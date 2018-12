LIVE Catania-Cavese diretta risultato in tempo reale Serie C: Marotta su Vono, 0-0 al Massimino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI CATANIA-CAVESE

Catania-Cavese 0-0

33′ – il Catania prevale per il possesso palla, ma le occasioni migliori le hanno avute in campani fino ad ora.

31′ – ancora Cavese pericolosa, ma Sciamanna calcia in porta malamente invece di servire lo smarcato Rosafio.

30′ – padroni di casa che cercano di alzare la pressione, con la Cavese a protezione della propria metà campo.

27′ – Catania in attacco, ma Manneh non riesce ad intervenire su un cross di Calapai.

26′ – cambio nel Catania: dentro Calapai per l’infortunato Baraye.

25′ – il Catania sembra in crescita in questa fase del match, gli ospiti provano a rallentare il ritmo.

23′ – metà primo tempo di Catania-Cavese, ammonito Angiulli per i padroni di casa.

20′- siciliani vicinissimi al gol con Marotta, ma l’attaccante ex Siena calcia addosso a Vono.

19′ – Catania in avanti, il colpo di testa di Curiale è impreciso e si spegne oltre la traversa di Vono.

16′ – meglio gli ospiti in questo inizio di partita, primi fischi dagli spalti per il Catania.

14′ – ancora Cavese con Migliorini, destro alto dal limite dell’area di rigore.

12′ – ancora una palla buona per Sciamanna, tiro alto del centravanti ospite

10′ – ancora corner per il Catania: palla in mezzo per Silvestri, colpo di testa fuori misura.

7′ – lancio in verticale per Curiale, palla troppo lunga per l’attaccante catanese.

6′ – ci provano ancora i padroni di casa con Curiale, chiusura di Bruno in affanno.

4′ – Cavese vicina al gol con Sciamanna che calcia fuori a tu per tu con Pisseri.

3′ – corner per il Catania, ci prova Aya al volo e palla fuori.

2′ – Catania in maglia a strisce rossazzurre, Cavese in completo bianco.

1′ – L’arbitro da il segnale d’inizio: Catania-Cavese è cominciata!

PRIMO TEMPO

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Ciancio, Aya, Silvestri, Baraye; Lodi, Angiulli, Rizzo; Manneh, Curiale, Marotta.

CAVESE (4-3-3): Vono; Palomeque, Bruno, Manetta, Inzoudine; Migliorini, Favasuli, Lia; Rosafio, Sciamanna, Fella.

FORMAZIONI UFFICIALI

Catania-Cavese, vincere per il salto di qualità. 18.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 14.30, allo stadio Massimino di Catania, scendono in campo i rossazzurri di casa e la Cavese. I siciliani hanno 28 punti in classifica, a meno 11 dalla capolista Juve Stabia. Gli ospiti di punti ne hanno 19 e sono ai confini della zona play-off. La Cavese non perde in trasferta dal 3 novembre scorso, quando fu sconfitta per 3-1 sul campo del Siracusa. Da allora i campani hanno collezionato tre risultati utili consecutivi fuori casa. Il Catania in casa ha ottenuto 15 punti sui 18 disponibili, avendo perso solo con il Catanzaro tra le mura amiche. Gli uomini di Sottil non segnano su azione dal 27 novembre contro il Matera, poi solo le rete su rigore di Lodi contro la Virtus Francavilla.

Catania-Cavese, le probabili formazioni

Catania-Cavese, le scelte dei due allenatori . QUI CATANIA – Sottil vara il tridente con Barisic, Marotta e Manneh in attacco. Lodi torna dal 1′ come regista con Biagianti e Rizzo ai lati. Questi i probabili undici di partenza del Catania (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Ciancio; Biagianti, Lodi, G. Rizzo; Barisic, Marotta, Manneh. QUI CAVESE – Formazione speculare per gli ospiti, con il tridente offensivo formato da Rosafio-Sciamanna-Fella. Questi i probabili undici di partenza della Cavese (4-3-3): Vono; Lia, Silvestri, Manetta, Palomeque; Migliorini, Tumbarello, Favasuli; Rosafio, Sciamanna, Fella. Arbitrerà il match il signor Zufferli della Sezione di Udine.