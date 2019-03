Paganese-Casertana 2-2 (Video Gol Serie C): Romano e Castaldo spaventano, Cesaretti e Parigi sistemano

Serie C, Paganese-Casertana 2-2: allo stadio Marcello Torre gli azzurrostellati del neo tecnico Alessandro Erra impattano contro i falchetti guidati da Raffaele Esposito, al termine di un match caratterizzato da alcuni episodi in sfavore dei padroni di casa. Dopo appena 12 minuti Romano su una punizione molto dubbia fischiata dal signor Arace segna la rete del vantaggio, pareggio al 26′ del rientrante Cesaretti, che sfrutta una deviazione di un difensore per sorprendere Adamonis. Raddoppio dei falchetti con Castaldo al 42′ su un rigore concesso per un presunto tocco di braccio di Dellafiore su tiro di Vacca, pareggio degli azzurrostellati con Parigi al 46′, che in tuffo su sponda del solito Cesaretti, trafigge l’estremo difensore ospite.

Tutto sommato un pareggio che non serve a nessuna delle due compagini: la Paganese resta sempre più in fondo alla classifica a quota 13 punti, a + 15 sul Bisceglie impegnato nel pomeriggio contro il Potenza; la Casertana resta ai margini della zona play-off con 41 punti all’attivo.

Tabellino Paganese-Casertana

PAGANESE (3-4-1-2): Galli; Piana, Stendardo, Dellafiore; Tazza (72′ Carotenuto), Nacci (72′ Navas), Capece, Perri (83′ Di Renzo); Scarpa (56′ Della Morte); Parigi, Cesaretti. A disposizione: Santopadre, Della Corte, Sapone, Diop, Gori, Alberti, Acampora, Gifford. Allenatore: Alessandro Erra

CASERTANA (3-5-2): Adamonis; Meola, Blondett, Pascali; Gonzalez, De Marco, Vacca, Romano (90′ Floro Flores), Cigliano (56′ Padovan); Castaldo, Zito. A disposizione: Zivkovic, Ciriello, Matese, Genovese, Moccia, Zaccaro. Allenatore: Raffaele Esposito

ARBITRO: Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna (Licari-Micalizzi)

MARCATORI: 12′ Romano (C), 26′ Cesaretti (P), 42′ rig. Castaldo (C), 46′ Parigi (P)

NOTE: Ammoniti Dellafiore (P), De Marco (C), Stendardo (P), Navas (P). Al 76′ allontanato l’allenatore in seconda della Paganese Di Deo. Al 78′ espulso Zito (C) per grave fallo di gioco. Spettatori: 300 circa, nessuno proveniente da Caserta per il divieto di trasferta imposto dalle autorità competenti

ANGOLI: 3-3

RECUPERO: 1′ p.t., 3′ s.t.

Paganese-Casertana, il racconto del match (Secondo Tempo)

93′ – Termina il match

90′ – Tre minuti di recupero

90′ – SECONDA SOSTITUZIONE CASERTANA! Entra Floro Flores al posto di Romano

90′ – In contropiede Capece apre per Parigi, il suo diagonale termina abbondantemente largo

89′ – Scambio Della Morte-Di Renzo, conclusione di quest’ultimo: blocca Adamonis

86′ – Ammonito Navas per fallo su Meola

85′ – Calcio di punizione di Romano dalla lunga distanza, palla che termina alta sopra la traversa

83′ – QUARTA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Di Renzo al posto di Perri

82′ – Ammonito Stendardo per fallo su Romano

80′ – Conclusione di Della Morte deviata in corner da un difensore rossoblu: in area le torri azzurrostellate

78′ – Espulso Zito per un grave fallo di gioco ai danni di Navas

76′ – Allontanato l’allenatore in seconda della Paganese Guido Di Deo per comportamento irriguardoso

72′ – DOPPIA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entrano Navas e Carotenuto al posto di Nacci e Tazza

67′ – Cross di Zito dalla sinistra per Romano che calcia a lato a due passi dalla porta

64′ – PALO PAGANESE! Per vie centrali tocco di Parigi per Cesaretti che lascia partire una conclusione a giro che termina sul palo alla sinistra di Adamonis, che nell’occasione può solamente guardare la sfera

63′ – Ammonito De Marco per intervento falloso

61′ – Traversone dalla trequarti di Padovan, sponda di testa di Zito per Castaldo che in scivolata manda la sfera di poco a lato alla destra di Galli

60′ – Sponda di Padovan per Castaldo che si addomestica la sfera e lascia partire un tiro al volo che termina di poco alto sopra la traversa

