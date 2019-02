CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BOLOGNA-JUVENTUS‎

90’+5- Termina con un minuto di supplemento in più ai 4 concessi da Calvarese. E’ 0-1 al Dall’Ara.

90’+3- Contropiede della Juventus con Ronaldo, è bravo Skorupski a respingere di piede.

90’+2- OCCASIONE BOLOGNA. Sansone colpisce il palo.

90′- 4 minuti di recupero.

89′- Palla lunga di Sansone per Falcinelli che viene anticipato da Chiellini.

87′- TERZO CAMBIO JUVENTUS. Entra Chiellini per Bernardeschi.

84′- TERZO CAMBIO BOLOGNA. Entra Falcinelli per Pulgar.

78′- SECONDO CAMBIO BOLOGNA. Entra Donsah per Poli.

77′- SECONDO CAMBIO JUVENTUS. Entra Pjanic per Matuidi.

74′- Ammonito Sansone per proteste.

71′-Bell’azione del Bologna ma Bonucci ferma tutto.

66′- GOAL JUVENTUS. Dybala porta in vantaggio i bianconeri, l’attaccante argentino riesce a trasformare un pallone respinto corto da Helander.

64′- Bologna-Juventus, il punteggio non si schioda dallo 0-0.

58′- PRIMO CAMBIO JUVENTUS. Entra Dybala per Alex Sandro.

55′- OCCASIONE BOLOGNA. Sugli sviluppi di corner dalla sinistra, Mbaye va vicino al goal del vantaggio.

54′- Bell’iniziativa di Sansone che si guadagna un corner.

51′- PRIMO CAMBIO BOLOGNA. Entra Orsolini per Edera.

48′- Percussione di Bentancur, la palla stava per giungere a Mandzukic ma l’attaccante croato viene ostacolato da un difensore rossoblu.

45′- Ripartiti a Bologna, si riparte dallo 0-0 del primo tempo.



Bologna-Juventus. Secondo Tempo

Bologna-Juventus, la cronaca del primo tempo

45’+1- Termina 0-0 la prima frazione di gioco del Dall’Ara.

45′- 1 minuto di recupero.

42′- Azione della Juventus con Cancelo ma il Bologna si difende bene.

38′- Bologna-Juventus, è sempre 0-0 al Dall’Ara.

35′- Punizione insidiosa calciata da Pulgar, Perin respinge con i pugni.

32′- OCCASIONE JUVENTUS. Grande azione dalla destra di Bernardeschi ma la sua conclusione termina alta.

29′- Bologna che si rende pericoloso con Santander, bravo a girarsi ma non trova la porta.

27′- Corner da sinistra per la Juventus calciato da Bernardeschi, Ronaldo la spizza di testa ma Skorupski anticipa Bonucci.

24′- Bella conclusione di Edera servito da Santander, palla fuori.

22′- Buona iniziativa di Sansone da sinistra ma il suo cross teso si spegne tra le braccia di Perin.

19′- Azione corale della Juventus ma il servizio di Bernardeschi per Matuidi è leggermente lungo.

16′- Ammonito Bentancur.

12′- Ripartenza della Juventus con Bernardeschi ma il suo lancio per Ronaldo è troppo lungo.

10′- OCCASIONE BOLOGNA- Grande conclusione da fuori di Sansone, palla che si spegne sul fondo.

5′- Ammonito Pulgar, il centrocampista dei felsinei era diffidato.

3′- Parte subito forte il Bologna schiacciando la Juventus nella sua area di rigore.

1′- L’arbitro Calvarese da il via al match del Dall’Ara.

Bologna-Juventus. Primo Tempo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar; Edera,Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic.

Juventus (4-4-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, C.Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri

Bologna-Juventus. Le formazioni ufficiali

Bologna-Juventus. Questo pomeriggio, alle ore 15, allo stadio Dall’Ara di Bologna il Bologna ospiterà la Juventus per la 25.a giornata della Serie A TIM 2018/2019. Il Bologna guidato in panchina dal tecnico serbo Sinisa Mihajlovic è terz’ultimo in classifica a 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte). Nell’ultimo turno il Bologna è uscito sconfitto dall’ Olimpico di Roma contro la squadra di Di Francesco per 2-1 ma nonostante la sconfitta i felsinei hanno sfoderato un ottima prestazione al cospetto di un avversario più forte. Bologna che non vince in campionato dal successo esterno di San Siro contro l’Inter. La Juventus di Max Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta in Champions League per mano dell’Atletico Madrid perdendo 2-0 l’andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale e in campionato guida la classifica di Serie A con 66 punti all’attivo (21 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte) e nell’ultimo turno di campionato i bianconeri hanno battuto all’Allianz Stadium il Frosinone per 3-0. Dando uno sguardo ai precedenti disputati a Bologna, sono ben 71 le gare tra i felsinei e i bianconeri, il bilancio è nettamente in favore della Juventus (30 vittorie) contro le 18 vittorie del Bologna e 23 pareggi, 74 sono le reti realizzate dal Bologna contro le 96 della Juventus. Se prendiamo in considerazione i precedenti complessivi in Serie A, il bilancio narra di 23 vittorie rossoblu, 48 pareggi e 72 vittorie della Juventus, 128 i goal realizzati dal Bologna contro i 216 goal della Juventus. Nella passata stagione il 17 dicembre del 2017 netto successo 0-3 della Juventus (27′ Pjanic, 36′ Mandzukic e 64′ Matuidi); mentre le due squadre si sono già affrontate in questa stagione negli ottavi di finale di Coppa Italia con vittoria per 0-2 della Juventus (9′ Bernardeschi e 49′ Kean). L’arbitro di questo Bologna-Juventus sarà il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone; Santander, Orsolini All. Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Bonucci, Caceres, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, C.Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri

Arbitro: Calvarese di Teramo

