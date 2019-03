CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI BARI-CASTROVILLARI

51′ – SECONDA SOSTITUZIONE CASTROVILLARI! Entra Miocchi per Consiglio

47′ – PRIMA SOSTITUZIONE CASTROVILLARI: Entra Rosi al posto di Puntonieri

46′ – Inizia il secondo tempo al Lamberti

15.30: L’appuntamento è tra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match

Tabellino Bari-Castrovillari

BARI (4-2-3-1): Marfella, Bianchi, Di Cesare, Mattera, Quagliata, Hamlili, Bolzoni, Piovanello, Brienza, Floriano, Pozzebon. A disposizione: Bellussi, Simeri, Neglia, Iadaresta, Nannini, Liguori, Aloisi, Langella, Turi. Allenatore: Giovanni Cornacchini

CASTROVILLARI (4-4-2): Galluzzo, Ruggiero, Lomasto, Vona, Brunetti, Lanza, Lavrendi, Forgione, Consiglio (51′ Miocchi), Pandolfi, Puntoriere (47′ Rosi). A disposizione: Caparro, Corsaro, Grimaldi, Della Guardia, Achik, Pittelli, Valentino. Allenatore: Salvatore Marra

ARBITRO: Scarpa della sezione di Collegno (De Nardi-Ongarato)

MARCATORI: 38′ rig. Puntoniere (C)

NOTE: Ammoniti Lanza (C), Lavrendi (C)

RECUPERO: 4′ p.t.

Bari-Castrovillari, il racconto del match (Primo Tempo)

49′ – Termina il primo tempo

45′ – Quattro minuti di recupero

44′- Ammonito Lavrendi

38′ – VANTAGGIO CASTROVILLARI! Su calcio di rigore, concesso per atterramento in area di Hamlili ai danni di Ruggieri, segna Puntoniere: Marfella intuisce ma non riesce ad arrivare

29′ – Ammonito Lanza per fallo di mano

10′ – Ritmi blandi in questo avvio di match

5′ – Discreto possesso palla dei biancorossi

1′ – Match iniziato al San Nicola

14.09: Le formazioni ufficiali

08.30: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Bari-Castrovillari, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie D Girone I

Bari-Castrovillari, la presentazione del match

Allungare in classifica per centrare nel più breve tempo possibile la promozione matematica in Serie C: è questo l’obiettivo del Bari di mister Giovanni Cornacchini, che ospiterà questo pomeriggio al San Nicola il Castrovillari, nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D Girone I, con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

I biancorossi sono reduci dal successo esterno contro il Città di Messina per 1-3, prima della sosta di campionato: un ritorno alla vittoria per i pugliesi, che precedentemente avevano impattato per 1-1 contro l’Acireale. Il traguardo promozione è ancora lontano, tuttavia il contemporaneo pareggio della Turris, seconda potenza del girone, ha permesso ai galletti di tenere un discreto vantaggio di undici lunghezze, che accorciano di gran lunga il raggiungimento della certezza matematica.

I rossoneri del tecnico Salvatore Marra tuttavia hanno ancora nel mirino un piazzamento utile nella zona playoff: i punti conquistati dalla compagine calabrese sono 37 e se si considera il Portici, che occupa la quinta posizione, si tratta solamente di tre lunghezze di distacco. Non sarà facile tuttavia superare il Bari, che ha costruito la squadra in ottica promozione e che venderà cara la pelle fin quando non avrà raggiunto il suo obiettivo stagionale.

A dirigere l’incontro Bari-Castrovillari è stato designato il signor Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Simone De Nardi della sezione di Conegliano e Armando Ongarato della sezione di Castelfranco Veneto.

Probabili formazioni Bari-Castrovillari

