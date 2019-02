LIVE Combinata Crans-Montana 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile: discesa libera ore 10.30

DIRETTA DISCESA LIBERA CRANS-MONTANA, SCI ALPINO FEMMINILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

COMBINATA CRANS-MONTANA 2019

Mont Lachaux, ventinovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

Combinata Crans-Montana 2019: i pettorali di partenza

Dopo la settima discesa libera della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 si sposta nuovamente in Svizzera per disputare l’ultima delle due gare in programma sulla Mont Lachaux, ossia la combinata Crans-Montana. Alle ore 10.30 italiane è prevista la discesa libera e alle 13.30 lo slalom speciale, nell’unica gara che assegnerà la coppa di specialità (cancellata quella prevista a Val d’Isere e non più recuperata). Di seguito i pettorali di partenza designati:

1 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

2 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

3 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

4 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

5 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

6 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

7 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

8 AGER Christina 1995 AUT Atomic

9 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

10 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

11 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

12 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon

13 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

14 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

15 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

16 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol

17 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head

18 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

19 REMME Roni 1996 CAN Head

20 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

21 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer

22 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

23 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli

24 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

25 HEIDER Michaela 1995 AUT

26 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

27 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

28 BAILET Margot 1990 FRA Salomon

29 FLUETSCH Luana 1995 SUI Stoeckli

30 GROEBLI Nathalie 1996 SUI

31 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

32 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

34 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

35 COLETTI Alexandra 1983 MON Head

Discesa libera Crans-Montana: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Mont Lachaux dal 1970 al 2018

26 gennaio 1977, Coppa del Mondo 1976-1977: 1. Marie-Thérèse Nadig (Svizzera) 2. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 3. Hanni Wenzel (Liechtenstein)

21 gennaio 1981, Coppa del Mondo 1980-1981: 1. Christa Kinshofer (Germania Ovest) 2. Erika Hess (Svizzera) 3. Christin Cooper (USA)

4 marzo 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Federica Brignone (Italia) 2. Michelle Gisin (Svizzera) 3. Petra Vlhová (Slovacchia)

Sci alpino femminile, combinata Crans-Montana 2019: dove seguirla in TV

La combinata Crans-Montana sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.