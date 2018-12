LIVE Slalom speciale Madonna di Campiglio 2018, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: 1ª manche ore 15.45

DIRETTA SLALOM SPECIALE MADONNA DI CAMPIGLIO, SCI ALPINO MASCHILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE MADONNA DI CAMPIGLIO 2018

3-Tre (Pinzolo/Tre Ville), quattordicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Slalom speciale Madonna di Campiglio 2018: i pettorali di partenza nella prima manche

Dopo il secondo slalom gigante della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 si sposta nuovamente in Italia per disputare la prova in programma sulla 3-Tre, ossia lo slalom speciale Madonna di Campiglio. Alle ore 15.45 è previsto l’inizio della prima manche e alle 18.45 avrà luogo la seconda, con l’austriaco Marcel Hirscher che punta alla vittoria n°30 in questa specialità (davanti a lui solamente l’italiano Alberto Tomba con 35 e lo svedese Ingemar Stenmark con 40). Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche dello slalom speciale Madonna di Campiglio:

1 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

2 MYHRER Andre 1983 SWE Head

3 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

4 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

5 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

6 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

7 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

8 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

9 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

10 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

11 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

12 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

13 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

14 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica

15 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

16 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

17 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

18 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

19 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

20 HARGIN Mattias 1985 SWE Head

21 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

22 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

23 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

24 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

25 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

26 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica

27 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

28 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

29 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

30 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

31 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

32 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

33 ENGEL Mark 1991 USA Atomic

34 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl

35 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

36 STEHLE Dominik 1986 GER Nordica

37 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

38 TAYLOR Laurie 1996 GBR

39 NARITA Hideyuki 1993 JPN Salomon

40 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

41 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

42 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

43 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

44 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol

45 KETTERER David 1993 GER Blizzard

46 READ Erik 1991 CAN Fischer

47 BACHER Fabian 1993 ITA Fischer

48 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

49 ROBERTS Hig 1991 USA Nordica

50 JUNG Donghyun 1988 KOR

51 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

52 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

53 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

54 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

55 BUFFET Robin 1991 FRA Salomon

56 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol

57 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic

58 FALAT Matej 1993 SVK Augment

59 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

60 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

61 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

62 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN Blizzard

63 HENTTINEN Jens 1993 FIN Augment

64 ZLATKOV Kamen 1997 BUL Head

65 VACCARI Hans 1996 ITA Nordica

66 RODES Istok 1996 CRO Atomic

67 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

68 JONSSON Carl 2000 SWE

69 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA

70 RIZZO Maxime 1993 FRA Salomon

71 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

72 POPOV Albert 1997 BUL Head

73 FOURNIER Simon 1997 CAN

74 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

75 GRAF Mathias 1996 AUT Rossignol

76 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

77 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

78 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

79 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

80 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL

Slalom speciale Madonna di Campiglio: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla 3-Tre

5 febbraio 1967, Coppa del Mondo 1967: 1. Guy Périllat (Francia) 2. Louis Jauffret (Francia) 3. Léo Lacroix (Francia)

31 gennaio 1970, 1969-1970: 1. Henri Bréchu (Francia) 2. Gustav Thöni (Italia) 3. Dumeng Giovanoli (Svizzera)

10 gennaio 1971, 1970-1971: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. Jean-Noël Augert (Francia) 3. Patrick Russel (Francia)

17 marzo 1972, 1971-1972: 1. Roland Thöni (Italia) 2. Alain Penz (Francia) 3. Andrzej Bachleda (Polonia)

17 dicembre 1972, 1972-1973: 1. Piero Gros (Italia) 2. Gustav Thöni (Italia) 3. Christian Neureuther (Germania Ovest)

17 dicembre 1974, 1974-1975: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Paolo De Chiesa (Italia) 3. Fausto Radici (Italia)

19 dicembre 1976, 1976-1977: 1. Fausto Radici (Italia) 2. Piero Gros (Italia) 3. Gustav Thöni (Italia)

13 dicembre 1977, 1977-1978: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Klaus Heidegger (Austria) 3. Bojan Križaj (Jugoslavia)

