Sassuolo-Torino 1-1 (Video Gol Highlights): La Var annulla il gol a Falque, Brignola pareggia i conti

Sassuolo–Torino 1-1 (54′ Belotti, 91′ Brignola)

Serie A TIM, 17° giornata – Mapei Stadium (Reggio Emilia)



Finale al Mapei Stadium, Sassuolo-Torino 1-1. Nel primo tempo tante le occasioni per entrambe le squadre, più per i neroverdi con Matri e Di Francesco. Nel secondo tempo arrivano i gol di Belotti e Brignola. Nel finale succede di tutto: prima il gol-pareggio in extremis di Brignola (al 91′) poi il gol, annullato, di Iago Falque. I neroverdi hanno inoltre recriminato una mancata espulsione a Rincon.



Le due squadre tornano a casa con un punto a testa, anche se i neroverdi avrebbero meritato la vittoria. Ora Sassuolo al 7° posto in classifica a pari punti con la Fiorentina, mentre i granata scivolano all’ 11° posto in classifica. Nel prossimo turno di campionato, questo mercoledì, Sassuolo impegnato in casa della Roma (ore 18.00), mentre il Torino sarà di scena ad Empoli (sempre alle 18.00).

Da parte di Davide Corradini è davvero tutta, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata su SuperNews!



Video Highlights Sassuolo-Torino 1-1 | Serie A



90+7′ Finale al Mapei Stadium: Sassuolo-Torino 1-1

90+7′ Ammonito Brignola: intervento in scivolata ruvido dell’ attaccante che stende Lukic

90+5′ Dopo un consulto con la VAR, Banti annulla il gol di Falque per un fuorigioco di Aina. Si rimane in parità al Mapei Stadium

90+4′ Gol Torino! Ha segnato Falque!

90+1′ Assist di Lirola per l’attaccante ex Benevento che sorpassa Rincon e tira dritto in porta

90+1′ Gol Sassuolo! Ha segnato Brignola!

90′ Ammonito Lukic: appena entrato fa fallo su Marlon, Banti non ci pensa ed estrae il cartellino

90′ Concessi sei minuti di recupero dall’ arbitro

88′ Ultimo cambio anche per il Torino: entra Lukic, esce Baselli

87′ Ultimo cambio per il Sassuolo: entra Magnanelli, esce Sensi

82′ Espulso De Zerbi! Il tecnico neroverde viene espulso dal terreno di gioco per proteste eccessive su invito di Banti

80′ Secondo cambio per il Torino: entra Iago Falque, esce Zaza

79′ Ferrari! Sponda in area di Rogerio su un angolo, Ferrari impatta di controbalzo e manda la palla altra sopra la rete!

78′ Seconda sostituzione per il Sassuolo: entra Babacar, esce Locatelli

76′ Ammonito Izzo: il giocatore granata stende in area di rigore Locatelli e si becca il giallo

69′ De Zerbi corre ai ripari: entra Brignola, esce Di Francesco

62′ Ammonito Rogerio: il difensore neroverde si prende un giallo dopo aver commesso un fallo su De Silvestri

61′ Soccorsi in campo per Marlon, rimasto a terra dopo un contatto con Belotti.

59′ Sostituzione per i granata: entra De Silvestri, esce Ansaldi

57′ Proteste insistenti dei giocatori neroverdi nei confronti di Banti dopo che Rincon, già ammonito, ha calciato il pallone. Richiesta l’espulsione

54′ Granata in vantaggio: assist di Zaza per il numero nove. Il Gallo si defila e scarica un tiro che si deposita in buca d’angolo. Consigli non può farci nulla

54′ Gol Belotti! Torino in vantaggio!

50′ Matri! Assist di Lirola per il numero 10 che tira la palla forte in porta, Ichazo salva tutto

48′ Fischi da parte del pubblico di casa a Zaza, dopo un fallo di contrasto commesso ai danni di Ferrari

45′ Riparte il secondo tempo di Sassuolo-Torino, 0-0 il parziale

SECONDO TEMPO

45′ Banti non concede recupero, finisce il primo tempo di Sassuolo-Torino. Risultato in parità (0-0).

