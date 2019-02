Viterbese-Catania 2-0 (Video Gol Serie C): Polidori stende Sottil, etnei a -11 dalla Juve Stabia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI VITERBESE-CATANIA

Viterbese-Catania 2-0, crollano i siciliani. Una doppietta di Polidori sancisce la vittoria degli uomini di Calabro conto quelli di Sottil. Gli etnei con questa sconfitta salutano in pratica i sogni di promozione diretta. La Viterbese continua nella sua rimonta.

94′ – Viterbese-Catania finisce qui.

91′ – ci saranno 4 minuti di recupero.

90′ – cambio nella Viterbese: dentro Coda per De Giorgi.

89′ – ci prova Brodic per il Catania, devia in corner Valentini.

88′ – minuti finali per il match dell’Enrico Rocchi.

86′ – ancora lanci lunghi per il Catania, ma niente da fare per gli etnei.

85′ – bravo De Giorgio a chiudere Sarno.

82′ – Viterbese vicino al tris con Baldassin, palo colpito con un potente destro.

81′ – fallo di Carriero su Mignanelli, nervosismo per il Catania.

79′ – ancora Catania, cross di Baraye respinto dalla difesa laziale.

77′ – ancora una punizione di Lodi calciata sulla barriera.

76′ – Marotta conquista una punizione in avanti, il Catania deve affrettare i tempi.

73′- Cambio nella Viterbese: dentro Zerbin, fuori Polidori.

73′- Cambio nella Viterbese: fuori Vandeputte, dentro Bismark.

73′- Cambio nel Catania: dentro Angiulli, fuori Biagianti.

71′ – ci prova Lodi su punizione per l’Avellino, pallone respinto per la barriera.

68′ – metà secondo tempo di Viterbese-Catania, ospiti che non riescono a creare pericoli.

65′ – ci prova Marotta per il Catania, destro da lontano con pallone alto.

64′ – cambio nella Viterbese: dentro Cenciarelli per Tsonev.

63′ – cambi per il Catania: dentro Brodic per Manneh, brutta partita per il gambiano. Dentro anche Curiale per Di Piazza.

62′ – ammonito Polidori nella Viterbese.

60′ – Sarno ancora pericoloso, tiro deviato in corner per il folletto catanese.

58′ – ammonito Vandeputte nella Viterbese.

56′ – Catania in avanti con Sarno, ma l’ex Foggia viene fermato al momento di concludere.

55′ –Polidori sta facendo impazzire la difesa catanese, l’attaccante di casa sta festeggiando al meglio il suo compleanno.

52′ – in questo momento siciliani scavalcati in classifica dal Catanzaro.

50′ – ancora un errore di Manneh, sfuma l’azione offensiva del Catania.

48′ – Viterbese pericolosa ancora con Polidori: colpo di testa di poco fuori.

47′ – il Catania non ha ancora vinto in trasferta nel 2019.

46′ – cominciata la ripresa di Viterbese-Catania, cambio per gli ospiti: dentro Sarno e fuori Rizzo.

SECONDO TEMPO

47′- finisce qui il primo tempo di Viterbese-Catania.

46′ – GOL! RADDOPPIA POLIDORI!

45′ – RIGORE PER LA VITERBESE! Fallo di Aya su Tsonev e ammonizione per il terzino rossazzurro.

43′ – proteste catanesi per un possibile fallo di mano di Atanasov in area laziale, tutto regolare per l’arbitro.

42′ – ancora Baldassin, sinistro dal limite potente ma di poco alto.

41′ – non ce la fa Esposito, al suo posto entra Carriero. Primo cambio per il Catania.

40′ – problemi per Esposito, vedremo se riuscirà a proseguire il match.

38′- troppi lanci lunghi del Catania, che stanno facendo il solletico alla difesa della Viterbese.

36′ – Viterbese vicina al raddoppio, ma il colpo di testa di Polidori è leggermente impreciso.

35′ – Marotta tenta una sponda di tacco in avanti, altro pallone perso dal Catania.

33′ – pochi rifornimenti anche dalle fasce per gli etnei, altro cross sbagliato da Baraye.

