LIVE Pergolettese-Reggio Audace, cronaca e risultato in tempo reale: Franchi sbaglia il rigore

Pergolettese–Reggio Audace 1-0 (18′ Morello)

Serie D Girone D, 21° giornata – Stadio Voltini (Crema)



63′ Sostituzione per la Pergolettese: entra Piras, esce Muchetti

60′ Cartellino giallo per Villa per un intervento a piedi uniti su Masini

59′ Cartellino giallo per Muchetti dopo un fallo di contrasto su Staiti

57′ Secondo cambio per la Reggio Audace: entra Cavagna, esce Osuji

53′ Rigore parato! Dal dischetto spreca Franchi che si fa ipnotizzare da Rossi!

53′ Calcio di rigore per la Pergolettese dopo il fallo commesso da Staiti ai danni di Morello. L’arbitro concede il penalty.

50′ Ci prova Morello dal limite dell’ area, palla fuori di poco

46′ Inizia la ripresa, Pergolettese-Reggio Audace 1-0

SECONDO TEMPO

Finisce la prima frazione di gioco: Pergolettese avanti meritatamente sulla Reggiana 1-0 grazie al gol di Morello al 18′. Granata in difficoltà fin da subito, con mister Antonioli che decide di cambiare modulo effettuando anche il primo cambio a pochi minuti dal termine della frazione. Tra poco la ripresa.

45+1′ Finisce la prima frazione di gioco, Pergolettese-Reggio Audace 1-0!

45′ Ci sarà un minuto di recupero

45′ Tensione sul terreno di gioco con un battibecco tra Panatti e Zamparo. L’arbitro sospende la gara per qualche minuto

43′ Cartellino giallo per Morello dopo un fallo su Osuji

41′ Cambio per la Reggio Audace: entra Dammacco, esce Palmiero

39′ Franchi! Si salvano i granata grazie alla parata di Rossi su calcio d’angolo per i padroni di casa

34′ Occasione Reggio Audace! Ci prova Osuji, ma la palla finisce fuori dalla porta

31′ Ottima ripartenza della Pergolettese con Franchi, che però finisce in fuorigioco. Granata con i brividi

25′ Grande partecipazione di pubblico: a Crema presenti circa 1000 sostenitori granata, venuti direttamente da Reggio Emilia

18′ Cross di Franchi sulla destra dopo un rimpallo con Cigagna: l’attaccante classe ’99 anticipa Masini e tira dritto in porta, dove Rossi non può arrivare.

18′ Gol Pergolettese! Ha segnato Morello!

11′ Gioco momentaneamente fermo. E’ a terra Spanò, dopo il colpo ricevuto al volto. Belfasti butta fuori il pallone per permettere i soccorsi. Nulla di grave.

7′ Ancora Pergolettese protagonista con Gullit: colpo di testa dell’attaccante che però finisce sulla traversa

3′ Ripartenza veloce della Pergolettese: si coordina Franchi che calcia un tiro potente in porta ma Rossi non si fa ipnotizzare e para!

1′ Fischia Cavaliere, inizia Pergolettese-Reggio Audace! Padroni di casa in maglia gialla e calzoncini blu, ospiti con il completo granata

PRIMO TEMPO

14.26 Squadre sul terreno di gioco, foto di rito e poi si inizia. Rimanete sintonizzati!

14.15 Arbitra la sfida il sign. Fabrizio Cavaliere di Paola, assistenti i sign. Gennaro Russo (Napoli) e Giuseppe Cesarano (Castellamare di Stabia).

14.00 LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Pergolettese (4-4-2): Stucchi; Fanti, Lucenti, Bakayoko, Villa; Muchetti, Panatti, Cazzamalli, Franchi; Gullit, Morello. All.: Contini

Reggio Audace (3-5-2): Rossi; Palmiero, Spanò, Cigagna; Masini, Staiti, Alvitrez, Osuji, Belfasti; Zamparo, Ponsat. All.: Antonioli

13.45 Gentili lettori di SuperNews, buon pomeriggio da Crema da parte di Davide Corradini e benvenuti alla diretta testuale di Pergolettese-Reggio Audace, gara valevole per la 21° giornata del girone D di Serie D. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali del match.



QUI PERGOLETTESE

La Pergolettese, attualmente al comando del girone D di Serie D, è a soli 4 punti di differenza dalla Reggio Audace, e a -2 dal Modena. Assenti per infortunio Fabbro, Sofia e Manzoni. Recuperato invece Villa sulla sinistra, che partirà però dalla panchina. Probabile il 4-3-3 con Cazzamalli a centrocampo e Franchi punta esterna insieme a Morello. Davanti confermato Gullit.

QUI REGGIO AUDACE

La Reggiana di mister Antonioli arriva a questa gara dopo la vittoria della scorsa settimana in casa contro il Classe, 1-0 il risultato finale. Una sfida molto importante per entrambe che vale il primo posto in classifica. I granata si trovano attualmente al 3° posto, a -2 dal Modena e a -4 dalla capolista Pergolettese. Recupero importante per i granata con il ritorno di Spanò in difesa, mentre saranno assenti Bran e Rozzio. Si dovrebbe andare verso il 3-5-2, visto qualche settimana fa contro il San Marino.



PERGOLETTESE – REGGIO AUDACE, PROBABILI FORMAZIONI

PROBABILE FORMAZIONE PERGOLETTESE (4-3-3): Stucchi; Fanti, Lucenti, Bakayoko, Villa; Muchetti, Panatti, Cazzamalli; Franchi, Gullit, Morello. All.: Contini

PROBABILE FORMAZIONE REGGIO AUDACE (3-5-2): Rossi; Palmiero, Spanò, Cigagna; Masini, Staiti, Alvitrez, Osuji, Belfasti; Ponsat, Zamparo. All.: Antonioli