13 dicembre 1978, 1978-1979: 1. Martial Donnet (Svizzera) 2. Peter Lüscher (Svizzera) 3. Christian Neureuther (Germania Ovest)

11 dicembre 1979, 1979-1989: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Bojan Križaj (Jugoslavia) 3. Paul Frommelt (Liechtenstein)

9 dicembre 1980, 1980-1981: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Paul Frommelt (Liechtenstein) 3. Bojan Križaj (Jugoslavia)

9 dicembre 1981, 1981-1982: 1. Phil Mahre (USA) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Paolo De Chiesa (Italia)

21 dicembre 1982, 1982-1983: 1. Stig Strand (Svezia) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Phil Mahre (USA)

20 dicembre 1983, 1983-1984: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Robert Zoller (Austria) 3. Petăr Popangelov (Bulgaria)

16 dicembre 1984, 1984-1985: 1. Bojan Križaj (Jugoslavia) 2. Andreas Wenzel (Liechtenstein) 3. Petăr Popangelov (Bulgaria)

16 dicembre 1985, 1985-1986: 1. Jonas Nilsson (Svezia) 2. Bojan Križaj (Jugoslavia) 3. Paul Frommelt (Liechtenstein)

16 dicembre 1986, 1986-1987: 1. Ivano Edalini (Italia) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Joël Gaspoz (Svizzera)

16 dicembre 1987, 1987-1988: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Rudolf Nierlich (Austria) 3. Bojan Križaj (Jugoslavia)

11 dicembre 1988, 1988-1989: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Michael Tritscher (Austria)

18 dicembre 1990, 1990-1991: 1. Ole Kristian Furuseth (Norvegia) 2. Thomas Fogdö (Svezia) 3. Marc Girardelli (Lussemburgo)

17 dicembre 1991, 1991-1992: 1. Finn Christian Jagge (Norvegia) 2. Alberto Tomba (Italia) 3. Thomas Fogdö (Svezia)

15 dicembre 1992, 1992-1993: 1. Patrice Bianchi (Francia) 2. Alberto Tomba (Italia) 3. Thomas Sykora (Austria)

20 dicembre 1993, 1993-1994: 1. Jure Košir (Slovenia) 2. Alberto Tomba (Italia) 3. Finn Christian Jagge (Norvegia)

19 dicembre 1995, 1995-1996: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Yves Dimier (Francia) 3. Konrad Kurt Ladstätter (Italia)

17 dicembre 1996, 1996-1997: 1. Thomas Sykora (Austria) 2. Alberto Tomba (Italia) 3. Sébastien Amiez (Francia)

13 dicembre 1999, 1999-2000: 1. Finn Christian Jagge (Norvegia) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Thomas Stangassinger (Austria)

19 dicembre 2000, 2000-2001: 1. Mario Matt (Austria) 2. Heinz Schilchegger (Austria) 3. Rainer Schönfelder (Austria)

10 dicembre 2001, 2001-2002 (prima edizione dello slalom speciale Madonna di Campiglio terminata in notturna): 1. Bode Miller (USA) 2. Giorgio Rocca (Italia) 3. Tom Stiansen (Norvegia)

15 dicembre 2003, 2003-2004: 1. Ivica Kostelić (Croazia) 2. Giorgio Rocca (Italia) 3. Manfred Pranger (Austria)

12 dicembre 2005, 2005-2006: 1. Giorgio Rocca (Italia) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Kalle Palander (Finlandia)

18 dicembre 2012, 2012-2013: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Felix Neureuther (Germania) 3. Naoki Yuasa (Giappone)

22 dicembre 2014, 2014-2015: 1. Felix Neureuther (Germania) 2. Fritz Dopfer (Germania) 3. Jens Byggmark (Svezia)

22 dicembre 2015, 2015-2016: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Marco Schwarz (Austria)

22 dicembre 2016, 2016-2017: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Stefano Gross (Italia)

22 dicembre 2017, 2017-2018: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Luca Aerni (Svizzera) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

Sci alpino maschile, slalom speciale Madonna di Campiglio 2018: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Madonna di Campiglio sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.