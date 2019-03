Live Lecce-Foggia diretta risultato in tempo reale: 0-0, La Mantia prova l’acrobazia

Lecce-Foggia, stadio Via Del Mare, ore 15. Partita caldissima in questo sabato di serie b, o almeno così sarebbe dovuta essere. Il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Capitanata ridurrà di misura lo spettacolo sugli spalti, ma molti sono pronti a godersi comunque la rappresentazione del massimo calcio pugliese. Lecce-Foggia è un derby da dover gustare con attenzione: i punti di distanza sono 15, ma le richieste al campionato sono molte ancora per entrambe le squadre e quindi potrebbe venire fuori una partita meno scontata di quello che recita la carta.

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE

Lecce-Foggia 0-0

20′ Lecce da un paio di minuti nella trequarti del Foggia: Majer prova un traversone a tagliare, Petriccioni non riesce a colpire di teste, Leali blocca in due tempi

17′ continua la fase di studio delle due squadre: ancora pochi lampi, soprattutto gialorrossi

14′ 3vs3 per il Foggia: Mazzeo spreca tutto allungandosi il pallone

13′ La Mantia arriva di dietro e schiaccia di testa su un corner: blocca Leali

12′ La Mantia prova la sforbiciata: brutta esecuzione

8′ Falco! L’attaccante viene servito da Majer dalla sinistra, si gira al centro dell’area e lascia partire la conclusione: troppo centrale, facile parata per Leali

7′ Mancosu prova il cross dalla destra, Leali blocca senza problemi

5′ La Mantia fa suo un cross direttamente dalla difesa e prova a mettere un pallone in mezzo, sul quale però non arriva nessun giocatore del Lecce. Kragl manda in corner

3′ il giro palla è del Foggia che sta cercando uno spazio per costruire delle azioni pericolose

1′ fischio d’inizio: il primo pallone sarà giocato dal Foggia. Ricordiamo che anche l’arbitro è pugliese: Nasca è barese

Fischi del pubblico di casa quando lo speaker ha pronunciato il nome di Padalino, tecnico del Foggia. Pochissimi tifosi ospiti giunti per Lecce-Foggia visto che per gli abitanti di Foggia c’è il divieto di trasferta per la partita odierna. Il Lecce, che il quindici marzo compierà 111 anni, scende in campo con la maglia storica con la quale la squadra pugliese ha conquistato negli anni ’70 la promozione in B

Così arriva il Lecce- In piena zona playoff, con l’occasione di allungare sul Perugia, sconfitto ieri in casa contro l’Hellas Verona, e di raggiungere o superare, in caso di passo falso,Pescara e Benevento. Liverani sarà privo di Bovo, Palombi e del lungodegente Scavone. Mancosu agirà alle spalle di La Mantia e Falco. Lecce-Foggia sarà un bel banco di prova per continuare a sognare la promozione

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; La Mantia, Falco. All: Liverani

Così arriva il Foggia- Quart’ultimo in campionato, ma con la possibilità di riuscire ad uscire dalla zona play out e salvare la stagione. Galano e Martinelli out, Zambelli in dubbio, Kragl nella mischia anche se non al top. Chiaretti e Iemmello alla ricerca del gol. Lecce-Foggia è un passaggio fondamentale della stagione

Foggia (3-5-2): Leali; Loiacono, Billong, Ranieri; Ngawa, Agnelli, Greco, Busellato, Kragl; Mazzeo, Iemmello. All: Padalino