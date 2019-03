CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI AREZZO-NOVARA

95′ – Termina il match al Città di Arezzo

94′ – Ammonito Gonzalez

90′ – Quattro minuti di recupero

90′ – TERZA SOSTITUZIONE AREZZO! Entra Persano al posto di Zini

88′ – Conclusione di Buglio, Di Gregorio controlla la sfera senza problemi

85′ – OCCASIONE AREZZO! Rolando da posizione defilata sulla destra si destreggia al limite dell’area, supera un avversario in velocità e calcia a botta sicura: Di Gregorio con la mano di richiamo devia in corner il preciso diagonale del numero 23

81′ – TRIPLA SOSTITUZIONE NOVARA! Entrano Zappa, Ronaldo e Cinaglia, escono Bastoni, Eusepi e Rigione

80′ – OCCASIONE NOVARA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Buzzegoli, stacco di testa di Bove che sfiora la traversa

72′ – SECONDA SOSTITUZIONE AREZZO! Fuori l’autore del gol Cutolo, dentro Belloni

65′ – Ammonito Visconti per intervento falloso

62′ – PRIMA SOSTITUZIONE AREZZO! Entra Buglio, esce Basit

60′ – PRIMA SOSTITUZIONE NOVARA! Entra Bianchi per Nardi

60′ – PAREGGIO NOVARA! Sugli sviluppi del corner seguente, Tartaglia devia la sfera in porta per il pareggio degli azzurri

59′ – OCCASIONE NOVARA! Conclusione di Buzzegoli, palla che viene deviata da un difensore e per poco non sorprendeva Pelagotti, che si rifugia così in angolo con qualche difficoltà

49′ – Sugli sviluppi di un corner calciato da Gonzalez, palla che viene deviata dalla difesa di casa: Pelagotti riesce a deviare in corner

46′ – Inizia il secondo tempo al Città di Arezzo con un leggero ritardo

17.36: Solamente in questo istante entrano le due squadre, si segnala un leggero ritardo per l’inizio della ripresa

17.24: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match

Tabellino Arezzo-Novara

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Burzigotti, Pinto, Sala; Foglia, Basit (62′ Buglio), Serrotti; Rolando; Zini (90′ Persano), Cutolo (72′ Belloni). A disposizione: Bertozzi, Zappella, Sereni, Salifu, Benucci, Tassi, Borghini, Sbarzella. Allenatore: Alessandro Dal Canto

NOVARA (4-3-3): Di Gregorio; Tartaglia, Rigione (82′ Cinaglia), Bove, Visconti; Nardi (60′ Bianchi), Buzzegoli, Bastoni (82′ Zappa); Gonzalez, Cacia, Eusepi (82′ Ronaldo). A disposizione: Benedettini, Marricchi, Stoppa, Cordea, Kyeremateng, Bellich. Allenatore: Giuseppe Sannino

ARBITRO: Marchetti della sezione di Ostia Lido (Notarangelo-Assante)

MARCATORI: 31′ rig. Cutolo (A)

NOTE: Ammoniti Bastoni (N), Visconti (N)

ANGOLI:

RECUPERO: 0′ p.t., 4′ s.t.

Arezzo-Novara, il racconto del match (Primo Tempo)

17.20: Le statistiche al termine del primo tempo

Tiri in porta: 3-1

3-1 Tiri fuori: 4-3

4-3 Calci di punizione: 11-6

11-6 Fuorigioco: 0-1

0-1 Angoli: 2-1

2-1 Ammonizioni: 0-1

0-1 Espulsioni: 0-0

45′ – Termina il primo tempo al Città di Arezzo

39′ – Ammonito Bastoni per fallo su Rolando

31′ – VANTAGGIO AREZZO! Dagli undici metri si presenta Cutolo che spiazza Di Gregorio

30′ – RIGORE AREZZO! Bove commette un ingenuo fallo di mano, il signor Marchetti non ha dubbi e decreta il penalty

28′ – OCCASIONE NOVARA! Visconti scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con Pelagotti: la sua conclusione mancina termina però alta

