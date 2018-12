LIVE Slalom speciale Val d’Isere 2018, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: 1ª manche ore 09.30

DIRETTA SLALOM SPECIALE VAL D’ISERE, SCI ALPINO MASCHILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE VAL D’ISERE 2018

La face de Bellevarde, ottava gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Slalom speciale Val d’Isere 2018: i pettorali di partenza nella prima manche

Dopo aver disputato il secondo slalom gigante della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 resta in Francia per disputare la seconda prova in programma su La face de Bellevarde, ossia lo slalom speciale Val d’Isere. Alle ore 09.30 è previsto l’inizio della prima manche e alle 12.30 avrà luogo la seconda, con l’austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen che daranno vita ad un altro duello. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche (primi 30 ed italiani):

1 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

2 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

3 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

4 MYHRER Andre 1983 SWE Head

5 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

6 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

7 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica

8 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

9 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

10 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

11 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

12 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

13 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

14 AERNI Luca 1993 SUI Salomon

15 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

16 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

17 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

18 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

19 HARGIN Mattias 1985 SWE Head

20 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

21 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

22 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

23 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

24 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

25 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica

26 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

27 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

28 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

29 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

30 STEHLE Dominik 1986 GER Nordica

43 BACHER Fabian 1993 ITA Fischer

47 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

50 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

56 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

69 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA

Slalom speciale Val d’Isere: l’albo d’oro dello sci alpino maschile su La face de Bellevarde

15 febbraio 2009, Mondiali 2009: 1. Manfred Pranger (Austria) 2. Julien Lizeroux (Francia) 3. Michael Janyk (Canada)

12 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Steve Missillier (Francia)

8 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Felix Neureuther (Germania) 3. Marcel Hirscher (Austria)

15 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Mario Matt (Austria) 2. Mattias Hargin (Svezia) 3. Patrick Thaler (Italia)

13 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Felix Neureuther (Germania)

11 dicembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Aleksandr Chorošilov (Russia)

10 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3. André Myhrer (Svezia)

Sci alpino maschile, slalom speciale Val d’Isere 2018: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Val d’Isere sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.