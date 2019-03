CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI BOLOGNA-GENOA

Bologna-Genoa. Il Bologna si aggiudica la 71.a edizione della Viareggio Cup battendo dagli 11 metri il Genoa, è la seconda Viareggio Cup della storia per la società emiliana 52 anni dopo l’ultima volta. Dopo il primo tempo terminato con il punteggio di 0-0, al 57′ il Genoa passa in vantaggio grazie ad un bel gol di Bianchi, genoani convinti di portare a casa il trofeo ma ad un minuto dal termine il Bologna giunge al pareggio grazie al solito Cossalter. La gara va ai supplementari dove accade ben poco complice la stanchezza di entrambe le squadre e si va ai rigori. Dopo 7 rigori, il portiere del Bologna Fantoni para il rigore a Petkovic e regala la 71.a edizione della Viareggio Cup alla società emiliana.

Tabellino Bologna-Genoa 7-6 d.c.r

Bologna: Fantoni, Mazza, Cassandro, Khailoti, Rabbi (71′ Farinelli), Militari (79′ Uhunamure), Stanzani (71′ Ruffo), Koutsoupias (63′ Piccardi), Nivokazi (63′ Cossalter), Visconti (71′ Krastev), Kastrati (63′ Lunghi). All. Troise.

Genoa: Raccichini, Piccardo (90′ p.t.s Petrovic), Zanoli (85′ Da Cunha), Karic, Rovella, Bianchi (66′ Cella), Szabò (85′ Gasco), Cleonise (79′ Ventola), Njie, Masini (66′ Adamoli), Goncalves (90’p.t.s Diakhatè). All. Sabatini.

ARBITRO: Banti di Livorno

MARCATORI: 57′ Bianchi (Genoa), 89′ Cossalter (Bologna)

NOTE: Ammoniti Cleonise e Cella (Genoa), Krastev e Mazza (Bologna)

RECUPERO: 0′ p.t., 5′ s.t., 0′ p.t.s, 0′ s.t.s

Bologna-Genoa, la cronaca dei rigori

1°rigore Bologna- Cossalter traversa

1°rigore Genoa- Adamoli parato

2°rigore Bologna- Farinelli gol

2°rigore Genoa- Da Cunha gol

3°rigore Bologna- Ruffo gol

3°rigore Genoa- Cella gol

4°rigore Bologna- Lunghi gol

4°rigore Genoa- Rovella gol

5°rigore Bologna- Mazza gol

5°rigore Genoa- Ventola gol

6°rigore Bologna- Piccardi gol

6°rigore Genoa- Diakhate gol

7° rigore Bologna- Cassandro gol

7° rigore Genoa- Petkovic parato

Bologna-Genoa, rigori

Bologna-Genoa, la cronaca del secondo tempo supplementare

120′- Banti fischia la fine del secondo tempo supplementare. Si va ai rigori!

116′- Lancio lungo per Ventola ma Fantoni esce a bloccare la sfera.

115′- Il Bologna cerca con più convinzione il vantaggio ma la conclusione al volo di Lunghi termina fuori.

113′- Bologna in avanti con un doppio corner consecutivo ma senza creare pericoli alla porta dei liguri.

111′- Ammonito Mazza nel Bologna.

108′- Squadre molto stanche in campo.

105′- Banti da il via al secondo tempo supplementare.

Bologna-Genoa, secondo tempo supplementare

Bologna-Genoa, la cronaca del primo tempo supplementare

105′- Termina senza recupero il primo tempo supplementare.

104′- OCCASIONE BOLOGNA. Krastev servito da Piccardi viene murato dalla difesa del Genoa.

102′- Cross sul secondo palo di Cossalter ma Cassandro non ci arriva di testa.

101′- Bella combinazione tra Karic e Gasco con quest’ultimo che crossa al centro ma Fantoni blocca in presa alta.

98′- Cossalter prova ad andar via da sinistra ma si allunga troppo la sfera.

96′- Sugli sviluppi di una rimessa laterale lunga di Adamoli, Ventola di testa prova a sorprendere Fantoni senza riuscirci.

94′- Genoa in difficoltà in questo avvio di supplementari.

93′- Ottimo spunto di Piccardi dalla sinistra, la difesa del Genoa si rifugia in corner.

90′- Banti da il via ai supplementari. DOPPIO CAMBIO GENOA. Entrano Diakhate e Petrovic per Piccardo e Gonçalves.

Bologna-Genoa, primo tempo supplementare

Bologna-Genoa, la cronaca del secondo tempo

90’+5- Termina 1-1 al Picco! Si va ai supplementari.

90’+1- Ammonito Cella nel Bologna.

90′- 5 minuti di recupero concessi da Banti.

88′-GOAL BOLOGNA. Cossalter beffa Raccichini e realizza il goal del pareggio. E’ 1-1 al Picco!

85′- DOPPIO CAMBIO GENOA. Entrano Gasco e Da Cunha per Szabò e Zanoli.

79′- CAMBIO GENOA. Entra Ventola per Cleonise.

CAMBIO BOLOGNA. Entra Uhunamure per Militari.

77′- Conclusione da fuori di Militari, palla in corner.

72′- Pericoloso il Genoa con Szabo.

71′-TRIPLO CAMBIO BOLOGNA. Entrano Ruffo, Farinelli, Krastev per Stanzani, Visconti e Rabbi.

69′- Buon’occasione per il Bologna con Stanzani.

67′-DOPPIO CAMBIO GENOA. Entrano Adamoli e Cella per Masini e Bianchi.

