LIVE Benevento-Crotone diretta risultato in tempo reale Serie B: fine primo tempo, 1-0 al Vigorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BENEVENTO-CROTONE

Benevento-Crotone 1-0

47′ – finisce qui il primo tempo.

46′ – ammonito Stoian nel Crotone.

45′ – Improta sfiora il raddoppio per i suoi, il suo colpo di testa è impreciso.

43′ – Benevento pericoloso con Tello, ma il suo destro finisce in curva.

41′ – occasione per il Crotone, ma Firenze conclude male invece di crossare per Budimir meglio piazzato.

40 ‘ – Crotone troppo lento in questo primo tempo.

38’ – Oddo comincia a pensare a qualche cambio.

35′ – risponde il Crotone con Firenze, tiro però che finisce lontano dai pali della porta di Montipò.

34′ – Benevento sempre pericoloso in contropiede, i sanniti non vincono dal 24 novembre.

30′ – Insigne sfiora la doppietta personale, ma il suo tiro in corsa è di poco alto.

28′ – ci prova dalla distanza Faraoni per il Crotone, pallone lontano dalla porta beneventana.

26′ – Crotone in avanti con Budimir, ma l’attaccante commette fallo su Montipò.

25′ – il Crotone è reduce da 5 sconfitte consecutive fuori casa.

23′ – metà primo tempo di Benevento-Crotone, bravo Cordaz a uscire su Insigne.

21′ – Zanellato ammonito nel Crotone.

19′ – Benevento pericoloso con Coda, intervento difensivo decisivo di Golemic.

17′ – Il Crotone si riversa in attacco, ma i calabresi devono stare attenti al contropiede sannita.

15′ – Oddo si agita a bordo campo, il momento di difficoltà dei suoi continua.

13′ – Crotone vicino al pareggio con Budimir, il suo colpo di testa esce di poco.

11′ – i sanniti tornano a segnare dopo 283 minuti di astinenza.

10′ – GOL! BENEVENTO IN VANTAGGIO! Ha segnato Insigne che sorprende di sinistro Cordaz.

6′ – squadre molto guardinghe all’inizio, c’è tensione in campo.

3′ – provano subito a farsi vedere in attacco gli ospiti, chiude bene la difesa dei padroni di casa.

1′ – l’arbitro da il segnale d’avvio: Benevento-Crotone è cominciata!

PRIMO TEMPO

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Tello, Del Pinto, Buonaiuto, Improta; Coda, Insigne.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Golemic, Sampirisi, Martella; Rohden, Zanellato, Barberis; Firenze, Budimir, Stoian.

FORMAZIONI UFFICIALI

Benevento-Crotone, chi si fa il regalo a Natale? 16.a giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Alle ore 21, allo stadio Vigorito di Benevento, scendono in campi i padroni di casa di Bucchi e il Crotone di Oddo. Due squadre che vivono un momento difficile e che vedono i loro allenatori in discussione. Il Benevento è solo settimo in classifica, mente il Crotone è addirittura in zona retrocessione. I sanniti arrivano al match di oggi reduci dal pareggio senza reti sul campo del Cosenza. Pareggio anche per il Crotone nell’ultimo turno di campionato giocato, 1-1 con il Venezia. I calabresi non vincono in campionato dallo scorso 20 ottobre e in trasferta non raccolgono punti da settembre.

Benevento-Crotone, le probabili formazioni

Benevento-Crotone, le scelte dei due allenatori. QUI BENEVENTO – I sanniti cercano una vittoria che li rilancerebbe nelle zone alte della classifica. Bucchi è orientato a mandare in campo i suoi con il 3-5-2: coppia d’attacco formata da Coda e Insigne. Panchina per Asencio. Assenti lo squalificato Bandinelli e i centrocampisti Viola e Bukata. Out anche l’attaccante Filogamo. QUI CROTONE – La situazione per i calabresi è critica e nemmeno il cambio tra Stroppa e Oddo ha dato gli esiti sperati: sempre zona retrocessione. Serve una vittoria per svoltare Calabresi in campo con il 4-3-3 con Firenze, Budimir e Stoian a formare il tridente offensivo. Out Vaisanen, Crociata, Curado e Marchizza. Arbitrerà il signor Giua della sezione di Olbia.