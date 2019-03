LIVE ALESSANDRIA-PISTOIESE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

Alessandria-Pistoiese, la presentazione del match

Vincere per non sprofondare nel vortice dei playout: Alessandria-Pistoiese vale una fetta di permanenza nella terza serie italiana. La gara, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C Girone A, è in programma questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Moccagatta, con fischio di inizio previsto per le ore 16.30.

I grigi del neo tecnico Alberto Colombo, chiamato a sostituire l’esonerato Gaetano D’Agostino, occupano la quattordicesima posizione in classifica, a quota 27 punti, frutto di quattro vittorie, quindici pareggi e sette sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato i piemontesi hanno impattato per 1-1 contro il Gozzano, che tra l’altro era passato anche in vantaggio con Carletti su rigore, salvo poi farsi raggiungere quattro minuti dopo da Chiarello. Ruolino di marcia non proprio entusiasmante per la compagine alessandrina, che ha raccolto appena quattro punti nelle ultime sette uscite stagionali: la vittoria manca dal lontano 26 dicembre, quando le reti di Sartore e Santini affondarono la matricola Albissola, che nella circostanza perse per 1-2.

Non se la passa meglio la Pistoiese, che nelle ultime sei gare ha raccolto appena due punti: la vittoria per gli arancioni invece manca dal 28 gennaio, nel successo di misura sul Gozzano con rete di Piu. Gli uomini del tecnico Antonino Asta occupano la quindicesima posizione in classifica, a quota 24 punti, frutto di sei successi, altrettanti pareggi e quattordici sconfitte.

A dirigere l’incontro Alessandria-Pistoiese è stato designato il signor Fabio Pasciuta della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Giuliano Parrella della sezione di Battipaglia e Giuseppe Mansi della sezione di Nocera Inferiore.

Probabili formazioni Alessandria-Pistoiese

In vista del match in programma questo pomeriggio allo stadio Moccagatta, i tecnici Colombo e Asta dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

ALESSANDRIA (4-3-1-2): Pop; Delvino, Prestia, Gazzi, Panizzi; Gatto, Maltese, Badan; Bellazzini; De Luca, Santini. A disposizione: Scatolini, Sessa, Zogkos, Sartore, Gerace, Sbampato, Akammadu, Checchin, Gemignani, Rocco. Allenatore: Alberto Colombo

PISTOIESE (3-5-2): Pagnini; El Kaouakibi, Ceccarelli, Terigi; Regoli, Vitiello, Petermann, Luperini, Llamas; Fanucchi, Momentè. A disposizione: Meli, Romagnoli, Cagnano, Tartaglione, Cellini, Forte, Sallustio. Allenatore: Antonino Asta

