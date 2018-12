LIVE Frosinone-Milan, diretta risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

LIVE FROSINONE-MILAN. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

11:35- Formazione ufficiale Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Crisetig, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

11:35- Formazione ufficiale Milan (4-3-3): Donnarumma G., Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu, Castillejo, Higuain, Cutrone.

11:30- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Frosinone-Milan

Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, alle ore 12:30, andrà in scena il lunch match della 18a giornata di Serie A tra i gialloblu e il Milan di Gattuso. I ciociari al momento occupano la penultima posizione a quota 9 (1 vittoria, 6 pareggi e 10 sconfitte). I rossoneri, invece, dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina sono scivolati al quinto posto con 27 punti. Frosinone e Chievo sono le uniche squadra in Serie A a non aver ancora vinto un match in casa. Negli 8 match disputati al Benito Stirpe, infatti, i gialloblu hanno ottenuto soltanto 4 pareggi e 4 sconfitte. In seguito al ko subito domenica scorsa per mano del Sassuolo, il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha deciso di affidare la squadra a Baroni.

Anche il Milan non sta attraversando un buon momento. I rossoneri, mancano l’appuntamento con la vittoria dal 2 dicembre, quando Cutrone e Kessie stesero il Parma a San Siro. In seguito, la squadre di Gattuso ha raccolto 2 pareggi e 2 sconfitte, di cui quella contro l’Olympiacos che è costata l’eliminazione dall’Europa League. Nonostante ciò, la corsa al quarto posto è ancora aperta. Il Milan, infatti, dista soltanto 1 punto dalla Lazio, oggi impegnata sul campo del Bologna. Negli unici 2 precedenti tra queste due quadre, il Milan non ha mai perso, conquistando 1 vittorie e 1 pareggio.

Frosinone-Milan, le probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani. All.: Baroni

Panchina: Bardi, Iacobucci, Salamon, Brighenti, Ghiglione, Molinaro, Crisetig, Soddimo, Sammarco, Gori, Besea, Campbell, Pinamonti.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Mauri; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. All.: Gattuso

Panchina: Donnarumma A., Reina, Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Simic, Montolivo, Torrasi, Cutrone, Halilovic, Tsadjout.

Arbitro: Guida. Assistenti: De Meo e Longo. Quarto uomo: Di Martino. Al Var agirà Valeri coadiuvato da Posado

A tra poco con il LIVE Frosinone-Milan