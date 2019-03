LIVE Acireale-Turris, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI ACIREALE-TURRIS

09.00: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Acireale-Turris, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie D Girone I

Acireale-Turris, la presentazione del match

Vincere per consolidare la propria posizione nella griglia playoff, ma anche per tenere vivo un campionato che sembra essere già chiuso, con il Bari che marcia senza disturbo verso la promozione diretta in Serie C: allo stadio Tupparello, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00, andrà di scena il big match della ventiseiesima giornata, gara che si sarebbe dovuta giocare domenica scorsa, ma che è stata evidentemente rinviata ad oggi a causa del concomitante Carnevale della cittadina siciliana.

I granata del tecnico Giuseppe Romano sono reduci dal prezioso pareggio contro il Bari per 1-1, che di fatto pone fine al filotto di cinque successi consecutivi e che hanno rilanciato le ambizioni della compagine isolana.

I corallini del tecnico Franco Fabiano sono reduci dalla vittoria di misura nella trasferta di Cittanova: nelle ultime cinque gare di campionato sono arrivati dieci punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, quella per 5-2 contro il Messina.

Nel match di andata la Turris superò per 3-1 i granata, in virtù delle reti siglate da Longo, autore di una doppietta, e Vacca.

A dirigere l’incontro Acireale-Turris è stato designato il signor Marco Porcheddu della sezione di Oristano, coadiuvato dagli assistenti Alberto Colonna della sezione di Vasto e Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2.

Probabile formazione Acireale-Turris

In vista del match in programma questo pomeriggio allo stadio Tupparello, i tecnici Romano e Fabiano dovrebbero optare per i seguenti undici titolari:

ACIREALE (4-3-3): Biondi; Iannò, Talotta, Gambuzza, Campanaro; Aprile, Mazzone, Savonarola; Madonia, Manfrè, Manfrellotti. A disposizione: Amella, Di Pasquale, Dadone, Raucci, Russo, Pantò, Talotta, Grassi Bertazzi, Leotta, Sanna, Ruocco. Allenatore: Giuseppe Romano

TURRIS (4-3-3): D’Inverno, Lagnena, Esempio, Aliperta, Di Nunzio, Riccio, Vacca, Fabiano, Di Dato, Celiento, Addessi. A disposizione: Casolare, Auriemma, Formisano, Franco, Fibiano, Esposito, Caiazzo, Guarracino, Tarallo. Allenatore: Franco Fabiano

Tabellino Acireale-Turris

ACIREALE: in attesa di comunicazione

TURRIS: in attesa di comunicazione

ARBITRO: Porcheddu della sezione di Oristano (Colonna-Tempestilli)

MARCATORI: –

NOTE: –

RECUPERO: –