25′ – OCCASIONE AREZZO! Conclusione da fuori area di Rolando, respinge Di Gregorio, la sfera arriva a Cutolo che non riesce ad indirizzare in porta

23′ – OCCASIONE NOVARA! Ci prova Visconti con un sinistro velenosissimo, palla che termina a fil di palo

20′ – Latitano le occasioni in questi primi minuti di gioco al Città di Arezzo, risultato inchiodato sullo 0-0

17′ – Punizione calciata da Cutolo, blocca senza affanni Di Gregorio

14′ – Gli ospiti reclamano un penalty: Gonzalez e Cacia si scambiano in area, tocco nei confronti della punta azzurra che cade a terra, per il signor Marchetti è tutto regolare

5′ – Discreto possesso palla dei padroni di casa, che provano fin da subito a fare la partita. Nessun rischio corso dagli uomini di Sannino

1′ – Il signor Marchetti della sezione di Ostia Lido fischia l’inizio di Arezzo-Novara: sono gli ospiti a calciare il primo pallone

16.30: Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

16.08: Ecco le formazioni ufficiali:

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Burzigotti, Pinto, Sala; Foglia, Basit, Serrotti; Rolando; Zini, Cutolo

NOVARA (4-3-3): Di Gregorio; Tartaglia, Rigione, Bove, Visconti; Nardi, Buzzegoli, Bastoni; Gonzalez, Cacia, Eusepi

11.45: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Arezzo-Novara, sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C Girone A

Arezzo-Novara, la presentazione del match

Ridurre il divario sulla capolista Entella, ma anche consolidare la posizione nella zona play-off: così può essere riassunto il match dello stadio Città di Arezzo, in programma questo pomeriggio, con fischio di inizia previsto per le ore 16.30. Le due compagini gareggiano più o meno per gli stessi obiettivi, sebbene i padroni di casa ambiscono a qualcosa in più rispetto ad un semplice spareggio promozione.

Gli amaranto del tecnico Alessandro Dal Canto sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Cuneo nell’ultimo turno di campionato: i piemontesi nella circostanza ebbero la meglio sulla compagine toscana, in virtù della rete siglata da Defendi al 45′. Si tratta della prima battuta d’arresto dopo un filotto di sette risultati utili consecutivi, caratterizzato da quattro vittorie e tre pareggi, che di fatto hanno rilanciato le ambizioni del sodalizio del patron Giorgio La Cava, attualmente a ridosso della capolista Entella.

Gli azzurri guidati da Giuseppe Sannino invece sono reduci dal successo interno per 2-1 sulla Pro Vercelli, grazie ad una rete su rigore di Cacia al 95′ che regalò tre punti preziosi ai padroni di casa. La compagine piemontese attualmente è nona in classifica a quota 38 punti, frutto di otto vittorie, quattordici pareggi e cinque sconfitte. Al Città di Arezzo sarà necessario uscire indenni per continuare così a coltivare il sogno play-off, che garantirebbe al club del presidente Massimo De Salvo di giocarsi una fetta di promozione in Serie B.

A dirigere l’incontro Arezzo-Novara è stato designato il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Tiziano Notarangelo della sezione di Cassino e Simone Assante della sezione di Frosinone.

Probabili formazioni Arezzo-Novara

In vista del match in programma questo pomeriggio allo stadio Città di Arezzo, i tecnici Dal Canto e Sannino dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Luciani, Burzigotti, Pinto, Sala; Buglio, Basit, Foglia; Serrotti; Zini, Cutolo. A disposizione: Bertozzi, Zappella, Sereni, Salifu, Persano, Benucci, Rolando, Tassi, Borghini, Sbarzella, Belloni. Allenatore: Alessandro Dal Canto

NOVARA (4-4-2): Di Gregorio; Tartaglia, Rigione, Bove, Visconti; Nardi, Buzzegoli, Bastoni, Schiavi; Cacia, Eusepi. A disposizione: Benedettini, Marricchi, Bellich, Cinaglia, Zappa, Bianchi, Fonseca, Ronaldo, Cordea, Gonzalez Kyeremateng, Stoppa. Allenatore: Giuseppe Sannino