Milan-Spal 2-1 (Video Gol Serie A): Higuain-Donnarumma salvano Gattuso, espulso Suso

Milan-Spal 2-1, Higuain-Donnarumma salvano Gattuso. Sospiro di sollievo per il mondo milanista. Il Milan ritrova la vittoria, Higuain si sblocca e Donnarumma conserva. Tre punti che mancavano dal 2 dicembre. Continua il momento negativo della Spal, i ferraresi non vincono in campionato dallo scorso 20 ottobre.

95′ – Milan-Spal finisce qui.

93′ – Donnarumma salva il risultato, deviazione su colpo di testa di Fares.

92′ – ci prova la Spal con Petagna, tiro a lato della porta di Donnarumma.

91′ – ci saranno 4 minuti di recupero.

89′ – ESPULSO SUSO! Doppia ammonizione per lo spagnolo, il secondo per fallo su Valdifiori.

87′ – Milan in avanti, ma il cross di Suso finisce direttamente sul fondo.

85′ – Spal pericolosa, una deviazione di Romagnoli stava per battere Donnarumma su tiro di Antenucci.

82′ – ultimo cambio per il Milan: fuori Higuain e dentro Borini.

80′ – Kessiè sfiora il gol con un destro che è di poco alto.

79′ – ammonito Suso nel Milan.

78′ – Spal vicina al pareggio, sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Cionek fuori di un soffio.

76′ – ancora Milan, calcia Calabria e parata comoda di Gomis.

74′ – cambio nella Spal: fuori Schiattarella e dentro Valdifiori.

73′ – ammonito Zapata nel Milan.

72′ – corner per il Milan, sugli sviluppi calcia Bakayoko e Gomis respinge.

71′ – ammonito Schiattarella nella Spal.

70′ – rossoneri vicino al terzo gol, Calhanoglu sbaglia da posizione favorevole.

68′ – il Milan prova a segnare ancora, ma Suso commette fallo in attacco.

66′ – la Spal prova a reagire, punizione di Kurtic calciata addosso ad un compagno.

64′ – GOL! MILAN IN VANTAGGIO! HA SEGNATO HIGUAIN! Il Pipita controlla in area una sponda di Calhanoglu e fa secco Gomis.

62′ – doppio cambio per il Milan: fuori Castillejo-Abate e dentro Cutrone-Calabria.

61′ – la Spal si è sistemata con un 4-4-2 in campo dopo i cambi.

59′ – Abate a terra dopo uno scontro con Fares, il terzino rossonero esce dal campo per curarsi.

58′ – oltre 48 mila spettatori questa sera a San Siro.

56′ – Spal in avanti con Petagna, tiro di poco alto sulla porta di Donnarumma.

55′ – ammonito Castillejo nel Milan.

53′ – cambio nella Spal: dentro Fares e fuori Costa.

51′ – ammonito Kurtic nella Spal, fallo su Bakayoko.

49′ – cambio nella Spal: dentro Vicari e fuori Dickman.

46′ – iniziata la ripresa di Milan-Spal, nessun cambio nell’intervallo.

SECONDO TEMPO

46′ – finisce qui il primo tempo di Milan-Spal.

44′ – ci sono fischi per Higuain, negativo in questo primo tempo.

43′ – corner del Milan: calcia Calhanoglu, palla allontanata.

41′ – ci prova Calhanoglu dalla distanza, ma la conclusione è imprecisa.

40′ – corner per il Milan, cross di Rodriguez e il pallone viene allontanato.

38′ – monologo rossonero, ma Suso non riesce a controllare il pallone al limite dell’area di rigore.

36′ – occasione gol per il Milan, ma Bakayoko calcia alto dal dischetto dell’area di rigore.

33′ – ci prova la Spal con Antenucci, ma interviene bene in chiusura Abate.

31′ – il gol di Castillejo ha spezzato un digiuno rossonero di gol che durava dal 2 dicembre.

29′- sempre Milan in avanti, ma Suso non riesce a servire Higuain in area di rigore.

27′ – ancora un errore di Higuain, che sbaglia l’appoggio per Suso.

25′ – tanti falli della Spal a centrocampo, ma ancora nessun ammonizione per i ferraresi.

23′ – metà primo tempo di Milan-Spal, già due gol a San Siro.

21′ – rossoneri attivi in avanti con Castillejo, fallo sull’ex Villarreal: calcia Calhanoglu, ma nulla di fatto.

19′ – ancora Milan con Bakayoko, cross però impreciso per Higuain.

16′ – GOL! PAREGGIO MILAN! HA SEGNATO CASTILLEJO! Sinistro vincente su palla persa dalla Spal in difesa.

15′ – cerca di rispondere subito il Milan, ma il cross di Kessié viene controllato da Gomis.

13′ – GOL! SPAL IN VANTAGGIO! HA SEGNATO PETAGNA! Tiro che batte Donnarumma con l’aiuto di una deviazione.

10′ – rossoneri che spingono in questo primo tempo, Spal che si affida ai lanci per Petagna.

8′ – gol annullato al Milan, fuorigioco di Romagnoli.

6′ – corner per il Milan, calcia Suso e palla respinta dalla difesa della Spal.

4′ – risponde il Milan con Castillejo, tiro respinto dalla difesa ospite.

3′ – Spal in avanti, ma Zapata chiude bene su Petagna.

1′ – l’arbitro da il segnale d’avvio: Milan-Spal è cominciata!

PRIMO TEMPO

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessié, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna. All. Semplici

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan-Spal, chi brinda alla fine dell’anno? 19.a giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Alle ore 20.30, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, in campo il Milan di Rino Gattuso e la Spal di Leonardo Semplici. I rossoneri vivono il momento più difficile della propria stagione. Romagnoli e compagni non vincono in Serie A dallo scorso 2 dicembre, 2-1 casalingo contro il Parma. Quella è stata anche l’ultima partita di campionato che ha visto un gol segnato dal Milan, i rossoneri poi hanno infatti collezionato tre 0-0 di fila contro Torino, Bologna e Frosinone. Anche la Spal è reduce da un pareggio per 0-0, in casa contro l’Udinese. I ferraresi non vincono in Serie A dallo scorso 20 ottobre, quando vinsero per 2-0 all’Olimpico contro la Roma.

Milan-Spal, le probabili formazioni

Milan-Spal, le scelte dei due allenatori. QUI MILAN – Suso in dubbio tra i rossoneri, conferma per la coppia Higuain-Cutrone in attacco. Questi i probabili undici di partenza del Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain, Cutrone. QUI SPAL – Semplici deve rinunciare all’infortunato Lazzari e potrebbe anche schierare i suoi con il 4-4-2. Questi i probabili undici di partenza della Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Costa, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Arbitro: Abisso della sezione di Palermo. Calcio d’inizio in programma alle ore 20.30.