LIVE Monza-Novara diretta risultato in tempo reale Coppa Italia Serie C: la sblocca Lora, 1-0 al Brianteo

Monza-Novara 1-0

42′ – altro corner per il Monza, ma Lora non riesce a concludere verso la porta avversaria.

40′ – fase finale di un primo tempo dominato dal Monza.

38′ – ancora brianzoli, ma il suggerimento di Ceccarelli per Reginaldo è impreciso.

37′ – in panchina nel Monza anche il fratello di Paquetà, il brasiliano ieri sera in campo per Milan-Napoli.

35′ – ancora padroni di casa in attacco con un calcio d’angolo, ma il corner non crea pericoli per il Novara.

34′ – ancora Monza con Armellino, tiro di poco fuori dai 20 metri.

31′ – Gonzalez troppo solo in attacco per gli ospiti, ha buon gioco la difesa di Brocchi.

29′ – Novara che si riaffaccia in attacco e conquista un calcio d’angolo.

28′ – sempre Monza pericoloso, ci prova Palazzi con il pallone che però non inquadra la porta novarese.

26′ – brianzoli in avanti, ma il cross di Reginaldo è bloccato senza patemi da Benedettini.

25′ – Monza che cerca di mantenere alta la pressione, tattica vincente fino ad ora.

23′ – metà primo tempo di Monza-Novara, match a tinte biancorossi fino ad ora.

22′ – doppio calcio d’angolo per il Novara, che cerca di affacciarsi in attacco.

19′ – corner per gli uomini di casa, ma senza effetti.

18′ – ottimo inizio di match degli uomini di Brocchi, coronato dal vantaggio di Lora.

15′ – Novara sempre a segno in questo 2019, anche in Coppa Italia contro la Lazio.

12′ – ancora padroni di casa in avanti, ma il destro da fuori area di Ceccarelli finisce alto.

10 ‘- Monza sempre a segno nelle partite interne nel 2019: 3 su 3.

7′ – GOL! MONZA IN VANTAGGIO! HA SEGNATO LORA! colpo di testa vincente su corner di Palazzi.

5′ – Novara in avanti con Eusepi, ma l’attaccante piemontese è in fuorigioco.

4′ – match sotto le luci artificiali per l’oscurità che incombe sul brianzolo.

1′ – L’arbitro ha dato il segnale d’avvio: Monza-Novara è cominciata!

PRIMO TEMPO

Monza (4-3-1-2): Sommariva; Bearzotti, Negro, Marconi, Tentardini; Lora, Galli, Palazzi; Armellino; Ceccarelli, Reginaldo.

Novara (4-3-2-1): Benedettini; Migliavacca, Tartaglia, Sbraga, Cinaglia; Fonseca, Buzzegoli, Mallamo; Gonzalez, Stoppa; Eusepi.

FORMAZIONI UFFICIALI

Monza-Novara, chi va avanti? Sedicesimi di Coppa Italia Serie C. Alle ore 14.30, allo stadio Brianteo di Monza, scendono in campo i padroni di casa di Christian Brocchi e il Novara di William Viali. Match ad eliminazione diretta, in caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Le due squadre non si sono affrontate ancora in stagione perché i piemontesi sono inseriti nel Girone A della Serie C, mentre i brianzoli nel Girone B. Entrambe sono ancora imbattute nel 2019. Il Monza ha vinto l’ultimo match giocato in campionato, 2-1 casalingo contro il Ravenna. Il Novara invece arriva al match di oggi dopo l’1-1 esterno sul campo della Juventus B. Brianzoli e piemontesi non si affrontano dalla stagione 2014/2015, in Serie C. Vittoria interna per il Monza all’andata, per 2-0, al ritorno a Novara ci fu un 2-2.

Monza-Novara, le probabili formazioni

Monza-Novara, le scelte dei due allenatori. QUI MONZA – Brocchi schiera i brianzoli con il 4-3-1-2 ereditato dai tempi del Milan, rispetto a sabato Sommariva potrebbe andare in porta con Stefano Negro e Marconi centrali, mentre Adorni e Tentardini possono essere i due terzini. Nel terzetto di centrocampo ci sarà qualche modifica: si giocano il posto Lora e Palazzi che possono dare riposo ad Armellino e capitan D’Errico, mentre Fossati potrebbe essere confermato come perno e playmaker davanti alla difesa. D’Errico è comunque in competizione con Ceccarelli per una maglia sulla trequarti, in appoggio ai due attaccanti che potrebbero essere Reginaldo e uno tra Ceccarelli, Ettore Marchi e Andrea Brighenti. QUI NOVARA – Viali cambia. In porta possibile campo per Elia Benedettini, poi Tartaglia e Visconti esterni bassi con una coppia centrale che dovrebbe essere formata da Cinaglia e uno tra Sbraga e Bove. Buzzegoli lascia la maglia a Ronaldo Pompeu come regista, sulle mezzali si candidano Nicolas Fonseca e Cordea che può anche avanzare il suo raggio d’azione e agire sulla trequarti (dunque uno tra Mallamo e Nardi sarebbe comunque titolare), il tandem offensivo potrebbe essere composto da Pablo Gonzalez e Stoppa ma attenzione all’italo-ghanese Kyeremateng, “promosso” dalla Berretti. (Fonte: Sussidiario.net).