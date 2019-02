CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI BRESCIA-CROTONE

47′- Morosini servito da un compagno ci prova di sinistro, blocca Cordaz.

45′- Si riparte dallo 0-0 al Rigamonti.

Brescia-Crotone. Secondo Tempo

Brescia-Crotone, la cronaca del primo tempo

45′- Termina 0-0 il primo tempo del Rigamonti.

44′- Morosini ci prova dall’interno dell’area di rigore, palla fuori.

38′- Si fa ammonire anche Sabelli nel Brescia.

37′- Ammonito Semprini, costretto a fermare un contropiede del Crotone.

35′- Ammonito Romagnoli.

29′- Corner dalla destra per il Brescia, ma Tonali calcia male.

22′- Brescia-Crotone, è sempre 0-0 al Rigamonti. Non riesce a sbloccarla la capolista.

18′- Ammonito Cistana.

6′- Brescia subito davanti nell’area del Crotone.

1′- L’arbitro Ros da il via al match del Rigamonti.

Brescia-Crotone. Primo Tempo

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Semprini; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Tremolada, Morosini. All. Corini.

Crotone (5-3-2): Cordaz; Sampirisi, Rohden, Spolli, Golemic, Marchizza; Benali, Gomelt, Molina; Pettinari, Mraz. All. Stroppa.

Brescia-Crotone. Le formazioni ufficiali

Brescia-Crotone. Questo pomeriggio, alle ore 15, allo stadio Rigamonti il Brescia affronterà il Crotone per l’incontro valido per la 25.a giornata della Serie BKT. I padroni di casa guidati da Eugenio Corini guidano la classifica del campionato cadetto a 43 punti (11 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno di campionato ha riagguantato nel finale il Palermo grazie ad un goal di Torregrossa su un errore in uscita di Brignoli, Brescia che in campionato è imbattuto da 11 partite e vuole continuare a sognare la promozione in Serie A. Il Crotone di Giovanni Stroppa si ritrova nella parte caldissima della classifica, esattamente a 19 punti occupando la terz’ultima posizione della classifica cadetta (4 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte) e nell’ultimo turno di campionato è uscito sconfitto tra le polemiche nel match casalingo dello Scida contro il Pescara, polemiche nata da diversi episodi negati fischiati contro i padroni di casa pitagorici, gli uomini di Stroppa non vincono da tre giornate e sono stati risucchiati nella parte caldissima della classifica, ma vincere al Rigamonti non sarà per niente facile. Dando uno sguardo ai precedenti tra le ‘rondinelle’ e gli ‘squali’, le due squadre si sono affrontate in campionato per ben 6 volte con 2 vittorie in favore del Brescia, 3 pareggi ed un solo successo dei pitagorici. Inquadrando le sfide giocate al Rigamonti, si sono disputati 3 precedenti con 2 vittorie bresciane ed un solo pareggio, nessuna vittoria dei calabresi. Nell’ultimo confronto diretto in Serie B, netta vittoria per 3-0 del Brescia contro il Crotone, gara disputata il 23 gennaio del 2010. L’arbitro dell’incontro di questo incontro sarà il signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

Brescia-Crotone, le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Rodriguez, Donnarumma. All. Corini.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Spolli, Vaisanen, Milic; Zanellato, Barberis, Benali; Pettinari, Machach. All. Stroppa.

Arbitro: Ros di Pordenone

A tra poco con il LIVE Brescia-Crotone