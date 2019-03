Malta-Spagna, sfida valevole per la seconda giornata di qualificazione ad Euro2020 del gruppo F, si disputerà stasera allo stadio Ta’ Qali di Malta. Calcio d’inizio ore 20.45: arbitrerà lo scozzese Andrew Dallas.

Tabellino Malta-Spagna

Malta (4-3-3): Bonello; Borg, Caruana, Zerafa, Mbong; Muscat, Guillaumier, Fenech; Corbolan, Mifsud, Nwoko

Allenatore: Ray Farrugia

Spagna (4-3-3): De Gea; Sergi Roberto, Mario Hermoso, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Ceballos, Canales; Asensio, Rodrigo, Morata

Allenatore: Luis Enrique

Marcatori:

Arbitro: Andrew Dallas (Scozia)

Note

Malta-Spagna, il match

Malta-Spagna, sfida valevole per la 2° giornata della fase a gironi del gruppo F per le qualificazioni ad Euro2020, scenderanno in campo questa sera ore 20.45 allo stadio Ta’ Qali di Malta. In una sfida Davide contro Golia, il ct maltese Farrugia si affiderà ad un 4-3-3 con l’imperativo di difendersi quanto più possibile dalle incursioni iberiche. Dopo la vittoria all’esordio contro le Isole Fær Øer, un’appuntamento quanto mai impegnativo per i Cavalieri; al pacchetto Corbolan, Mifsud e Nwoko il compito, in zona goal, di impensierire la difesa Roja.

Di contro, la Spagna guidata da Luis Enrique – reduce dalla vittoria nella prima giornata, 2-1 il finale contro la Norvegia – ha sulla carta l’agevole compito di portarsi a 6 punti nella classifica del girone. Non una trasferta proibitiva questa maltese, ma che non va comunque sottovalutata. Per questo Alvaro Morata dovrebbe partire dal primo minuto, insieme a Rodrigo ed Asensio nel tridente offensivo spagnolo.

Le altre due sfide di giornata del gruppo F saranno Isole Fær Øer-Romania e Norvegia-Svezia. Con una vittoria gli svedesi potrebbero portarsi in testa al girone, insieme alla Spagna, data da tutti i bookmakers come l’indubbia favorita contro Malta.