LIVE FEZZANESE-LECCO: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

08.45: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Fezzanese-Lecco, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie D Girone A

Fezzanese-Lecco, la presentazione del match

Fezzanese-Lecco è la sfida della venticinquesima giornata del campionato di Serie D Girone A: il match dello stadio Miro Luperi di Sarzana, in provincia di La Spezia, è in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

I verdi del tecnico Gabriele Sabatini sono reduci dal successo esterno per 1-3 contro il Bra nell’ultimo turno di campionato: nelle ultime cinque gare, la compagine ligure ha raccolto sei punti, frutto di tre pareggi, una sconfitta e dell’unica vittoria di domenica scorsa. In classifica la Fezzanese occupa l’undicesima posizione in classifica a quota 29 punti, risultato di sette successi, otto pareggi e nove sconfitte.

I blucelesti dell’allenatore Marco Gaburro occupano la vetta della classifica a quota 61 punti, frutto di diciannove successi, quattro pareggi e una sconfitta: nelle ultime cinque gare sono arrivati quattro successi e un pareggio, contro il Casale per 1-1.

Gli undici punti di distacco sul Sanremo, seconda potenza del torneo, danno una maggiore tranquillità al club lombardo, che si appresta così a chiudere in anticipo la volata verso la promozione diretta in Serie C. Un successo contro la Fezzanese potrebbe accorciare i tempi per la matematica certezza, quando ancora mancano dodici turni alla fine di un campionato che ha visto trionfare sotto tutti i punti di vista i lombardi.

A dirigere l’incontro Fezzanese-Lecco è stato designato il signor Andrea Bianchini della sezione di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Alfredo De Falco e Crescenzo Mazzuoccolo entrambi della sezione di Nola.