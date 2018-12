San Marino-Modena 0-0 (Video Sintesi Serie D): i canarini impattano contro i Titani sul neutro di Milano Marittima

Serie D, San Marino-Modena 0-0: sul neutro di Milano Marittima, i canarini impattano contro i Titani, protagonisti di una prestazione accorta e senza sbavature. Gioco fermo per una decina di minuti a causa di un infortunio occorso al guardalinee. La Pergolettese rosicchia due punti sul Modena, portandosi a -2.

Tabellino San Marino-Modena 0-0

SAN MARINO (3-5-2): Pozzi; Guarino, Gremizzi, Cola; Mingucci, Gasperi, De Cristofaro, Pasquini; Marconi; Rrasa (62′ Gasperoni), Cannoni (62′ Santoni, 92′ Salcuni). A disposizione: Benedettini, Tamagnini, Cevoli, Marconi, D’Addario, Donati, Evaristi. Allenatore: Muccioli

MODENA (4-3-3): Dieye; Ndoj, Dierna, Perna, Zanoni; Boscolo Papo (61′ Duca), Pettarin (97′ Loviso), Messori; Baldazzi (91′ Sansovini), Ferrario, Montella (77′ Ferretti). A disposizione: Piras, Magliozzi, Berni, Rabiu, Bellini. Allenatore: Apolloni

ARBITRO: Bianchini della sezione di Perugia (Biancucci-Pizzi)

MARCATORI: –

NOTE: Ammoniti Messori (M), Dierna (M), Guarino (S), Pettarin (M), Pasquini (S), Gasperi (S), Ferretti (M)

RECUPERO: 1′ p.t., 11′ s.t.

San Marino-Modena, il racconto del match

101′ – Termina il match: al Giovanni Todoli finisce 0-0

100′ – Ammonito Ferretti per fallo

97′ – QUARTO CAMBIO MODENA! Loviso rileva Pettarin



92′ – SOSTITUZIONE SAN MARINO! Entra Salcuni per Santoni

91′ – TERZO CAMBIO MODENA! Entra Sansovini per Baldazzi



90′ – L’arbitro concede undici minuti di recupero

89′ – Ammonito Gasperi

86′ – Ammonito Pasquini per fallo su Ferretti

85′ – OCCASIONE MODENA! Ferretti su punizione, Pozzi devia

77′ – SECONDO CAMBIO MODENA! Entra Ferretti per Montella

76′ – Conclusione di Montella, palla fuori

70′ – Gioco fermo per un infortunio occorso al guardalinee

65′ – Ammonito Pettarin per intervento falloso

62′ – DOPPIO CAMBIO ROCCELLA! Entrano Santoni e Gasperoni, fuori Cannoni e Rrasa

61′ – PRIMO CAMBIO MODENA! Fuori Boscolo Papo, dentro Duca

52′ – OCCASIONE SAN MARINO! Gaspari si invola verso l’area di rigore, a tu per tu con Dieye manda alto

48′ -Ferrario di testa su cross di Baldazzi, palla fuori

46′ – L’arbitro Bianchini fischia l’inizio del secondo tempo

46′ – Termina il primo tempo: 0-0 al Giovanni Todoli

45′ – L’arbitro Bianchini concede un minuto di recupero

42′ – Ammonito Guarino per intervento falloso ai danni di Ferrario

34′ – Ammonito Dierna per intervento falloso

28′ – OCCASIONE MODENA! Tiro dal limite di Messori, Pozzi si tuffa e respinge la sfera

18′ – Ammonito Messori per fallo su Cannoni

15′ – Fase di studio in questo momento del match, non si segnala nessun’azione

6′ – Apertura di Pettarin per Boscolo Papo: la sua conclusione termina tra le braccia di Pozzi

1′ – L’arbitro Bianchini della sezione di Perugia fischia l’inizio del match

San Marino-Modena, la presentazione del match

La diciassettesima giornata del campionato di Serie D Girone D propone la sfida San Marino-Modena, match che si disputa sul neutro dello stadio dei Pini-Giovanni Todoli di Cervia con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Gli uomini del tecnico dei Titani Simone Muccioli ospitano i canarini gialloblu reduci dall’ottimo momento di forma: tre successi nelle ultime cinque gare, che nel complesso hanno fruttato undici punti sui quindici totali, numeri che hanno rilanciato la compagine sammarinese nella zona alta della classifica, a ridosso della zona play-off. Attualmente la formazione biancoazzurra occupa la nona posizione in graduatoria a quota 20 punti, frutto di quattro successi, otto pareggi e quattro sconfitte.

Il Modena invece sta attraversando un momento davvero particolare: dopo il successo di forza nel derby contro il Reggio Audace, sono arrivati due pareggi inaspettati contro il Sasso Marconi per 2-2 e l’Adrense per 1-1, compagini tutt’altro che irresistibili per la formazione del trainer Luigi Apolloni. Gli emiliani tuttavia si sono riscattati nella gara dell’ultimo turno contro la vice-capolista Pergolettese, battuta a domicilio per 2-1 e al contempo staccata di cinque lunghezze.

A dirigere l’incontro San Marino-Modena è stato designato il signor Andrea Bianchini della sezione di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Paolo Biancucci della sezione di Pescara ed Antonio Pizzi della sezione di Termoli.

Probabili formazioni San Marino-Modena

In vista dell’incontro San Marino-Modena, gara valida per la diciassettesima giornata, in programma allo stadio dei Pini-Giovanni Todoli oggi 23 dicembre alle ore 14.30, i tecnici Muccioli ed Apolloni dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

SAN MARINO: Pozzi, Mingucci, D’Addario, Guarino, Cola, Gremizzi, Gasperi, De Cristofaro, Rrasa, Gasperoni, Pasquini. Allenatore: Muccioli

MODENA: Dieye, Ndoj, Dierna, Perna, Zanoni, Messori, Loviso, Boscolo Papo, Baldazzi, Ferrario, Montella. Allenatore: Apolloni