Trapani-Catanzaro 1-0, i granata ai quarti di finale.

Trapani-Catanzaro finisce sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Adesso, la squadra guidata da Italiano, affronterà ai quarti la vincente tra Potenza e Monopoli.

95′- Finisce la partita, il Trapani supera il Catanzaro e va ai quarti di finale.

92′- Catanzaro alla ricerca disperata del pareggio

90′- 5 minuti di recupero.

87′- Occasione Catanzaro: Giannone punta l’area di rigore in un’azione personale e tira alto sopra la traversa

85′- Ammonito Mastaj per fallo su Nicoletti

84′- Fase di confusione a centrocampo

80′- Doppio Cambio Catanzaro: escono Eklu e Posocco ed entrano Nikolopoulos e Lame

77′- Catanzaro in avanti che prova ad agguantare il pareggio

73′- Occasione Catanzaro: tiro insidioso di Iuliano da fuori che si spegne sul fondo

70′- Cambio Catanzaro: entra Maita per Pambianchi

69′- Cambio Trapani: entra Mastaj per Dambros

66′- Occasione Trapani: i granata tirano da fuori con Fedato ma il pallone si spegne alto sopra la traversa

63′- Occasione Trapani: Corapi crossa in mezzo per Fedato, il quale viene fermato per posizione di off side

61′- Fallo tattico di Taugourdau su Eklu che viene punito con l’ammonizione

57′- Doppio cambio per il Trapani: Tulli per Evacuo e Taugourdau per Aloi

56′- Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Eklu prova a tirare ma la palla finisce larga sul fondo

55′- Calcio d’angolo per il Catanzaro

53′- Catanzaro che prova a manovrare per rendersi pericoloso

49′- Ammonito Riggio per fallo su Evacuo lanciato solo verso la porta

47′- Occasione Trapani: Dambros, su disattenzione della difesa, tutto solo davanti al portiere tira sul fondo

45′- Nuovo cambio Trapani: esce Pagliarulo ed entra Scognamillo



SECONDO TEMPO

47′- Finisce il primo tempo, il risultato rimane sull’1-0

45′- Occasione Trapani: Evacuo prova a segnare di tacco ma Elezaj respinge. 2 minuti di recupero

44′- Ammonito De Risio per fallo tattico su Corapi

41′- Trapani raddoppia ma in fuorigioco e quindi si riparte da calcio di punizione per il Catanzaro

39′- Occasione Catanzaro: Tiro di Giannone che calcia di poco a lato

36′- Occasione Trapani: Tiro di Dambros che finisce tra le braccia di Elezaj

33′- Toscano a terra dopo un0 scontro con Eklu

30′- Occasione Catanzaro: Pambianchi innesca Favalli che però tira sull’esterno della rete

26′- Corner per il Trapani che si esaurisce in un fallo in attacco

22′- Primo cambio Trapani: esce Scrugli (per infortunio) ed entra Corapi

21′- Occasione Trapani: Fedato prova a liberarsi dopo una serie di scambi con Evacuo ma tira alto sopra la traversa.

20′- La palla finisce fuori sugli sviluppi del calcio d’angolo

19′- Calcio di Punizione per il Trapani dalla destra

17′- Tiro di Eklu che si spegne sul fondo

14′- Calcio d’angolo per il Catanzaro, nulla di fatto

13′- Squadre che si studiano a centrocampo

8′- Il tiro da punizione di Giannone si spegne sul fondo

7′- Calcio di punizione dal limite per il Catanzaro

4′- Catanzaro prova a reagire: ottiene un calcio d’angolo ma sugli sviluppi Riggio tira fuori

3′- Gool Trapani– Costa Ferreira segna da punizione

2′- Calcio di punizione per il Trapani dal limite

1′- sul primo pallone della partita il Catanzaro

PRIMO TEMPO

14:30- Squadre in campo

14:15- Formazione ufficiale Trapani: Ferrara; Scrugli, Da Silva, Pagliarulo, Lomonino; Aloi, Toscano, Costa Ferreira; Dambros, Evacuo, Fedato. All. Italiano

14:15- Formazione ufficiale Catanzaro: Elezaj; Riggio, Pambianchi, Nicoletti; Posocco, De Risio, Eklu, Iuliano, Favalli; Giannone, Ciccone. All. Auteri

Alle 14:30 occhi puntati su Trapani–Catanzaro, big match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Le due squadre, visti i molteplici impegni tra campionato e coppa, saranno costrette ad un turnover molto importante che, però, sicuramente non nuocerà allo spettacolo. Il Trapani arriva da una vittoria, in inferiorità numerica, contro il Monopoli per 4 a 2; il Catanzaro, invece, da una vittoria per 4-3 contro la Reggina. Nell’ultimo confronto si è imposto il Trapani, in campionato, per 2-1, il 26 dicembre scorso.

LE SCELTE “FORZATE” DEI DUE ALLENATORI

Il tecnico del Trapani, Italiano, dovrà fare a meno di ben 7 calciatori: Canino, Garufo, Girasole, Golfo, Mulè, Nzola e Ramos. Nonostante ciò , si dovrebbe affidare al solito 4-3-3: Ferrara tra i pali; in difesa Scrugli, Da Silva, Scognamillo, Lomolino; a centrocampo Aloi, Toscano e Costa Ferreira; in attacco Ferrettti,Evacuo e Fedato.

Gaetano Auteri, invece, dovrà fare a meno di 6 calciatori che si sono dimostrati fondamentali nelle ultime uscite: Bianchimano, Celiento, Fischnaller, Kanoutè, Signorini e Statella. Il modulo dovrebbe, però, rimanere invariato il 3-4-3. Elezaj in porta; difesa con Lame, Riggio e Pambianchi; centrocampo con Posocco, De Risio, Eklu e Nicoletti; attacco con Giannone, Ciccone e Casoli.

TRAPANI-CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TRAPANI(4-3-3): Ferrara; Scrugli, Da Silva, Scognamillo,Lomonino; Aloi, Toscano, Costa Ferreira; Ferretti, Evacuo, Fedato. All. Italiano

CATANZARO (3-4-3): Elezaj; Lame, Riggio, Pambianchi; Posocco, De Risio, Eklu, Nicoletti; Giannone, Ciccone, Casoli. All. Auteri