56′ – PRIMA SOSTITUZIONE CASERTANA! Entra Padovan al posto di Cigliano

56′ – PRIMA SOSTITUZIONE PAGANESE! Entra Della Morte al posto di Scarpa

46′ – Inizia il secondo tempo al Marcello Torre: nessun cambio all’intervallo

15.30: Squadre in campo, tra poco inizia il secondo tempo del match

Paganese-Casertana, il racconto del match (Primo Tempo)

46′ – Termina il primo tempo al Torre

46′ – PAREGGIO PAGANESE! Cross di Perri dalla destra, sponda di Cesaretti e inzuccata di Parigi sotto porta

45′ – Un minuto di recupero

45′- Zito scatta sul filo del fuorigioco sull’out di sinistra, entra in area, si accentra e calcia in porta: Galli in uscita respinge in corner

42′ – VANTAGGIO CASERTANA! Dagli undici metri Castaldo non sbaglia

41′ – Ammonito Dellafiore per il fallo precedente

41′ – CALCIO DI RIGORE CASERTANA! Tocco di Dellafiore con il braccio in area su conclusione di Vacca, il signor Arace non ha dubbio e decreta il penalty

40′ – Calcio di punizione di Capece dalla trequarti, colpo di Piana che termina abbondamentente a lato

32′ – Piana sembra abbia problemi fisici derivanti dal precedente scontro fortuito con Galli: il difensore azzurrostellato esce temporaneamente dal campo per farsi soccorrere dallo staff medico

26′ – PAREGGIO PAGANESE! Punizione dalla trequarti di destra di Capece, palla al centro: la difesa respinge, palla che giunge a Cesaretti che da posizione defilata sulla sinistra calcia in diagonale, Adamonis non riesce a trattenere e la sfera che carambola in rete

22′ – Galli in uscita si scontra con Piana e resta per qualche secondo a terra esanime: intervento dei sanitari in campo, tutto rientra nella norma dopo pochi istanti

18′ – Punizione di Capece dalla sinistra, palla al centro per l’inzuccata di Cesaretti: palla che termina sul fondo

15′ – Cross di Cigliano dalla destra per il colpo di testa di Zito, che termina alto: tuttavia il gioco era fermo per una presunta posizione di fuorigioco

13′ – VANTAGGIO CASERTANA! Direttamente su calcio di punizione Romano, da posizione leggermente defilata sulla sinistra, trafigge Galli, con una conclusione precisa che termina nell’angolino

12′ – Scarpa interviene fallosamente su Vacca: punizione al limite dell’area da posizione invitante per la Casertana

6′ – Errore in uscita di Piana: ne approfitta De Marco che apre per Zito il quale entrato in area calcia una conclusione debole che viene bloccata a terra da Galli

5′ – Conclusione mancina di Zito dal limite dell’area: palla sul fondo

2′ – Scontro sull’out di destra tra Tazza e Blondet: calcio di punizione per gli azzurrostellati

1′ – Iniziato il matchal Marcello Torre: è la Paganese a dare il calcio di inizio

La trentaduesima giornata di Serie C Girone C propone il derby campano Paganese-Casertana, di scena questo pomeriggio allo stadio Marcello Torre con fischi di inizio previsto per le ore 14.30.

Entrambe le compagini provengono da un momento non particolarmente entusiasmante: gli azzurrostellati, ultimi in classifica con appena 12 punti in ventinove gare, non vincono dall’unica vittoria stagionale dello scorso 30 dicembre, nell’1-2 rifilato al Rende. Dopo tre pareggi consecutivi, per Scarpa e compagni è arrivata la debacle di Cava de’ Tirreni, che ha di fatto bloccato la rincorsa verso un’insperata salvezza.

A margine del match del Simonetta Lamberti è stato esonerato il tecnico Fabio De Sanzo: ora la panchina della Paganese è stata affidata ad Alessandro Erra che ha l’arduo compiti di portare la squadra verso l’obiettivo minimo dei play-out, per poi giocarsi le residue speranze di permanenza in Serie C attraverso gli spareggi.

I falchetti non se la passano meglio: l’ultimo successo è datato 3 febbraio, nel giorno in cui la Casertana si impose di misura sulla Virtus Francavilla. Da allora, escludendo i tre punti a tavolino conquistati contro il Matera, che è ormai stato radiato dal raggruppamento, sono arrivati due pareggi e tre sconfitte: l’obiettivo play-off sembra essere alla portata, tuttavia questi passi falsi hanno fatto scivolare in classifica gli uomini di Raffaele Esposito.

A dirigere l’incontro Paganese-Casertana è stato designato il signor Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Licari della sezione di Marsala ed Emilio Micalizzi della sezione di Palermo.