65′- Ammonito Cleonise nel Genoa.

62′- TRIPLO CAMBIO BOLOGNA. Entrano Cossalter, Piccardi e Lunghi per Nivokazi, Koutsoupias e Castrati.

60′- Prova a reagire il Bologna ma con azioni di poca nota.

55′- GOAL GENOA. Grande spunto di Bianchi, che si gira immediatamente e insacca la rete del vantaggio genoano. E’ 0-1 al Picco!

54′- Buono spunto di Karic dalla destra che si guadagna un corner.

52′- Punizione per il Genoa calciata da Rovella sul fronte destro ma la difesa del Bologna respinge.

50′- Crossa dalla destra di Karic, respinge la difesa del Bologna.

47′- Risponde subito il Genoa con Cleonise ma la sua conclusione è centrale. Blocca Fantoni!

46′- Bologna subito in avanti ma Nivokazi è chiuso dalla difesa dei liguri.

45′- Banti da il via alla ripresa di questa finale. Si riparte dallo 0-0 dei primi 45’minuti.

Bologna-Genoa, secondo tempo

Bologna-Genoa, la cronaca del primo tempo

45′- Banti decreta la fine della prima frazione di gioco senza recupero. E’ 0-0 al Picco!

44′- Szabo, servito in profondità da un compagno, non riesce a giungere sulla sfera.

40′- OCCASIONE BOLOGNA. Contropiede emiliano con Koutsoupias che si accentra e calcia, palla di poco fuori.

37′- Tiro-cross pericoloso di Piccardo per il Genoa, palla che si spegne sul fondo.

36′- L’allenatore del Genoa Sabatini non è soddisfatto della prova dei suoi fino a questo momento.

32′- OCCASIONE BOLOGNA. Felsinei vicini al vantaggio con Visconti che calcia in porta, palla che fa la barba al palo!

30′- Azione confusa del Bologna sugli sviluppi di corner, nell’occasione Nivokazi resta a terra. Nulla di grave per il calciatore felsineo.

28′- Genoa in avanti con Karic che calcia da fuori, blocca Fantoni.

27′- Bologna-Genoa, gara bloccata ancora sullo 0-0.

23′- Karic crossa al centro per Bianchi che al volo prova a concludere a rete. Palla fuori, Genoa pericoloso!

21′- Sugli sviluppi di corner dalla destra per il Bologna, Visconti ci prova al volo ma non impatta bene la sfera.

16′- OCCASIONE BOLOGNA- Rabbi si gira rapidamente in area di rigore servito da Stanzani e rischia di portare in vantaggio i felsinei.

14′- Genoa che sfrutta il lato sinistro del campo con Cleonise che punta spesso il suo diretto avversario.

10′- Sugli sviluppi di corner il Genoa si rende pericoloso con una bella girata al volo di Bianchi.

8′-Buona discesa di Cleonise, il quale mette al centro ma la difesa del Bologna si rifugia in corner.

5′- Militari stende Cleonise, è fallo del centrocampista del Bologna.

2′- Bologna che tiene in mano il pallino del gioco in quest’avvio di gara.

1′- L’arbitro Banti da il via alla finale della 71.a edizione della Viareggio Cup. Partiti al Picco!

Bologna-Genoa, primo tempo

Bologna: Fantoni, Mazza, Cassandro, Khailoti, Rabbi, Militari, Stanzani, Koutsoupias, Nivokazi, Visconti, Kastrati. All. Troise.

Genoa: Raccichini, Piccardo, Zanoli, Karic, Rovella, Bianchi, Szabò, Cleonise, Njie, Masini, Goncalves. All. Sabatini.

Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali

Bologna-Genoa, Viareggio Cup. Questo pomeriggio, alle ore 15, allo stadio ‘Picco’ di La Spezia il Bologna di Emanuele Troise affronterà il Genoa di Carlo Sabatini nella finalissima della 71.a edizione della Viareggio Cup, il più importante torneo giovanile a livello internazionale riservato alle squadre ‘primavera’. In caso di parità dopo i 90’minuti si andrà prima ai supplementari e se la parità persiste si andrà ai rigori. Il percorso delle due squadre è stato diverso ma alla fine entrambe sono riuscite ad accedere a quest’importantissima finale. Partendo con ordine il Bologna nella fase a gironi ha vinto le tre gare del raggruppamento arrivando prima nel girone con 9 punti. Negli ottavi di finale ha eliminato i cechi del Dukla Praga con il punteggio di 2-0, mentre ai quarti ha avuto alla meglio dei portoghesi del Braga vincendo per 1-0 ed infine in semifinale ha superato i belgi del Club Brugge vincendo 6-5 ai calci di rigore dopo che i 90′ minuti si erano conclusi sul risultato di 1-1. Per quanto riguarda invece il percorso del Genoa all’interno del torneo, il Genoa ha vinto il proprio girone eliminatorio, negli ottavi di finale i liguri hanno superato l’Empoli di misura 1-0, nei quarti di finale il Genoa ha superato i Ghanesi del Berekum Chelsea soltanto dopo la lotteria dei rigori ed infine in semifinale ha battuto il Parma 3-2 dopo un match abbastanza dispendioso dal punto di vista fisico e non solo. I precedenti sono in favore della formazione emiliana ma la finale del Viareggio ha storia a se. Questa finale Bologna-Genoa sarà arbitrata dal signor Luca Banti della sezione di Livorno.

Bologna-Genoa, le probabili formazioni

Arbitro: Banti di Livorno

