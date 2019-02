Dove vedere Bologna-Juventus, live streaming e diretta TV Serie A, oggi 24/02 dalle 15.00

Bologna-Juventus in programma oggi, 24 febbraio ore 15.00 allo stadio Renato Dall’Ara, è il match di cartello tra quelli del primo pomeriggio di Serie A; Bologna-Juventus, infatti, mette di fronte due formazioni con interessi totalmente diversi, che si incrociano in una sfida di snodo per il rispettivo prosieguo stagionale.

Da un lato la capolista Juventus – uscita sconfitta dal match d’andata degli ottavi di finale di Champions League per 2-0 contro l’Atletico Madrid – a caccia di riscatto in campionato, per proseguire la propria cavalcata verso lo scudetto. Chiavi dell’attacco bianconero affidate, neanche a dirlo, a Cristiano Ronaldo – in ombra nella serata del Wanda Metropolitano – mentre Paulo Dybala dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Dall’altro i padroni di casa emiliani, guidati dal sergente Siniša Mihajlović. Il Bologna – nelle vesti di Davide contro Golia – è terz’ultimo in classifica e perciò in piena zona retrocessione; domani i rossoblù proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo, giocando una gara accorta e meticolosa, tentando così di strappare punti preziosi per la loro marcia salvezza. In attacco Mihajlović si affiderà a Santander, mentre dovrà rinunciare al Trenza Palacio, alle prese con un problema muscolare.

Bologna-Juventus live streaming e diretta TV Serie A, dove vedere il match di oggi 24/02 dalle 15

Bologna-Juventus sarà trasmessa in streaming per tutti gli abbonati Sky su Sky Sport – canale 252 del satellite – e su Sky Sport Serie A. I canali di riferimento della sfida saranno, perciò, il numero 202 del satellite e il 373 del digitale terrestre. Grazie a Sky Go (servizio gratuito per gli abbonati Sky) il match potrà essere visto anche tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.