44′ Giallo per Rincon: il centrocampista granata stende per terra Berardi

40′ La situazione dagli altri campi di Serie A: Napoli-Spal 1-0, Empoli-Sampdoria 1-1, Genoa-Atalanta 0-0, Milan-Fiorentina 0-0, Udinese-Frosinone 1-0.

36′ Berardi! Assist di Rogerio sulla sinistra per l’attaccante calabrese che viene anticipato da Djidji. Prova il tiro in porta ma non gli viene, Ichazo la prende senza problemi

30′ Belotti! Pericoloso il numero nove granata: assist di Ansaldi per i granata dove ci arrivano sia Belotti che Nkoulou. Bel tiro in porta ma il gioco viene fermato per un fuorigioco.

25′ Zaza! L’ex neroverde tira in porta su assist di Belotti, gran guizzo di Consigli che trattiene il pallone sul secondo tocco, anticipando Baselli.

19′ Di Francesco! Traversa di Locatelli per il figlio d’arte di Eusebio: Di Francesco stacca di testa in anticipo su Djidji e cerca la porta. Pallone alto non di molto sopra il montante.

10′ Ancora Matri protagonista: prima riceve la palla sul centro-sinistra poi la crossa a Berardi. Ottima risposta di Ichazo, che anticipa in uscita il venticinque neroverde lanciato a rete.

5′ Matri! Ripartenza immediata dei neroverdi, con Bourabia che serve un perfetto assist all’attaccante: prova a tirare la palla in porta, ma viene intercettata da Djidji che manda in angolo.

1′ Fischia Banti, inizia Sassuolo-Torino!

PRIMO TEMPO

14.58 Squadre sul terreno di gioco, inno della Serie A e poi si parte. Rimanete sintonizzati

14.45 Un quarto d’ora al fischio d’inizio di Sassuolo-Torino. Inizia a scaldarsi l’ambiente: da Torino arrivati più di 600 sostenitori

14.30 Arbitra il sign. Banti di Livorno, assistenti Mondin di Treviso e Prenna di Molfetta, IV uomo il sign. Di Paolo di Avezzano. Alla V.A.R. designati Aureliano di Bologna e Bindoni di Venezia.

14.15 LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Bourabia; Berardi, Matri, Di Francesco. All.: De Zerbi

Torino (3-5-2): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Zaza, Belotti. All.: Mazzarri

Gentili lettori di SuperNews, buon pomeriggio dal Mapei Stadium di Reggio Emilia da parte di Davide Corradini e benvenuti alla diretta di Sassuolo-Torino, gara valevole per la 17° giornata di Serie A. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali.



QUI TORINO

Il Torino di mister Mazzarri, dopo la delusione nel Derby della Mole, vuole tornare alla vittoria ed è obbligato a vincere oggi per non rischiare di vedersi sfumata la rincorsa a quel posto in Europa che manca da tanto tempo. Assenti Sirigu e Damascan. Il tecnico dovrebbe optare per un 3-5-2 con la difesa a tre composta da Izzo-Nkoulou e Djidji, a centrocampo Aina e Ansaldi favoriti per agire sulle fasce rispetto a Parigini e Berenguer, in attacco Iago Falque favorito su Zaza per una maglia da titolare.

QUI SASSUOLO

I neroverdi guidati da Roberto De Zerbi arrivano a questa sfida dopo la vittoria della scorsa settimana in casa del Frosinone. Riparte la corsa all’ Europa e oggi il tabù da superare si chiama Torino. Assenti per infortunio Adjapong, Boateng, Boga e Sernicola oltre allo squalificato Djuricic. Il tecnico dovrebbe adottare il 3-4-3 con Consigli in porta, in difesa Marlon e Ferrari sulle corsie mentre Magnani sarà centrale, a centrocampo confermato il quartetto composto da Lirola-Duncan-Sensi e Rogerio, mentre in attacco Babacar è in vantaggio su Matri nel tridente offensivo.



SASSUOLO – TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Sensi, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco. All.: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All.: Mazzarri