in programma questo pomeriggio allo stadio San Nicola con fischio di inizio previsto per le ore 14.30, i tecnici Cornacchini e Passiatore dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

BARI (4-2-3-1): Marfella; Turi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Piovanello; Simeri. Allenatore: Giovanni Cornacchini

ROCCELLA (4-3-3): Scuffia; Zukic, Colaianni, Amelio, Strumbo; Asselti, Diop, Ngom; Pizzutelli, Faella, Kargbo. Allenatore: Francesco Passiatore