32′- Viterbese più attenta alla fase difensiva in questo momento della partita.

30′ – troppi errori in questo primo tempo del Catania.

29′ – ci prova Rizzo dalla distanza per il Catania, pallone altissimo.

27′ – Di Piazza cerca di farsi vedere, ma l’ultimo passaggio dell’ex Lecce è stato impreciso.

25′ – ancora Catania con Aya, ma il cross del terzino rossazzurro è facile per la presa di Valentini.

24′ – Lodi prova a scuotere i suoi, ma il dieci catanese predica nel deserto.

23′ – metà primo tempo di Viterbese-Catania, padroni di casa in vantaggio

20′ – prova a rispondere il Catania con una punizione di Lodi, allontana senza problemi la difesa laziale.

19′ – doppio angolo per i padroni di casa, allontana a fatica la difesa etnea.

18′ – ancora Viterbese, bravo stavolta Pisseri a deviare il sinistro di Tsonev.

17′ – ci prova ancora la formazione di casa con Baldassin, tiro dal limite viene allontanato

16′ – Viterbese che con una vittoria si avvicinerebbe alla zona playoff.

15′ – si affaccia in avanti il Catania, ma il colpo di testa di Di Piazza è preda di Valentini in uscita.

13′ – fallo piuttosto brutto di Vandeputte su Baraye, niente ammonizione per l’attaccante di casa.

11′ – tanti errori nel Catania, avvio di gara negativo per gli uomini di Sottil.

10′ – Viterbese che torna al gol dopo lo zero con il Siracusa.

9′- il Catania subisce gol per la terza partita di fila.

8′ – ancora padroni di casa in attacco, ma il colpo di testa di Polidori è preda di Pisseri.

5′- Errore in presa di Pisseri e ne approfitta Polidori che gonfia la rete

4′ – GOL! POLIDORI PER LA VITERBESE A SEGNO!

3′ – Viterbese pericolosa con Vandeputte su punizione, pallone alto.

3′ – ammonito Silvestri nel Catania.

2′ – ci prova subito il Catania con Marotta, ma l’ex Siena non riesce a crossare.

1′ – l’arbitro da il segnale d’avvio: Viterbese-Catania è cominciata!

PRIMO TEMPO

VITERBESE (3-5-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; De Giorgi, Baldassin, Damiani, Tsonev, Mignanelli; Vandenputte, Polidori. Allenatore: Calabro

CATANIA (4-3-3): Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri, Baraye; Biagianti, Lodi, Rizzo; Manneh, Marotta, Di Piazza. Allenatore: Sottil

FORMAZIONI UFFICIALI

Viterbese-Catania, scontro per obiettivi diversi. 28.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 14.30, allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, scenderanno in campo la Viterbese di Antonio Calabro e il Catania di Andrea Sottil. I laziali hanno 29 punti in 21 partite, con tanti recuperi ancora da disputare hanno un rassicurante vantaggio sulla zona play-out. In settimana la Viterbese ha giocato sul campo del Siracusa perdendo per 1-0, sconfitta che è arrivata dopo 4 risultati utili di fila. Il Catania in classifica è terzo con 50 punti, a -8 dalla capolista Juve Stabia. Gli etnei hanno vinto l’ultimo match disputato in campionato, 2-1 interno sulla Paganese. I siciliani non hanno mai vinto in trasferta nel 2019: ultimo successo lontano dal Massimino lo scorso 27 dicembre, 1-0 sul campo del Rieti.

Viterbese-Catania, le probabili formazioni

Viterbese-Catania, le scelte dei due allenatori. QUI VITERBESE – Questi i probabili undici di partenza che manderà in campo mister Calabro, Viterbese (3-5-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; De Giorgi, Baldassin, Damiani, Palermo, Mignanelli; Polidori, Bismark. QUI CATANIA – Questi i probabili undici di partenza che manderà in campo mister Sottil, CATANIA (4-3-3): Pisseri; Aya, Esposito, Silvestri, Baraye; Biagianti, Lodi, Angiulli; Manneh, Marotta, Curiale. L’arbitro del match sarò il signor Giacomo Camplone di Pescara. Calcio d’inizio in programma alle ore 14.30.