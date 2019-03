CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI INTER-SPAL

Inter-Spal in programma oggi, domenica 10 marzo 2019. Calcio d’inizio ore 15.00: arbitrerà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Tabellino Inter-Spal

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Candreva; Lautaro Martinez

Allenatore: Luciano Spalletti

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Regini, Felipe; Dickmann, Valoti, Missiroli, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.

Allenatore: Leonardo Semplici

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (sez. Teramo);

Inter-Spal: Nainggolan e Icardi forfait, Vecino squalificato. Spalletti e l’elisir anti-Spal

Inter-Spal, tra i match più interessanti di questa 27.a giornata di Serie A, è una sfida chiave per l’Inter di Luciano Spalletti, a caccia di un repentino riscatto in campionato dopo il capitombolo dell’ultima trasferta a Cagliari. I nerazzurri, infatti, vengono da un ruolino di marcia negativo – 4 punti nelle ultime 3 partite – con la preoccupante nota negativa di 5 reti al passivo nelle ultime due giornate di campionato. Fatta salva la trasferta d’Europa League in Germania, 0-0 il finale alla Commerzbank-Arena di Francoforte contro l’Eintracht, l’Inter deve necessariamente voltare pagina e ripartire, già dal match odierno contro la Spal, il suo cammino direzione Champions League.

Un percorso – quello nerazzurro – che viste le assenze di giornata assume forme sempre più impervie; contro la Spal Luciano Spalletti dovrà rinunciare alla quantità di Vecino e Nainggolan in mezzo al campo (il primo squalificato, il secondo out per un problema fisico). Inoltre il caso Icardi – sempre più un rebus dalle parti di Appiano Gentile – fa il paio con lo stop di Ivan Perisic, alle prese con un affaticamento muscolare ma comunque a disposizione. Per questo spazio a Candreva – più di Keita, rientrato da poco dopo un infortunio – oltre che a Gagliardini e Joao Mario, in campo contro la Spal per dare il massimo contribuito e ritrovare i 3 punti.

Di contro la Spal di Leonardo Semplici, in cerca di punti preziosi per l’obiettivo salvezza. I ferraresi – che in campionato non vincono dal 27 gennaio, in occasione del derby contro il Parma – tenteranno di fare il colpaccio a San Siro, strappando punti preziosi ad un’Inter che vive un complesso periodo stagionale. “Voglio una squadra convinta, che mostri personalità”, ha detto mister Semplici alla vigilia del match; un modo, questo, per caricare e spronare i suoi ragazzi all’ardua missione.