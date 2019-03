LIVE CITTÀ DI MESSINA-BARI: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE

Città di Messina-Bari, la presentazione del match

Al Despar Stadium-Campo Sportivo Marullo di scena la sfida Città di Messina-Bari, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie D Girone I, in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Gli uomini del tecnico Franco Viola occupano la tredicesima posizione in classifica a quota 27 punti, in coabitazione con la Sancataldese, risultato di sette vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte. I giallorossi sono reduci da un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime tre uscite stagionali e attendono la corazzata pugliese sperando di strappare punti preziosi in ottica salvezza.

La formazione di mister Giovanni Cornacchini sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro l’Acireale: i galletti occupano comunque la prima posizione in classifica a quota 59 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

A dirigere l’incontro Città di Messina-Bari è stato designato il signor Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Moroni della sezione di Treviglio e Cristofer Meloni della sezione di Olbia.

Probabili formazioni Città di Messina-Bari

Di seguito i possibili titolari in vista della sfida in programma questo pomeriggio:

CITTÀ DI MESSINA (3-5-2): Landi; Berra, Bombara, De Lucia; Silvestri, Lorefice, Calcagno, Nicosia, Fofana; Argomenti, Codagnone. Allenatore: Franco Viola

BARI (4-3-3): Marfella; Bianchi, Di Cesare, Mattera, Quagliata; Bolzoni, Hamlili, Piovanello; Neglia, Iadaresta, Floriano. Allenatore: Giovanni Cornacchini

