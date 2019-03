CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI GENOA-PARMA

Genoa-Parma. Il Genoa supera 3-2 il Parma e si qualifica alla finale della 71.a edizione della Viareggio Cup. Primo tempo scoppiettante con il grifone che al 14′ passa in vantaggio con Adamoli, tra il 24′ e il 33′ i ducali ribaltano il risultato grazie a Tardivo e Camara, si conclude con il punteggio di 2-1 per il Parma il primo tempo. Nella ripresa i cambi del mister genoano Sabatini portano i propri frutti, infatti al 51′ il neo entrato Szabo ristabilisce la parità e all’ 88′ l’altro neo entrato Clenoise porta il Genoa in finale dove mercoledì alle ore 15 affronterà il Bologna che ha superato ai rigori il Club Brugge.

Tabellino Genoa-Parma 3-2

Genoa: Raccichini, Piccardo, Adamoli, Zanoli (89′ Ricci), Da Cunha (46 s.t’ Masini), Karic (86′ Gasco), Rovella (75′ Cella), Bianchi, Raggio, Ventola (46′ s.t Szabò), Goncalves (46’s.t Cleonise). All. Sabatini.

Parma: Corvi, Vecchi, Di Maggio (81′ Rocchi), D’Aloia (58′ Kone), Bane, Monti, Madonna (75′ Montipò), Tardivo, Camara (81′ Colley), Davitti (75′ Chiacchio), Fransson. All. Catalano.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

MARCATORI: 14′ Adamoli (Genoa), 24′ Tardivo (Parma), 33′ Camara (Parma), 51′ Szabo (Genoa), 88′ Cleonise (Genoa)

NOTE: Ammonito Da Cunha, Raggio e Masini (Genoa)

RECUPERO: 0′ p.t., 4′ s.t.

Genoa-Parma, la cronaca del secondo tempo

90’+4- Fischio finale a Forte dei Marmi.

90’+1- Ottima conclusione da fuori di Bianchi.

90′- 4 minuti di recupero.

89′- CAMBIO GENOA. Entra Ricci per Zanoli.

88′- GOAL GENOA. Cleonise sugli sviluppi di corner al volo mette in rete il 3-2.

86′- Spunto dalla sinistra di Cleonise che crossa a centro area ma nessun compagno si fa trovare pronto.

85′- CAMBIO GENOA. Entra Gasco per Karic.

84′- Possesso palla del Parma in questo finale.

81′- DOPPIO CAMBIO PARMA. Entrano Rocchi e Colley per Di Maggio e Camara.

75′- CAMBIO GENOA. Entra Cella per Rovella.

DOPPIO CAMBIO PARMA. Entrano Montipò e Chiacchio per Madonna e Davitti.

72′- Genoa-Parma, punteggio inchiodato sul 2-2 a circa 15 minuti dal termine dell’incontro.

68′- Conclusione alta di Karic.

67′- Karic serve Piccardo sul versante destro ma il terzino del Genoa è chiuso in corner.

64′- OCCASIONE GENOA. Punizione pericolosa di Rovella che si stava pericolosamente insaccando in rete.

61′- Giallo per Masini del Genoa.

60′- Buon’azione del Genoa che si conclude con un nulla di fatto.

58′- CAMBIO PARMA. Entra Konè per D’Aloia.

56′- Ammonito Raggio nel Genoa.

55′- Ancora Genoa con Piccardo che ci prova di piatto ma alza troppo la mira.

54′- Cross dalla destra di Caric per Szabo che non riesce a trovare l’impatto con il pallone.

52′- Genoa pericoloso con una conclusione da fuori area di Adamoli, blocca il portiere del Parma Corvi.

50′- GOAL GENOA. Sugli sviluppi di corner dalla sinistra, il Genoa perviene al pareggio grazie ad un colpo di testa del neo entrato Szabo. E’ 2-2 a Forte dei Marmi!

46′- Parma subito in avanti con Da Vitti, il quale viene stoppato dalla difesa genoana.

45′- Riparte la ripresa a Forte dei Marmi. TRIPLO CAMBIO GENOA. Entrano Szabo, Cleonise e Masini per Ventola, Gonçalves e Da Cunha.

Genoa-Parma, secondo tempo

Genoa-Parma, la cronaca del primo tempo

45′- Termina la prima frazione di gioco senza recupero.

