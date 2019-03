LIVE MotoGP Qatar diretta gara in tempo reale: 20 minuti al via. Vinales in pole, Rossi parte 14esimo

CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE

17.00- Un’ora esatta al via del MotoGP Qatar. Nel frattempo strepitosa vittoria di Lorenzo Baldassarri in Moto 2.

Segui il Live MotoGP Qatar con Supernews: dalle 18 la diretta testuale del primo gran premio del Motomondiale 2019.

Il grande giorno è finalmente arrivato: oggi parte il Motomondiale 2019, giunto ormai alla settantunesima edizione. Prima tappa di questo lungo e intenso viaggio è il circuito di Losail, in Qatar. Alle 18, ora italiana, parte la caccia al titolo iridato, ormai appannaggio di Marc Marquez da tre stagioni (cinque titoli nelle ultime sei). Il catalano oggi partirà dalla terza posizione: il miglior tempo, infatti, è stato del connazionale Maverick Vinales (1′ 53” 546), di fatto in testa dall’inizio alla fine nell’ultima e decisiva sessione di qualifiche. Secondo tempo per Andrea Dovizioso, altro serio candidato alla vittoria del Motomondiale. Da segnalare l’ottimo quinto tempo del debuttante francese Fabio Qartararo su Yamaha Petronas. Valentino Rossi partirà soltanto dalla quattordicesima posizione, seguito da Jorge Lorenzo, al debutto con la sua Honda RC213V. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani va detto che Petrucci partirà settimo, Morbidelli ottavo, Bagnaia tredicesimo e Iannone diciannovesimo. Di seguito la griglia di partenza completa del MotoGP Qatar 2019:

1. Vinales, 2. Dovizioso, 3. Marquez, 4. Miller, 5. Qartararo, 6. Crutchlow, 7. Petrucci, 8. Morbidelli, 9. Nakagami, 10. Rins, 11. Mir, 12. A. Espargaro, 13. Bagnaia, 14. Rossi, 15. Lorenzo, 16. P. Espargaro, 17. Oliveira, 18. Rabat, 19. Iannone, 20. Abraham, 21. Zarco, 22. Syahrin, 23. Smith