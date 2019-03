Qualificazioni Euro 2020, Francia-Islanda 4-0 (video gol): vittoria schiacciante dei bleus. Islanda in trappola

Allo Stade de France i bleus non perdono tempo e trovano già al 12′ il vantaggio sull’Islanda grazie a un cross su calcio d’angolo di Mbappé che davanti alla porta trova Umtiti che di testa va in rete.È Olivier Giroud al 67′ a raddoppiare: il portiere islandese esce e l’attaccante del Chelsea trasforma il cross di Pavard in un tripudio di bandierine bianco rosse e blu. Non basta Mbappe firma il gol del 3 a 0 al 77 su assistdi Griezmann e proprio Griezmann chiude i giochi qualche minuto dopo con una cavalcata che vale il 4 a 0.



90’+3′- Termina la partita con la vittoria schiacciante della Francia.

90’+1′- Ammonito Griezmann per fallo su Ingelsson.

90′- Ci saranno 3 minuti di recupero.

89′- Esce Giroud ed entra Sissoko.

88′- Conclusione da fuori di Lemar con la palla che termina alta sopra la traversa.

86′- Fuorigioco per Mbappe.

83′- GOL!- 4-0 Francia con Griezmann che riceve il pallone da Mbappe e si invola a segnare in area di rigore.

81′- Sigurdsson aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere lascia partire il tiro sverso il centro. Lloris è attento però e riesce a parare facilmente.

79′- Lemar entra ed esce Kanté.

77′- GOL! 3-0 Mbappe che raccoglie un assist di Griezmann e tira beffando Haldorsson.

75′- Griezmann cerca di passare la palla a Olivier Giroud, ma i difensori gliela rubano.

72′- Fuorigioco di Giroud dopo il cross di Griezmann. Gol annullato alla Francia.

70′- Pogba fermato al limite dell’area di rigore.

67′- GOL! 2-0 Giraud che tocca la palla da cross di Pavard che mette la palla su Giroud che tocca e manda la palla in rete.

65′- Giroud attacca la profondità prende il pallone ma lo manda alto sopra la traversa.

65′- Pogaba anticipa tutti in area di rigore e consegna il pallone a Lloris.

63′- Bella giocata di Mbappe che non riesce a liberarsi di alcuni giocatori islandesi e viene di nuovo fermato.

61′- Tiro da fuori area per Griezmann. Conclusione che termina fuori.

59′- Cross di Arnasson che manda però la palla fuori area.

57′- Destro di Pavard da fuori area con la palla che termina di poco fuori.

55′- Cross di Matuidi ma Ingelsson lo ferma prima che lui crossasse.

52′- Tiro di Mbappe che non riesce ad evitare i difensori islandesi e la palla termina fuori.

50′- Ammonito Bjarnasson per atterramento su Mbappe.

47′- Corsa di Mbappe che viene fermato dai difensorri islandesi prima del passaggio a Giroud.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45′- Terminata la prima frazione.

44′-Non ci sarà recupero.

41′-Colpo di testa di Matuidi che esce fuori di poco in area di rigore.

38′-Cross di Pavard che non riesce a crossare e la palla poi la prende Haldorsson.

35′-Intervento di Matuidi che spazza prima che Ingelsson stava per concludere verso la porta.

33′-Conclusione di Mbappe da lontano che esce di poco a lato.

31′-Tiro di Mbappe che non riesce a segnare, perchè la palla viene presa da Haldorsson.

28′-Giraud in profondità ma la palla termina sul fondo.

25′- Mbappe tenta il tiro da dentro l’area ma il pallone finisce appena largo alla sinistra.

23′-Umtiti conclusione da fuori che lambisce il palo.

20′-Cross di Ingasson ma la palla termina fuori.

17′-GOL! 1-0 Francia con Umtiti di testa ha siglato da distanza ravvicinata, palla che sbatte contro il palo destro ed entra. Niente da fare per Halldorsson.

15′-Conclusione di Ingasson che termina a lato.

13′-Cross di Mbappe in area di rigore con Kantè che prende la palla e tira ma Haldorsson ferma il tiro.

10′-Conclusione da lontano per Umtiti che esce fuori di poco.

7′-Cross di Matuidi con Mbappe che si rialza e la palla termina fuori. L’attaccante francese può continuare, sembra uscito dall’infortunio.

5′-Mbappe cade a terra e sembra infortunato.

3′-Tiro di Mbappe che scarda il palo e la palla termina fuori.

1′- Inizio match.

Momento inni nazionali

20:00- FORMAZIONE UFFICIALE FRANCIA (4-2-3-1):Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Kurzawa; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. All. Deschamps

19:50- FORMAZIONE UFFICIALE ISLANDA (4-4-1-1):Halldorsson; Saevarsson, Ingason, Arnason, R.Sigurdsson, Magnusson; Bjarnasson, G.Sigurdsson, Gunnarsson; Sigurjonnsonn, Gudmundsson. All. Hamren

19:30- Amici di Superrnews benvenuti alla diretta scritta di Francia-Islanda. Tra poco scopriremo le scelte di Deschamps e Hamren.

15:10- PROBABILE FORMAZIONE FRANCIA (4-2-3-1): Lloris-Pavard-Varane-Umtiti-Kurzawa-Kantè-Pogba-Mpabbè-Griezmann-Matuidi-Giroud. All. Deschamps

15:00- PROBABILE FORMAZIONE ISLANDA (4-4-1-1): Haldrosson-Saeversson-Sigurdesson R.- Amenton- Sigulasson-Sigujonsson- Bjarnason- Gudmundsson-A. Sigurdsson-G. Sigurrdsson-Finbogasson. All. Hamren

Dopo la vittoria in Moldova per 4-1, la Francia torna a giocare stavolta allo Stadio Saint Denis di Parigi contro l’Islanda. Avversario non proprio facile da superare visto che negli ultimi tornei ha ben figurato e ci vuole certamente ritornare da protagonista. Si ritrovano a distanza di due anni dagli Europei, quando la Francia ebbe la meglio per 5-2- Bleus e Islanda incroceranno di nuovo il loro cammino, stavolta nell’incontro di Saint-Denis, valevole per le Qualificazioni agli Euopei fino al 2020. Numeri schiaccianti per la nazionale di Hamren, che viceversa è in crisi di risultati: dopo il pareggio contro l’Argentina in Russia, la squadra è inciampata in quattro sconfitte consecutive. Le due squadre si sono scontrate fino a questo momento ben 13 volte, con nove vittorie francesi e quattro pareggi: l’Islanda, quindi, non e’ mai riuscita a battere la Francia.

Il commissario tecnico della Francia, Deschamps, dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1 visto già contro la Moldavia. Sulla trequarti dovrebberro esserci Mbppè, Griezmann e Thauvin alle spalle dell’unica punta, che sarà sempre Giroud. A fare da schermo davanti alla difesa ci saranno Pogba e Kantè, mentre Matuidi dovrebbe partire dalla panchina. Il ct dell’Islanda, Hamren, dovrebbe scendere in campo con il 4-4-1-1, con Sigurrdsson alle spalle ed unica punta, che sarà Kjatasson.