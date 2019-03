CLICCA PER AGGIORNARE IL LIVE DI PAGANESE-REGGINA

Paganese-Reggina, match valido per la trentesima giornata di Serie C Girone C

Paganese-Reggina, la presentazione del match

Allo stadio Marcello Torre di scena il match Paganese-Reggina, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C Girone C: l’incontro è in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Gli azzurrostellati del tecnico Fabio De Sanzo sono reduci dal doppio pareggio contro Bisceglie per 0-0 e Sicula Leonzio per 1-1, che di fatto pongono fine ad un filotto di cinque sconfitte consecutive. La compagine guidata dal presidente Raffaele Trapani occupa l’ultima posizione in classifica a quota 11 punti, frutto dell’unico successo contro il Rende dello scorso 30 dicembre, otto pareggi e ben diciotto sconfitte.

Gli amaranto guidati da Massimo Drago sono tredicesimi in classifica, nonostante gli otto punti di penalizzazione inflitti dalla Giustizia Sportiva, a quota 32 punti, frutto di undici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte; nelle ultime quattro gare sono arrivati appena due punti, in virtù dei pareggi per 0-0 contro il Potenza e il Rende per 1-1. Il successo manca dall’11 febbraio, nel match vinto in trasferta contro il Siracusa per 0-2.

A dirigere l’incontro Paganese-Reggina è stato designato il signor Paride De Angeli della sezione di Abbiategrasso, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Centrone della sezione di Molfetta e Marco Dentico della sezione di Bari.

Probabili formazioni Paganese-Reggina

In vista del match del Marcello Torre in programma questo pomeriggio, i tecnici De Sanzo e Drago dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PAGANESE (3-5-2): Galli; Piana, Stendardo, Dellafiore; Tazza, Carotenuto, Capece, Navas, Della Corte; Parigi, Di Renzo. A disposizione: Santopadre, Nacci, Sapone, Gaeta, Fornito, Cappiello, Della Morte, Alberti, Acampora, Gifford, Schiavino, Gargiulo. Allenatore: Fabio De Sanzo

REGGINA (3-5-2): Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, Franchini, Zibert, Salandria, Strambelli; Doumbia, Baclet. A disposizione: Farroni, Ciavattini, Pogliano, Procopio, Redolfi, Seminara, De Falco, Marino, Martiniello, Sandomenico, Tassi, Tulissi. Allenatore: Massimo Drago

