LIVE Milan-Parma, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Quest’oggi, alle ore 12:30, allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il lunch match tra Milan e Parma. I rossoneri giungono a questo match in quinta posizione con 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). La squadra di Gattuso in campionato non sta attraversando un buon periodo. Higuain e compagni, infatti nelle ultime due giornate hanno raccolto soltanto 1 punto, frutto di 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo successo del Milan nella massima serie italiana risale al 4 novembre, quando i rossoneri espugnarono lo stadio Friuli grazie ad una rete siglata in extremis da Romagnoli. Prima della sconfitta subita per mano della Juventus, l’andamento del Milan a San Siro era stato quasi perfetto: la squadra di Gattuso, infatti, aveva collezionato 4 vittorie e 1 sconfitta.

Per quanto riguarda il Parma, la squadra di D’Aversa è sesta a soli 2 punti di distanza dal Milan. I gialloblù stanno vivendo un momento di grande forma. I ducali, dopo un digiuno di vittorie durato tre giornate (1 pareggio e 2 sconfitte), nelle ultime due uscite hanno conquistato altrettanti successi. Nelle 6 partite giocate lontano dal Tardini, il Parma ha totalizzato 9 punti, frutto di 3 vittorie e 3 sconfitte. Quella di oggi sarà la 49esima sfida tra Milan e Parma. I rossoneri conducono con 25 successi, contro gli 11 dei ducali. Gli incontri terminati in parità, invece, sono stati 12. L’ultimo successo a San Siro del Parma risale al 2014, quando i gialloblù superarono il Milan grazie alle reti di Cassano (doppietta), Amauri e Biabiany.

Milan-Parma, le probabili formazioni

Milan (3-4-2-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Borini; Suso, Çalhanoglu; Cutrone. All.: Gattuso

Panchina: A disposizione: Reina, Donnarumma A., Conti, Simic, Borini, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Castillejo.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Grassi; Gervinho, Inglese, Biabiany. All.: D’Aversa

Panchina: Frattali, Bagheria, Gobbi, Gazzola, Deiola, Stualc, Rigoni, Di Gaudio, Siligardi, Ciciretti, Ceravolo, Sprocati.

Arbitro: Calvarese

