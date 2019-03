LIVE Milan-Sassuolo Serie A, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Milan–Sassuolo 0-0

Serie A TIM, 26° giornata – Stadio San Siro (Milano)





QUI MILAN

A quattro giorni dalla trasferta di Coppa Italia, il Milan ospita il Sassuolo nel secondo match del sabato della 26^ giornata di Serie A. I milanesi sono al 4° posto in classifica con 45 punti, mentre gli emiliani hanno solo 31 punti. Per la gara di domani sera mister Gattuso recupera sia Kessiè che Suso, mentre saranno out Bonaventura (stagione finita) e Caldara. Formazione che dovrebbe essere il 4-3-3 con Donnarumma in porta, mentre a centrocampo tornerà appunto l’ivoriano insieme a Bakayoko e Paquetà. In attacco Piatek titolare nel tridente insieme a Suso e Calhanoglu.

QUI SASSUOLO

Il Sassuolo di mister De Zerbi arriva a questa importante gara, che potrebbe dare segnali per un posto in Europa League, dopo il pareggio in casa contro la Spal la scorsa settimana. I neroverdi si trovano attualmente all’ 11° posto in classifica, a -7 dalla Lazio (posto sicuro in Europa) e a -14 dal Milan. Assenti causa infortunio Brignola e Marlon, mentre sarà out per squalifica Duncan. Da segnalare invece il ritorno di Berardi. Formazione che dovrebbe essere 4-3-3, con Consigli in porta, mentre Magnanelli sarà confermato a centrocampo. In attacco Berardi insieme a Babacar e Djuricic, favorito su Di Francesco.



MILAN – SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piątek, Çalhanoğlu. All.: Gattuso

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Đuricic. All.: De Zerbi