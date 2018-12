LIVE Olympiacos-Milan diretta risultato in tempo reale: iniziato il match al Karaiskakis Stadium

LIVE OLYMPIACOS-MILAN: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

Risultato in tempo reale: Olympiacos-Milan 0-0

6′ – Conclusione centrale di Calhanoglu da fuori area, blocca Sà

1′ – OCCASIONE OLYMPIACOS! Lancio lungo per Guerrero, Reina esce appena al limite dell’area con i piedi sventa la minaccia

1′ – Padroni di casa con il completo bianco a strisce rosse, completo nero e calzoncini rossi per gli ospiti

1′ – L’arbitro Bastien fischia l’inizio di Olympiacos-Milan

20.57: Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, manca poco all’inizio di Olympiacos-Milan

20.47: Le squadre sono da qualche minuto rientrate negli spogliatoi, tra qualche istante inizia il match Olympiacos-Milan

19.52: Ecco le formazioni ufficiali di Olympiacos-Milan

Tabellino Olympiacos-Milan

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Sà; Elabdellaoui, Cisse, Vukovic, Koutris; Camara, Guilherme; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. A disposizione: Gianniotis, Bouchalakis, Natcho, Vrousai, Tsimikas, Roderick, Torosidis. Allenatore: Pedro Martins

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain, Cutrone. A disposizione: G. Donnarumma, Mauri, Bertolacci, Musacchio, Simic, Halilovic, Laxalt. Allenatore: Gennaro Gattuso

ARBITRO: Bastien (FRA) – ASSISTENTI: Zakrani-Haquette – IV: Jeanne

MARCATORI: –

NOTE: –

RECUPERO: –

ANGOLI: –

Olympiacos-Milan, la presentazione del match

L’ultimo atto del Girone F di Europa League mette di fronte Olympiakos-Milan: allo stadio Gergios Karaiskakis del Pireo, con fischio di inizio previsto per le ore 21.00, si affronteranno due squadre alla ricerca della qualificazione ai sedicesimi di finale della seconda competizione europea.

La compagine greca occupa la terza posizione in classifica a quota 7 punti, frutto di due successi, un pareggio e due sconfitte: nel match di andata il Milan si impose con il risultato di 3-1 con reti di Cutrone, autore di una doppietta, e di Higuain, che vanificarono la rete del vantaggio iniziale siglata da Guerrero.

Sono 10 invece i punti conquistati dai rossoneri, frutto di tre successi, un pareggio ed una sconfitta; il Milan inoltre vanta il miglior attacco del girone, in virtù delle 11 reti finora realizzate.

Per l’Olympiacos il passaggio del turno è strettamente legato alla gara di questa sera: agli uomini di Gattuso basterebbe un pareggio, ma guai a rilassarsi soprattutto quando l’impianto sportivo del Pireo ha già fatto strage di top club tempo addietro. Quasi impossibile per i rossoneri agguantare la prima posizione, considerato che il Betis è impegnato contro il Dudelange, cenerentola del girone a quota 0 punti

A dirigere l’incontro Olympiacos-Milan è stato designato il signor Benoit Bastien, coadiuvato dagli assistenti Hicham Zakrani e Frédéric Haquette. Quarto ufficiale è il signor Philippe .

Probabili formazioni Olympiacos-Milan

In vista della sfida di Europa League Olympiacos-Milan, valida per la sesta giornata del girone F, con fischio di inizio previsto per le ore 21.00, i tecnici Martins e Gattuso dovrebbero schierare il seguente undici iniziale:

OLYMPIACOS: Sà; Torosidis, Vukovic, Cisse, Koutris; Camara, Guillerme, Bouchalakis; Omari, Fortounis, Podence. Allenatore: Pedro Martins

MILAN: Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso