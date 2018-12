LIVE Sorteggio Europa League diretta in tempo reale: quali avversarie per Inter, Lazio e Napoli?

Sorteggio Europa League, quale destino per le italiane? Oggi alle ore 13 si svolgerà il sorteggio per gli accoppiamenti dei sedicesimi di Europa League. In lizza ci sono tre squadre italiane: Inter e Napoli, retrocesse dalla Champions League, e poi la Lazio, qualificata dopo la fase a gironi. Spalletti, Ancelotti e Simone Inzaghi proveranno nel corso della stagione a riportare in Italia un trofeo che manca dal 1999. Allora fu il Parma dei Tanzi e di Malesani a conquistare la Coppa Uefa, visto che all’epoca si chiamava ancora così. Da allora nessuna squadra italiana è arrivata neanche più in finale. Un digiuno decisamente troppo lungo, da spezzare assolutamente. Prima del sorteggio di Europa League, alle 12, si svolgerà quello per gli ottavi di Champions League. Lì ci sono Juventus e Roma a rappresentare l’Italia.

Sorteggio Europa League, le possibili avversarie per le italiane

Sorteggio Europa League, quali avversarie per le italiane? Le qualificate in prima fascia sono: Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Genk, Inter, Napoli, Real Betis, Salisburgo, Siviglia, Valencia, Villarreal, Zenit San Pietroburgo. Quelle in seconda sono: BATE Borisov, Celtic, Club Brugge, FC Zurigo, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmoe, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Slavia Praga, Sporting Lisbona, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen. Non si possono incontrare tra di loro squadre dello stesso paese. Ciò potrà avvenire dagli ottavi di finale in poi.