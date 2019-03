Entella-Siena 0-0 (Video Sintesi Serie C): i diavoli neri impattano al Comunale. Traversa di Eramo in avvio

Serie C, Entella-Siena 0-0: al Comunale di Chiavari i diavoli neri impattano contro la compagine toscana, dopo aver giocato una buona gara. In avvio si segnala la traversa colpita da Eramo, sugli sviluppi di un corner: nel finale Mancosu sciupa la palla del vantaggio.

Entella primo a quota 59 punti, non ne approfitta il Piacenza che pareggia nel pomeriggio e mantiene a -3 il divario sugli uomini di mister Boscaglia.

Tabellino Entella-Siena

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese; Nizzetto, Paolucci, Eramo (61′ Icardi); Iocolano (55′ Ardizzone); Mancosu, Mota Carvalho (61′ Caturano). A disposizione: Massolo, Cleur, Urso, Petrovic, Baroni, Vianni, Di Cosmo, Migliorelli, De Santis. Allenatore: Roberto Boscaglia

SIENA (3-5-2): Contini; Romagnoli, D’Ambrosio, Rossi; Bulevardi (77′ Sbrissa), Vassallo, Arrigoni, Gerli (88’Guberti), Zanon; Aramu (67′ Fabbro), Gliozzi (77′ Cesarini). A disposizione: Melgrati, Gorini, Esposito, Imperiale, Varga, Rossi, Cesarini, Di Livio. Allenatore: Michele Mignani

ARBITRO: Mario Vigile della sezione di Cosenza (Dibenedetto-De Palma)

NOTE: Ammoniti Aramu (S), Eramo (E), Rossi (S), Cesarini (S)

ANGOLI: 4-2

RECUPERO: 0′ p.t., 4′ s.t.

Entella-Siena, il racconto del match (Secondo Tempo)

94′ – Termina il match

92′ – Mancosu spreca la palla del vantaggio: il suo colpo di testa termina di poco a lato

90′ – Quattro minuti di recupero

88′ – QUARTA SOSTITUZIONE SIENA! Guberti rileva Gerli

86′ – Ammonito Cesarini per fallo su Belli

83′ – Ammonito Rossi per fallo su Caturano

77′ DOPPIA SOSTITUZIONE SIENA! Cesarini e Sbrissa rilevano Gliozzi e Bulevardi

72′ – Fabbro si destreggia superando due avversari, poi conclude in porta: sfera che termina di poco a lato

67′ – PRIMA SOSTITUZIONE SIENA! Entra Fabbro per Aramu

61′ – DOPPIA SOSTITUZIONE ENTELLA! Escono Eramo e Mota per Icardi e Caturano

60′ – Conclusione al volo di Gliozzi, devianin corner Paroni

59′ – Ammonito Eramo per proteste

55′ – PRIMA SOSTITUZIONE ENTELLA! Entra Ardizzone al posto di Iocolano

50′ – Ammonito Aramu per fallo su Nizzetto

46′ – Conclusione di Paolucci, blocca Contini

46′ – Inizia il secondo tempo

Entella-Siena, il racconto del match (Primo Tempo)

45′ – Termina il primo tempo

44′ – Di nuovo Contini a respingere un tiro angolato di Mancosu

34′ – Aramu a tu per tu con Paroni perde clamorosamente il contatto con la sfera

25′ – Mota Carvalho apre per Mancosu, che calcia di prima: Contini respinge in corner

17′ – Conclusione di Iocolano, respinge Contini

14′ – Conclusione di Mota Carvalho, palla di poco a lato

10′ – TRAVERSA ENTELLA! Su corner calciato da Nizzetto, in mischia la palla carambola sulla traversa

5′ – Padroni di attacco più vivaci, ospiti comunque in palla

1′ – Iniziato il match al Comunale di Chiavari

20.28: Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

20.13: Le formazioni ufficiali

18.30: A partire dalle ore 20.30 aggiornamenti in tempo reale sul big match della trentaduesima giornata di Serie C Girone A Entella-Siena

Entella-Siena, la presentazione del match

Al Comunale di Chiavari il posticipo della trentaduesima giornata del Girone A pone una di fronte all’altra due compagini che hanno calcato palcoscenici ben più importanti: la sfida tra i liguri e i toscani può valere senza dubbio un pezzo di Serie B, promozione che sembra essere alla portata di entrambe, sebbene gli uomini di Boscaglia attualmente guidano la classifica, dopo un importante recupero, dovuto essenzialmente al tardivo inizio di campionato da parte dei diavoli neri.

Di sicuro un eventuale successo della formazione ligure potrebbe costituire un ulteriore step verso la conquista della cadetteria, negata dopo infinite battaglie giudiziarie che sono scaturite la scorsa estate. Non sara facile soprattutto perché i bianconeri sono un gruppo solido, che mira allo stesso modo a fare bella figura e conquistare un posto nel calcio che conta.

Sarà senza dubbio uno spettacolo d’altri tempi quello che andrà di scena al Comunale di Chiavari: in palio per le due formazioni dalla comprovata esperienza un pezzo di Serie B.

Dirige il match Entella-Siena il signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Marco Dibenedetto della sezione di Barletta e Leonardo De Palma della sezione di Foggia.

Probabili formazioni Entella-Siena

ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Paolucci, Eramo, Nizzetto; Iocolano; Dany Mota, Caturano. A disposizione: Massolo, Cleur, Urso, Mancosu, Icardi, Ardizzone, Petrovic, Vianni, Baroni, Di Cosmo, Migliorelli, De Santis. Allenatore: Roberto Boscaglia

SIENA (4-3-1-2): Contini; Pedrelli, Romagnoli, D’Ambrosio, Zanon; Arrigoni, Gerli, Vassallo; Guberti; Aramu, Gliozzi. A disposizione: Melgrati, Gorini, Rossi, Varga, Imperiale, Sbrissa, Bulevardi, Esposito, Cesarini, Fabbro, Di Livio. Allenatore: Michele Mignani