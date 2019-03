Live Perugia-Verona diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Perugia-Verona, stadio Renato Curi, ore 21. La ventottesima giornata di serie B si apre con una sfida d’alta classifica, una di quelle che può essere considerata un antipasto dei play off, date le posizioni occupate dalle due squadre (quinta contro settima, ndr.). Per questo Perugia-Verona dovrebbe essere una partita in cui si potrebbe vedere in campo molta qualità. Sarà anche l’incontro tra i due ex campioni del mondo in panchina: Nesta contro Grosso.

Così arriva il Perugia- i grifoni umbri arrivano da 3 vittorie nelle ultime quattro partite ed una vittoria nell’ultima partita casalinga: 3-1 contro la Salernitana. Il pubblico di casa sarà molto caldo e vuole continuare a sognare la promozione nel massimo campionato. Va anche detto però che le tre partite precedenti in casa sono state tre sconfitte: anche se due erano contro la prima e la seconda della classifica. Sarà assente Sadiq per l’espulsione ricevuta nell’ultima partita in casa, dovrebbe essere certo del posto invece Verre, con 9 gol realizzati che lo rendono l’arma in più dei biancorossi. Perugia-Verona sarà una partita chiave per rimanere in zona playoff.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Cremonesi, Falzerano; Kingsley, Bianco, Dragomir; Verre, Han, Melchiorri. All: Nestra

Così arriva il Verona- 3 vittorie nelle ultime 4 anche per l’Hellas, che nelle ultime 6 trasferte ha vinto solo una partita, con 3 pareggi e due sconfitte. L’arma in più dell’Hellas Verona dovrebbe essere Pazzini, attaccante con molta esperienza anche nei massimi livelli. Per loro, Perugia-Verona è una partita per riottenere autostima nei propri mezzi in vista del rush finale

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Balkovec; Danzi, Gustafson, Henderson; Lee, Pazzini, Laribi. All: Grosso