43′- Punizione dalla destra per il Genoa, Rovella calcia al centro ma Bianchi non riesce ad indirizzare la palla nello specchio della porta.

40′- Accenno di rissa tra le due squadre.

38′- Ammonito per il Genoa Da Cunha.

37′- Madonna serve in profondità Tardivo ma il portiere del Genoa Raccichini salva i suoi.

35′- Parma che in questo momento gioca meglio rispetto al Genoa.

32′- GOAL PARMA. Azione confusa in area di rigore del Genoa, irrompe Camara che di destro realizza la rete del vantaggio ducale. E’ 1-2 a Forte dei Marmi!

30′- Genoa-Parma, la partita sta diventando piuttosto vivace a Forte dei Marmi.

28′- Parma che sembra galvanizzato dalla rete del pareggio di Tardivo.

24′- GOAL PARMA. Svarione difensivo del Genoa, ne approfitta Tardivo che si smarca in area e batte Raccichini per il goal del pareggio. E’ 1-1 a Forte dei Marmi!

23′- Buon iniziativa di Fransson dalla destra ma il giocatore crociato viene chiuso dalla difesa genoana.

20′- Camara serve Vecchi il quale dal limite dell’area calcia senza centrare lo specchio della porta. Reagisce il Parma dopo il vantaggio genoano.

19′- In questa fase di partita meglio il Genoa che si riversa spesso e volentieri in avanti costringendo il Parma a stare schiacchiato all’indietro.

16′- Ancora Genoa davanti, dalla destra Piccardo crossa in area ma Bianchi non riesce a calciare in rete.

13′-GOAL GENOA. Adamoli si accentra e calcia in rete portando in vantaggio i liguri. E’ 1-0 Genoa a Forte dei Marmi!

11′- Camara si accentra sul fronte sinistro dell’area di rigore ma la sua conclusione non inquadra la porta.

9′- Ci prova da fuori il Parma con una bella conclusione che termina alta sopra la traversa.

6′- Ventola prova a servire Adamoli in profondità ma quest’ultimo è anticipato dal portiere dei ducali, Corvi.

4′- Bel tempo soleggiato sullo stadio di Forte dei Marmi, punteggio fermo sullo 0-0 tra Genoa e Parma.

1′- L’arbitro Marchetti da il via a questa prima semifinale.

Genoa-Parma, primo tempo

Genoa-Parma, formazioni ufficiali

Genoa-Parma, Viareggio Cup. Questo pomeriggio, alle ore 14, allo stadio ‘Necchi-Balloni’ di Forte dei Marmi (Lu), il Genoa di Carlo Sabatini affronterà il Parma di Pasquale Catalano per la prima semifinale della 71.a edizione della Viareggio Cup, il più importante torneo giovanile a livello internazionale riservato alle squadre ‘primavera’. In caso di parità dopo i 90’minuti si andrà direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari. Il Genoa di Sabatini è giunto fin qui, in semifinale, trovando delle difficoltà sia nei quarti di finale che negli ottavi. Nei quarti di finale ha avuto alla meglio dei ghanesi del Berekum Chelsea solo dopo i calci di rigore, dopo che i 90 minuti si erano conclusi con il punteggio di 1-1, al vantaggio genoano della prima frazione di gioco aveva risposto il Berekum a tempo scaduto con la rete del pareggio che aveva portato le due squadre ai rigori, tiri dagli 11 metri che ha qualificato il Genoa in semifinale. Negli ottavi il Genoa ha superato di misura l’Empoli vincendo per 1-0 la gara contro i toscani. Nella fase a gironi i liguri hanno concluso il primo girone qualificandosi come prima del raggruppamento. Per quanto riguarda il Parma di Catalano, i ducali hanno dilagato nei quarti di finale contro la Fiorentina imponendosi per 4-1 grazie ad una super prestazione del baby gioiello Camara, mentre negli ottavi il Parma ha faticato più del previsto contro il Rigas, qualificandosi soltanto ai calci di rigore dopo aver agguantato la squadra avversaria che si era portata in vantaggio di due reti. Nella fase a gironi il Parma ha vinto tutte e tre le gare vincendo il raggruppamento. Genoa-Parma sarà arbitrata dal signor Marchetti di Ostia Lido.

Genoa-Parma, le probabili formazioni

