20:26- FORMAZIONE UFFICIALE TRENTINO: Candellaro- Giannelli- Vettori-Lisinac-Grebenikov-Van Garderer-Kovacevic. All. Lorenzetti

20:25- FORMAZIONE UFFICIALE URENGOY: Ananev-Bogdan-Getman-Iakolev-Kimbrov-Kluka-Kolenkovskii. All. Placi

20:15- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Trentino-Urengoy. Tra poco scopriremo le scelte dei due tecnici Lorenzetti e Placi.

18:15- PROBABILE FORMAZIONE TRENTINO: Candellaro- Giannelli- Vettori-Lisinac-Grebenikov-Van Garderer-Kovacevic. All. Lorenzetti

18:00- PROBABILE FORMAZIONE URENGOY: Ananev-Bogdan-Getman-Iakolev-Kimbrov-Kluka-Kolenkovskii. All. Placi

Trentino gioca la semifinale del Mondiale per club di pallavolo contro l’Urengoy. Avversario non proprio facile per gli uomini di Lorenzetti che dovranno prendere il Fakel con le pinze perchè la formazione russa ha già sconfitto lo Zenit Kazan e ha fatto capire di poter fare la differenza con ottimi attaccanti come Kliuka, Volkov e la grande novità Udrys. I dolomitici sono però in apprensione per Aaron Russell, bisognerà capire se il martello statunitense potrà essere della partita altrimenti giocherà Van Garderen accanto al mancino Uros Kovacevic. Molto dipenderà anche dalla rega di Giannelli che sarà lui a smistare i palloni in tutta la fase dell’incontro. Poi saranno del match sicuro l’opposto Luca Vettori (con Gabriele Nelli che scalpita in panchina), dai muri di Lisinac e Candellaro, dal lavoro del libero Grebennikov.

Il Fakel Urengoy ci prova per volare in finale senza avere paura, proprio come hanno fatto nel girone della Lube avendo la meglio contro il Kazan. Placi schiererà sicuramente lo schiacciatore Volkov che insieme all’alzatore Kliuka proverà a mettere in difficoltà gli uomini di Lorenzetti. La novità di questa squadra è il giocane Udrys che nella fase eliminatoria ha realizzato molti ace e anche a muro non è male.