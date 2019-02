CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI CITTADELLA-LECCE

48′- Pericoloso Adorni sugli sviluppi di corner.

45′- Riparte il secondo tempo del Tombolato dal punteggio di 2-1.

Cittadella-Lecce. Secondo Tempo

Cittadella-Lecce, la cronaca del primo tempo

45’+2- Termina 2-1 per il Cittadella la prima frazione di gioco.

45′- 2 minuti di recupero al Tombolato.

42′- GOAL CITTADELLA. Cross di Benedetti dalla sinistra sulla testa di Moncini che spinge dentro il goal del 2-1.

40′- Il Cittadella reclama un calcio di rigore per un contatto tra il portiere del Lecce Vigorito e Moncini.

37′- Si fa in avanti il Lecce con Tachtsidis che calcia male.

30′- Cittadella-Lecce, risultato sull’ 1-1 ma è il Cittadella ad attaccare.

27′- Ammonito Settembrini.

25′- Cittadella che sembra galvanizzato dalla rete del pareggio e si riversa in avanti. Azione che si conclude con un colpo di testa debole di Moncini.

17′- GOAL CITTADELLA. Moncini di testa spinge in rete un cross dalla destra di Schenetti.

16′- OCCASIONE CITTADELLA. I padroni di casa si rendono pericolosi con Branca.

11′- GOAL LECCE. Arrigoni imbecca La Mantia che stoppa splendidamente di petto e scarica al volo un gran tiro che incenerisce Paleari. E’ 0-1 al Tombolato.

3′- Corner dalla sinistra per il Cittadella ma il Lecce libera senza problemi l’area.

1′- L’arbitro Dionisi da il via al match del Tombolato.

Cittadella-Lecce. Primo Tempo

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Pasa, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. All. Venturato.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Meccariello, Lucioni, Fiamozzi, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Haye; Arrigoni; La Mantia, Tumminello. All. Liverani.

Cittadella-Lecce. Le formazioni ufficiali

Cittadella-Lecce. Questo pomeriggio, alle ore 15, allo stadio Tombolato il Cittadella affronterà il Lecce per l’incontro valido per la 25.a giornata della Serie BKT. I padroni di casa guidati in panchina da mister Roberto Venturato non passano un ottimo momento di forma, infatti sono scivolati fuori dalla zona playoff dopo le tre sconfitte in campionato e attualmente hanno 30 punti in classifica (7 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte), nell’ultimo turno i veneti sono usciti sconfitti per 1-0 al Ciro Vigorito di Benevento. Gli ospiti guidati in panchina da Fabio Liverani occupano la quinta posizione in classifica a 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) e nell’ultimo turno hanno vinto 3-2 una sfida molto intensa contro il Livorno dopo che i labronici erano in vantaggio di due goal sui pugliesi, Lecce che però ha una gara in meno, infatti deve recuperare la gara contro l’Ascoli rinviata per il grave infortunio a Manuel Scavone. Dando uno sguardo ai precedenti tra le due squadre, si sono disputate solo 3 gare prima del match di domani, il bilancio parla di 2 vittorie in favore dei veneti, 0 successi dei pugliesi ed un solo pareggio. Le due vittorie del Cittadella risalgono alla stagione 2009-2010, quando i veneti si sono imposti nelle mura amiche del Tombolato vincendo per 3-0; mentre nel ritorno di quella stagione di Serie B successo roboante del Cittadella al Via Del Mare, infatti i veneti s’imposero per 5-1; mentre nel match d’andata di questa stagione Lecce e Cittadella pareggiarono per 1-1. Il match di quest’oggi sarà diretto dal signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila, con quest’arbitro bilancio favorevole per i pugliesi (2 vittorie ed 1 pareggio).

Cittadella-Lecce, le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Benedetti, Camigliano, Drudi, Ghiringhelli; Settembrini, Pasa, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto.. All. Venturato.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Panagiotis, Haye; Falco; La Mantia, Palombi. All. Liverani.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

A tra poco con il LIVE Cittadella-Lecce